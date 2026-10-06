Hombre con arma de fuego salió en defensa de su vecino en Cali cuando iba a ser asaltado: todo quedó en video

Debate en Cali por un residente que usó un arma para defender a su vecino - crédito @ruidiaz_ddhh/X

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Un video difundido en redes sociales el lunes 5 de octubre de 2026 muestra el momento en que un residente de Cali salió armado de su vivienda y efectuó disparos para auxiliar a un vecino que, según la versión que acompaña las imágenes, había sido rodeado por cerca de cinco personas que se desplazaban en tres motocicletas.

La grabación comienza cuando el joven llega a la entrada de su casa junto a su pareja y sus dos hijos. Uno de los menores está en brazos de la mujer. En ese instante, la familia observa una situación que ocurre a pocos metros de la residencia.

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De acuerdo con el relato publicado junto al material audiovisual por Secreto a voces prensa, varios hombres en motocicleta habrían interceptado a otro habitante del sector.

La mujer le pidió que sacara el arma

En el audio del video se escucha una advertencia dirigida al hombre. “Saque la pistola”, dice la mujer, según la grabación que circula en plataformas digitales.

Un vecino salió armado y disparó para auxiliar a un hombre rodeado por motociclistas en Cali - crédito @ruidiaz_ddhh/X

El residente entró de inmediato a la vivienda. Segundos después regresó con un arma de fuego y realizó varios disparos hacia el grupo que estaba cerca de su vecino. Los motociclistas huyeron del lugar tras las detonaciones.

Las imágenes también muestran que la pareja permanecía en el exterior con los niños mientras se producía la reacción armada. Uno de los menores se mueve cerca de la calle durante la secuencia, un aspecto que concentró parte de las críticas entre quienes comentaron el caso.

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Hasta el momento, no se conoce si alguna persona resultó herida o si hubo capturas después de la huida de los motociclistas.

El video abrió un debate sobre la reacción armada

La difusión de la escena generó posiciones divididas. Algunos usuarios interpretaron la intervención como una respuesta para proteger al vecino ante un posible robo o ataque. Otros cuestionaron que el hombre usara un arma cuando sus hijos estaban cerca.

“Qué manera de exponer a su familia”, escribió una usuaria, quien consideró que el hombre debió esperar a que sus acompañantes estuvieran bajo resguardo antes de actuar, ante la posibilidad de una respuesta de los presuntos agresores.

Un hombre disparó desde su vivienda y provocó la huida de un grupo en motocicletas - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Otro comentario planteó que la prioridad debía ser la protección de los menores. “Por su familia, no por el vecino”, señaló un usuario, al referirse al momento en que el residente decidió ingresar a buscar el arma.

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Una tercera persona criticó la permanencia de la mujer con los niños en la vía pública. “Arriesga la vida de los niños”, escribió al cuestionar que la familia continuara fuera de la casa mientras el hombre enfrentaba a los motociclistas.

El caso volvió a poner en discusión los límites de la defensa ante hechos de inseguridad y los riesgos que implica el uso de armas en zonas residenciales, especialmente cuando hay menores presentes.

Capturaron a una mujer en Cali tras hallar videos de abuso contra su hija en un celular robado

La investigación por el hurto de un teléfono en Cali, Valle del Cauca, derivó en la captura de una mujer investigada por abuso sexual contra su hija de nueve años y por la presunta circulación de material de explotación sexual infantil.

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Según la información conocida por Semana, la persona que robó el dispositivo consiguió desbloquearlo y encontró archivos que mostraban agresiones contra la menor. Luego difundió el hallazgo en redes sociales, lo que permitió que las autoridades conocieran el caso e iniciaran las diligencias.

El robo de un teléfono destapó una investigación por abuso sexual contra una niña en Cali - crédito Secretaría de Seguridad

La Fiscalía General de la Nación revisó el contenido digital, identificó a la mujer que aparecía en los videos y ubicó una vivienda en el barrio Eduardo Santos. Allí se produjo el procedimiento judicial.

Dos hijos mayores de la investigada señalaron ante los funcionarios que la niña registrada en las grabaciones era su hermana. También relataron presuntos episodios de maltrato dentro del hogar.

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La fiscal 122 de la seccional de Cali, Ana Yensy Salgado, formuló imputación por acceso carnal violento contra menor de 14 años. “El material permitió avanzar en la investigación”, indicó la funcionaria durante la audiencia, según la información disponible.

La Fiscalía además indaga si los archivos fueron enviados a otras personas o utilizados con fines económicos. La mujer quedó vinculada al proceso, mientras las autoridades analizan el posible alcance de la difusión del contenido.