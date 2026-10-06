Colombia

‘Timochenko’ arremetió contra la senadora María Clara Posada tras criticar su comparecencia ante la JEP: “Violó la reserva”

La senadora del Centro Democrático ha denunciado posibles irregularidades en el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y cuestionado el desarrollo de algunas audiencias

Londoño acusó a Posada de violar la reserva de un proceso judicial y sostuvo que dicha actuación constituye un delito - crédito @MaclaPosada/X y AP
Londoño acusó a Posada de violar la reserva de un proceso judicial y sostuvo que dicha actuación constituye un delito - crédito @MaclaPosada/X y AP
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Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” durante su permanencia al frente de las Farc, protagonizó un nuevo cruce de mensajes con la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien en las últimas semanas ha divulgado cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La controversia se originó, entre otros hechos, por la publicación de fragmentos de audiencias públicas en las que participó Londoño. En las imágenes difundidas por Posada se observa al excomandante de las Farc riéndose junto con magistrados durante una diligencia.

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La congresista utilizó el material para cuestionar el desarrollo de estos espacios judiciales y la manera en que se han abordado los hechos relacionados con el conflicto armado. “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, señaló Posada en uno de sus mensajes publicados en redes sociales.

Posteriormente, la senadora afirmó que había conocido las imágenes a través de una fuente anónima y cuestionó que este tipo de diligencias fueran manejadas bajo reserva. En ese contexto, relacionó el desarrollo de las audiencias con el costo que ha tenido la JEP y sostuvo que, a su juicio, las actuaciones observadas no correspondían con el sometimiento de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

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El excomandante de las Farc afirmó que la divulgación de las audiencias busca “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes” - crédito @TimoComunes/X
El excomandante de las Farc afirmó que la divulgación de las audiencias busca “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes” - crédito @TimoComunes/X

El intercambio más reciente entre Londoño y Posada también se produjo a partir de una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre el papel que, según planteó, debe cumplir la JEP frente al conflicto armado y el proceso derivado del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Petro sostuvo que, mientras continúe el conflicto armado en Colombia, la JEP debe permanecer vigente y recuperar facultades contempladas en el acuerdo de paz.

También señaló que ese tribunal debería tener un papel central en el esclarecimiento de la verdad y en las investigaciones relacionadas con terceros que participaron en el conflicto.

Petro se pronunció sobre el papel de la JEP - crédito @petrogustavo/X
Petro se pronunció sobre el papel de la JEP - crédito @petrogustavo/X

Respondiendo a esta publicación, Londoño afirmó que existen sectores interesados en que no se conozca toda la verdad judicial y relacionó esa posición con la oposición que, según dijo, ha enfrentado la JEP.

“La JEP fue acordada en el acuerdo de paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”, agregó el excomandante de las Farc.

La JEP divulgó una serie de registros de la audiencia donde compareció Rodrigo Londoño, 'Timochenko' - crédito @MaclaPosada/X

La senadora María Clara Posada respondió a Londoño y volvió a cuestionar el contenido de las audiencias. “La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuando le resulta el viaje a Varadero”, escribió la congresista.

Londoño decidió responder nuevamente a la senadora y centró su cuestionamiento en la divulgación de apartes de las diligencias judiciales. “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, manifestó.

El exjefe de las Farc agregó que, desde su perspectiva, la publicación de los contenidos tenía como propósito afectar el proceso adelantado ante la JEP. “Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”, sostuvo Londoño.

Los cuestionamientos de Posada también estuvieron relacionados con fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad realizada por Rodrigo Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. En las imágenes se observa a Londoño utilizando un machete para limpiar árboles de bambú ubicados alrededor del camposanto.

Rodrigo Londoño fue condenado a ocho años de sanción por la JEP - crédito @TimoComunes/X
La controversia entre ambos se centra en la divulgación de contenidos de audiencias, el carácter reservado de los procesos y los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la JEP - crédito @TimoComunes/X

Esta actividad hizo parte del inicio del cumplimiento de la pena impuesta por hechos relacionados con los delitos cometidos durante el periodo en el que estuvo al frente de las Farc.

Posada hizo referencia a esas fotografías al cuestionar la manera en que se estaba cumpliendo la sanción. “La verdad, hasta ahora, es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos”, sostuvo nuevamente la senadora.

La controversia se mantiene alrededor de dos asuntos diferentes: por un lado, la divulgación de fragmentos de las audiencias y la discusión sobre su carácter reservado; por otro, las críticas de Posada al desarrollo de los procedimientos y a las actividades relacionadas con el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.

La congresista también ha denunciado posibles irregularidades relacionadas con el contrato del edificio de la JEP ubicado en el norte de Bogotá y se ha referido a la contratación de una nueva sede y a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

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