Vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Fondo Milagro empezará a operar: ya fue conformada la fiduciaria que lo administrará

El Fondo Milagro dispondrá de un billón de pesos para atender la emergencia en cerca de 400 municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito @ViceColombia/X

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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Fondo Milagro comenzará a disponer de un billón de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción en cerca de 400 municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Según informó en la mañana del martes 6 de octubre, la fiduciaria encargada de administrar los recursos quedó constituida el lunes 5 de octubre, un requisito para iniciar los desembolsos.

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El Gobierno prevé contratar otros $2,7 billones durante el mes de noviembre para reforzar la financiación de las obras y programas necesarios en los territorios golpeados por el sismo. Los recursos estarán destinados a distintos frentes de recuperación y reconstrucción.

Desde Pereira, capital de Risaralda, Restrepo sostuvo que la puesta en marcha del mecanismo permitirá comenzar a atender las necesidades de las comunidades. “Desde ayer quedó constituida la fiduciaria del Fondo Milagro, desde mañana arranca a disponer de recursos para atender la tragedia”, afirmó.

El Decreto 1379 dejó en firme la creación del ‘Fondo Milagro’, que coordinará recursos para la reconstrucción y la entrega de ayudas humanitarias - crédito Dapre

El Fondo Milagro tendrá una primera disponibilidad de un billón de pesos y sumará contrataciones adicionales en noviembre. La ejecución deberá concentrarse en los municipios afectados por el terremoto, con proyectos orientados a la recuperación de las zonas dañadas.

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El presidente Abelardo de la Espriella ratificó desde Pereira el compromiso de acelerar el uso de esos recursos. El mandatario reconoció las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para avanzar en la atención de la emergencia.

“Te agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja. Y, sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este Gobierno”, expresó De la Espriella.

La participación empresarial también formará parte de la reconstrucción mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que podrá utilizarse en cualquiera de los municipios afectados. La estrategia contará con un cupo de $211.000 millones para facilitar la vinculación de empresas a proyectos de recuperación territorial.

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El Eje Cafetero, sede del primer encuentro regional

El Gobierno prevé la contratación de otros 2,7 billones de pesos durante el mes de noviembre para reforzar la financiación de las obras - crédito AP/Santiago Saldarriaga

La reconstrucción tendrá un lugar prioritario en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Pereira y el Eje Cafetero fueron elegidos para realizar el primero de los 12 encuentros regionales previstos por el Gobierno Nacional.

Restrepo vinculó esa decisión con el impacto que ha tenido el terremoto en la región. “Vamos a tener un gran compromiso con esta zona del país, sabemos lo que ha sido el sufrimiento después del terremoto”, manifestó.

El encuentro marca el inicio de las mesas territoriales con las que el Gobierno busca definir, junto con las regiones, los proyectos y prioridades que integrarán su hoja de ruta para los próximos cuatro años. En Risaralda y el Eje Cafetero, la expectativa está puesta en el inicio de la ejecución de los recursos y en las iniciativas de reconstrucción que podrán financiarse con el Fondo Milagro y Obras por Impuestos.

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Los desembolsos dependerán de la definición de cada proyecto

La constitución de la fiduciaria permite que el Fondo Milagro administre los recursos anunciados por el Gobierno, pero la asignación de cada partida deberá responder a las necesidades que se determinen en los municipios incluidos.

La asignación específica de las partidas financieras dependerá de la definición previa de proyectos en cada municipio - crédito @ViceColombia/X

El mecanismo concentrará recursos para la atención de la emergencia y para las obras de reconstrucción posteriores al terremoto. En ese proceso, las autoridades deberán establecer las intervenciones prioritarias y los proyectos que recibirán financiación. El anuncio contempla cerca de 400 municipios, una cifra que dimensiona el alcance territorial de la estrategia oficial.

Además de los recursos del Fondo Milagro, el Gobierno proyecta contratar $2,7 billones en noviembre. Esa contratación prevista elevaría el respaldo financiero para los programas en las zonas afectadas, aunque los funcionarios no precisaron durante el anuncio qué obras se financiarán primero ni los plazos de ejecución de cada una.

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El cupo de $211.000 millones para Obras por Impuestos abre otra vía de participación para el sector privado. Bajo esa modalidad, las empresas podrán vincularse a iniciativas en cualquiera de los municipios afectados, de acuerdo con las reglas y proyectos que definan las entidades responsables.

Las mesas regionales del Plan Nacional de Desarrollo incorporarán las prioridades planteadas por los territorios. El primer encuentro en Pereira pondrá sobre la mesa las necesidades del Eje Cafetero tras el sismo y las propuestas que las regiones buscan incluir en la programación estatal para el periodo 2026-2030.