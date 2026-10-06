Colombia

Cayó presunto motoladrón señalado de hurtar reloj de $40 millones a ciudadano estadounidense en Bogotá

Los hechos se presentaron en una de las calles del barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de la ciudad

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados que hacían labores de patrullaje en la zona se logró la detención de uno de los bandidos en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos - crédito Secretaría de Seguridad
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Un nuevo hecho de inseguridad que se presentó en la localidad de Barrios Unidos (noroccidente de Bogotá), dejó como saldo la captura de un delincuente señalado de robar un reloj avaluado en 40 millones de pesos colombianos (más de USD 12.500) a un ciudadano de nacionalidad estadounidense.

Los detalles de la oportuna reacción policial se conocieron la mañana del martes 6 de octubre de 2026, y los hechos se presentaron en una de las calles del barrio San Fernando, después de que el hoy detenido y su cómplice abordaron desde una motocicleta al extranjero, que se movilizaba en un vehículo.

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Los criminales contaron con mala suerta, puesto que todo ocurrió “mientras una patrulla de vigilancia adelantaba labores, observó a dos personas, quienes mediante uso de armas de fuego, hurtaron un reloj de alta gama”, explicó a medios de comunicación el teniente coronel Fabián Andrés Beltrán Cristancho, comandanta de la estación de Policía de Barrios Unidos.

El vocero por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) destacó el trabajo por parte de los uniformados del cuadrante, que además de recuperar el elemento de valor, aprehendieron a uno de los malhechores.

El hoy detenido de 34 años pretendía escapar en la motocicleta, que tenía la placa alterada - crédito Mebog
El hoy detenido de 34 años pretendía escapar en la motocicleta, que tenía la placa alterada - crédito Mebog

Al hoy detenido de 34 años se le incautó un arma traumática y se le inmovilizó la motocicleta en la que pretendían escapar. Además, el coronel Beltrán precisó que que el automotor “presentaba la placa alterada”.

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Asimismo, este sujeto deberá responder por el delito de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y quedó puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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