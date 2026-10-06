Joven extranjera probó el ajiaco en Bogotá por recomendación de su novio colombiano: “El mejor plato”

Los jóvenes visitaron un restaurante de la capital colombiana para probar un plato tradicional de ajiaco santafereño, acompañado de arroz, aguacate, alcaparras y crema de leche - crédito El Dane / TikTok

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Una publicación sobre Bogotá desató toda una conversación sobre la gastronomía colombiana. Un creador de contenido, conocido como El Dane, llevó a su novia extranjera a probar ajiaco santafereño en la capital del país y registró su reacción ante uno de los platos más representativos de la cocina local.

El video comienza con el joven paisa explicando que quería llevarla a comer lo que, para él, es “el mejor plato de Colombia”. El creador de contenido aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de un resultado de encuestas gastronómicas.

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La pareja decidió probar el plato en un restaurante ubicado cerca de la zona en la que se encontraban. El creador señaló que prefirió evitar los establecimientos más reconocidos de la ciudad para conocer una versión cotidiana de la receta: “Simplemente busqué en Google Maps uno que estuviera bien calificado”.

La joven extranjera se mostró maravillada con los sabores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y El Dane / TikTok

El ajiaco, uno de los platos colombianos preferidos

El Dane comentó que su pareja tiene ascendencia italiana y holandesa, nació en España y creció entre Inglaterra e India, por lo que ha probado gran cantidad de platos a lo largo de su vida.

La joven expresó que le encantaba el ajiaco, pues ya lo había probado antes, pero no en Bogotá, por lo que su novio decidió llevarla a la ciudad. Además, le preguntó qué otra comida del país prefería, a lo que ella respondió que la comida costeña sobre la de Medellín, siendo muy sincera, sin importar que su novio es paisa.

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Cuando llegó el pedido, él mostró los elementos que acompañaban la sopa: mazorca, pollo, arroz, arepa, aguacate, alcaparras y crema de leche. Durante la conversación, se detuvieron en las alcaparras, un ingrediente que ella relacionó con la cocina del Mediterráneo y que él comparó con las aceitunas.

El creador también contrastó el ajiaco con la bandeja paisa. A su juicio, la receta antioqueña sobresale por la cantidad de comida, mientras que el plato capitalino tiene un sabor particular por la combinación de maíz y papa: “Para mí es el mejor plato de Colombia”, reiteró mientras probaba la preparación.

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Esta sopa tradicional es una de las más tradicionales y favoritas de los locales y extranjeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La extranjera sorprendió con el puntaje que le dio al plato bogotano

La respuesta de la joven llegó después de probar la sopa con pollo y sus acompañamientos. Al ser consultada por una calificación del 1 al 10, respondió de forma enfática: “11”. Luego destacó la mezcla con aguacate y expresó su preferencia por comer el ajiaco con arroz antes que con arepa.

El joven le pidió probar el plato con las alcaparras para comparar ambas versiones. Ella consideró que el ingrediente cambiaba el resultado, aunque no lo hacía necesariamente mejor: “Es diferente, no es mejor”.

Por su parte, el creador de contenido se definió como un “puritano” del ajiaco y aseguró que prefería la preparación sin ese añadido.

La degustación incluyó la mazorca, uno de los componentes tradicionales de la receta. El Dane animó a sus seguidores a probarla y aseguró que el plato forma parte de una experiencia gastronómica que todo visitante debería conocer en la ciudad.

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Los colombianos disfrutan de este plato a nivel local e internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sobre la comida colombiana

El video cerró con una pregunta dirigida a sus seguidores sobre cuál consideran el mejor plato colombiano y qué otra receta debería probar la joven durante su estadía en Bogotá. Entre las opciones que mencionó apareció la changua, otra preparación tradicional de la capital y de la región andina.

Entre los comentarios, sus seguidores no dudaron en reaccionar de la siguiente manera: “Yo, siendo de Medellín, digo que el ajiaco es más rico que los frijoles”, “Soy de Cartagena, pero la verdad ese plato es delicioso”, “Parce le digo la verdad yo soy paisa pero el ajiaco uffffff mortal parce que belleza ❤️❤️❤️me lo hicieron un día de cumpleaños y das comida favorita” y “A mi casi no me gustan las sopas, peto el ajiacoooooo es el mejor plato colombiano! Lo mas rico que hay!”.

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