Colombia

La senadora María Clara Posada respondió reclamo a Rodrigo Londoño por revelar videos de audiencia de la JEP: “Control político”

Alias Timochenko acusó a la legisladora de violar la reserva procesal al publicar varios clips con declaraciones y momentos de algunas audiencias de comparecencia de excomandantes de las Farc ante la Justicia Especial de Paz. En algunos de ellos quedaron registradas risas

María Clara Posada defendió la publicación de los videos de las audiencias reservadas de la JEP - crédito Prensa María Clara Posada - captura @MaclaPosada/X
María Clara Posada defendió la publicación de los videos de las audiencias reservadas de la JEP - crédito Prensa María Clara Posada - captura @MaclaPosada/X
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La senadora del Centro Democrático María Clara Posada Caicedo — que ha emprendido una minuciosa evaluación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con sus movimientos financieros y audiencias—, le contestó a las críticas de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, luego de que el excomandante de las extintas Farc la acusara de vulnerar la reserva de una diligencia de la JEP.

La congresista defendió la publicación de fragmentos de una audiencia de 2019 sobre secuestro y afirmó que tiene facultades para revisar el uso de recursos públicos en el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz.

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“Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”, escribió en su cuenta de X.

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