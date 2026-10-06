Estación de Policía en Huila fue atacada con artefactos cargados de explosivos: el atentado no habría dejado heridos

El ataque contra la estación de Policía de Aipe se registró alrededor de las 5:00 p. m. del lunes 5 de octubre de 2026 - crédito @Puntodequiebr15/X

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La estación de Policía del municipio de Aipe, en Huila, fue blanco de un ataque perpetrado al parecer con drones cargados de materiales explosivos durante la tarde del lunes 5 de octubre de 2026, cerca de las 5:00 p. m., lo que provocó pánico en la comunidad.

El hecho desencadenó la activación inmediata de un dispositivo de seguridad e inteligencia en la zona urbana de la localidad, con el fin de consolidar la vigilancia en las instalaciones policiales y en sus sectores aledaños.

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Las autoridades locales y de la Policía Nacional entregaron un balance preliminar al medio local Diario de Huila en el que informaron que, tras las detonaciones registradas, no se reportaron uniformados ni civiles heridos, así como tampoco víctimas mortales dentro del perímetro de la unidad.

La estación de Policía de Aipe, Huila, fue atacada desde el aire con drones cargados de material explosivo - crédito @Puntodequiebr15 - @hernandolozano/X

Si bien las primeras versiones apuntan al uso de drones, las autoridades deberán determinar con precisión qué dispositivos fueron empleados, cuál fue su lugar de lanzamiento y quiénes serían los responsables del ataque.

Por el momento, no se conocen mayores detalles sobre el atentado, más allá de las imágenes que evidencian los daños materiales ocasionados en la estación de Policía. Se espera que las autoridades entreguen posteriormente un informe más detallado sobre lo ocurrido, los posibles responsables y las circunstancias que habrían motivado el ataque, un hecho que generó conmoción entre los habitantes del municipio.

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Así quedó la estación de Policía de Aipe luego del ataque que, según las primeras versiones, habría sido perpetrado con drones cargados de explosivos - crédito @hernandolozano/X

Las reacciones políticas que dejó el acto de violencia en Huila

El atentado contra las instalaciones policiales provocó reacciones inmediatas en el sector político regional, donde diferentes voceros expresaron su preocupación frente al uso recurrente de aeronaves no tripuladas para atacar a la fuerza pública en el sur del país.

El representante a la Cámara Julio César Triana rechazó de manera pública la acción violenta y solicitó una respuesta institucional para contrarrestar el uso de estas tecnologías por parte de las organizaciones al margen de la ley.

“Rechazo contundentemente el ataque con drones contra la Estación de Policía de Aipe, Huila. Toda mi solidaridad y respaldo a los miembros de la Fuerza Pública que estuvieron expuestos a este ataque y que cumplen con la misión de proteger a los huilenses (sic)”, escribió el congresista en su cuenta de X.

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El ataque generó rechazo entre dirigentes, entre ellos, el representante Julio César Triana, que pidió fortalecer la respuesta institucional frente al uso de drones por parte de grupos armados ilegales - crédito @TrianaCongreso/X

El legislador enfatizó que este tipo de hechos evidencia la necesidad de dotar a los uniformados con herramientas modernas de inhibición de señal para neutralizar las amenazas aéreas en las unidades policiales del Huila.

“Estos hechos nos recuerdan la importancia de seguir fortaleciendo la seguridad del departamento, con mayor capacidad operativa, inteligencia y tecnología para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por los grupos armados, incluida la amenaza de los drones. Esperamos que las autoridades logren identificar y capturar a los responsables y que la justicia actúe con determinación frente a los responsables”, agregó Triana a su post.

Por su parte, el exrepresentante a la Cámara por el Huila Jaime Felipe Lozada compartió un video en el que atribuyó la responsabilidad del hecho a estructuras ilegales de la región y exigió acciones ofensivas inmediatas: “Rechazo con absoluta contundencia el vil y cobarde atentado con drones reportado hace pocos minutos contra la estación de policía de Aipe”.

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“Mi solidaridad con nuestros policías y con las familias aipunas que hoy sienten el miedo y la zozobra del terrorismo. A los terroristas de las disidencias de las Farc hay que combatirlos y neutralizarlos con toda la capacidad legítima del Estado. Es deber del Ejército Nacional, en coordinación con la policía, dar con el paradero de los responsables, impedir nuevos ataques y devolverles la tranquilidad a los aipunos y a todos los huilenses”, agregó en su video.

El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada rechazó el atentado que ocurrió contra una Estación de Policía en Huila - crédito @jaimeflozada/X

Lozada concluyó su llamado al señalar: “Exigimos operaciones contundentes y resultados cuanto antes. Nuestra gente no puede seguir a merced de los terroristas. Siempre firmes por el Huila”.

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Asimismo, la excongresista Luz Pastrana reiteró la urgencia de fortalecer la presencia militar en el territorio mediante la implementación de unidades especializadas para frenar el deterioro del orden público: “¡Mi Huila sigue enfrentando momentos difíciles en materia de seguridad!“.

“Por eso reitero respetuosamente al Gobierno Nacional la importancia de avanzar cuanto antes en la instalación de la FUDRA, ya anunciada para nuestro departamento, y de seguir fortaleciendo los esfuerzos para proteger a nuestra gente y respaldar a nuestra Fuerza Pública. El Huila necesita recuperar la tranquilidad... En ese propósito debemos sumar todos (sic)”, publicó la excongresista en su cuenta de X.

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La excongresista Luz Pastrana pidió al Gobierno fortalecer la presencia militar en el Huila tras el ataque contra la estación de Policía de Aipe - crédito @luzpastrana/X