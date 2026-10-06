Agentes de tránsito en Bogotá están bajo la lupa tras más de 39.000 quejas por controles viales: conductores podrán evaluarlos

Un informe de la Veeduría Distrital registró más de 39.000 quejas ciudadanas sobre comparendos y procedimientos de tránsito en la ciudad - Imagen Ilustrativa Infobae

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El concejal de Bogotá, Julián Forero “Fuchi”, radicará ante el Cabildo distrital un proyecto para crear un sistema de calificación ciudadana de los agentes civiles de tránsito. La propuesta permitiría que los conductores evalúen mediante un código QR el procedimiento realizado por los llamados agentes azules, con el fin de detectar malas prácticas recurrentes y fortalecer el seguimiento institucional.

La iniciativa surge en un contexto de alta inconformidad por los controles viales. El más reciente informe de la Veeduría Distrital sobre quejas ciudadanas registró más de 39.000 reclamos relacionados con comparendos y procedimientos de tránsito, que encabezan las inconformidades reportadas en la ciudad.

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Forero plantea que, tras finalizar una interacción en la vía, el ciudadano pueda ingresar a una plataforma distrital mediante un QR dinámico. Allí calificaría de uno a cinco puntos el comportamiento del funcionario, sin que este mecanismo sustituya las vías formales para presentar quejas o denuncias.

La propuesta de calificación ciudadana evalúa la identificación, el trato, la claridad, la transparencia y los protocolos del agente - crédito @SectorMovilidad / X

La plataforma evaluaría cinco aspectos de cada procedimiento

El proyecto de Acuerdo busca crear específicamente el Sistema de Calificación Ciudadana para Agentes Civiles de Tránsito, denominado SCC-ACT. La herramienta recogería la percepción de los usuarios sobre la identificación del agente, el respeto en el trato, la claridad de la actuación, la transparencia y el cumplimiento de los protocolos.

Según la propuesta, el sistema tendría mecanismos de validación vinculados al procedimiento realizado, a la identificación del ciudadano y al plazo disponible para emitir la calificación. El objetivo es evitar registros ajenos a una interacción real entre el conductor y el funcionario.

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“El buen agente no tiene por qué tenerle miedo a que lo califiquen; por el contrario, debe ser reconocido”, afirmó Forero. El cabildante sostuvo que las valoraciones permitirían diferenciar el desempeño de quienes cumplen sus deberes de los casos que acumulen cuestionamientos.

La plataforma buscaría consolidar información para identificar patrones de comportamiento, en lugar de funcionar como una encuesta aislada. Las evaluaciones favorables podrían derivar en reconocimientos institucionales para los agentes con mejores resultados.

Las valoraciones bajas de forma reiterada activarán capacitaciones en atención al ciudadano, ética pública y legalidad para los agentes - crédito Secretaría de Seguridad

Las calificaciones bajas activarían seguimiento y capacitación

La iniciativa propone un esquema progresivo para los funcionarios que reciban valoraciones negativas de forma reiterada. En esos casos, la entidad podría activar alertas y procesos de seguimiento, además de capacitaciones en atención al ciudadano, ética pública, transparencia y legalidad de los procedimientos.

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Cuando las calificaciones incluyan videos, audios u otros elementos que adviertan una posible falta disciplinaria, la información podría trasladarse a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Movilidad y, si corresponde, a organismos externos de control.

El concejal aclaró que una mala calificación no equivaldría a una sanción ni reemplazaría una investigación formal. Su función sería servir como señal de alerta para que la administración identifique situaciones repetidas que ameriten revisión. “El ciudadano también merece herramientas para defenderse y hacerse escuchar”, señaló.

Actualmente, las personas pueden presentar quejas contra agentes civiles de tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad. Corresponde a su Oficina de Control Disciplinario Interno evaluar y tramitar los reclamos relacionados con la conducta de los servidores públicos.

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Las evaluaciones favorables en la plataforma permitirán otorgar reconocimientos institucionales a los funcionarios con mejores resultados - crédito Movilidad Bogotá

El proyecto se apoya en lineamientos ya vigentes para los agentes azules

Forero aseguró que, como resultado de su seguimiento político, la Secretaría de Movilidad adoptó lineamientos de obligatorio cumplimiento para los agentes civiles de tránsito. Entre ellos figura la obligación de mostrar, cuando se solicite, el enlace disponible en la comparendera que permite verificar si el funcionario está en servicio.

También se establece que los agentes no pueden realizar actuaciones ni portar el uniforme fuera de su turno. El propósito es impedir procedimientos ejecutados por fuera de las condiciones autorizadas para el ejercicio de sus funciones.

Otro de los compromisos señalados es el uso obligatorio de la cámara corporal durante el servicio. De acuerdo con Forero, los ciudadanos pueden solicitar el video si consideran que hubo irregularidades en un procedimiento, y la Secretaría de Movilidad debe entregar la grabación conforme a las reglas aplicables.

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La lista incluye la asistencia de los agentes a las audiencias de impugnación de comparendos. El concejal afirmó que el tiempo de decisión de estos procesos pasó de seis a cuatro meses, y que la presencia del funcionario permite que explique su actuación ante la autoridad competente.

Las normas vigentes prohíben a los agentes de tránsito portar el uniforme o ejecutar procedimientos fuera de su turno laboral - Secretaría de Movilidad

Para el autor de la propuesta, el uso de tecnología puede hacer más inmediato y trazable el control ciudadano sobre quienes ejercen autoridad en la vía. “¿Quién vigila al que vigila?”, planteó Forero al defender la creación del sistema.

El Proyecto de Acuerdo deberá surtir su trámite en el Concejo de Bogotá, donde se definirá si la administración distrital implementa la plataforma de evaluación y los mecanismos de seguimiento previstos para los agentes con calificaciones bajas reiteradas.

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