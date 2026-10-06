El impacto de un rayo acabó con la vida de una menor indígena en La Guajira: su pueblo se viste de luto

La joven pertenecía a la Institución Etnoeducativa Akuaipa y residía en Bella Vista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Una menor de edad, identificada como Gleidis Ipuana, estudiante de secundaria de la Institución Etnoeducativa Akuaipa, murió alcanzada por un rayo el domingo 4 de octubre de 2026 durante una tormenta eléctrica que azotó con fuerza a la región.

Los hechos ocurrieron en la comunidad indígena de Bella Vista, zona rural de Albania, en La Guajira, donde la joven era reconocida entre la comunidad por su carisma.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de los medios locales, la descarga eléctrica ocurrió en medio de un aguacero con fuerte actividad eléctrica y provocó su muerte casi que de inmediato.

La joven se encontraba en el sector conocido como Chivo Mono, donde residía con sus padres, en el momento en el que el rayo la alcanzó. El hecho causó conmoción entre familiares, compañeros, docentes y habitantes de la comunidad, según informó el diario La Libertad.

El fallecimiento conmocionó a la comunidad indígena, que aguarda la urna fúnebre para los rituales tradicionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El duelo de la comunidad wayuú en Bella Vista

Integrantes de la comunidad wayuú recogieron el cuerpo de la estudiante para realizar los rituales funerarios de acuerdo con sus tradiciones. Sus familiares y miembros del asentamiento se reunieron en la ranchería para acompañarse durante el duelo.

PUBLICIDAD

La familia esperaba la llegada de la urna fúnebre para llevar a cabo la velación y luego trasladar los restos al cementerio familiar de la comunidad. Los medios locales informaron que la sepultura será realizada conforme a los usos y costumbres del pueblo wayuú.

Del mismo modo, se dio a conocer que la muerte de la joven estudiante afectó a la Institución Etnoeducativa Akuaipa y a los habitantes de Bella Vista, que enfrentaron las condiciones climáticas que derivaron en la tragedia. Ante la intensidad del aguacero, la comunidad permanece atenta a la evolución del clima en la zona rural de Albania.

PUBLICIDAD

No se precisó si la estudiante estaba bajo techo o en un espacio abierto cuando recibió la descarga eléctrica. Sus familiares tampoco entregaron detalles sobre las circunstancias exactas del hecho, de acuerdo con el medio local Guajira News.

La descarga eléctrica ocurrió en medio de un aguacero con intensa actividad eléctrica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué hacer en medio de una tormenta

Un rayo puede caer aunque no llueva en el lugar donde usted está. Si oye un trueno, la tormenta está lo suficientemente cerca como para representar un riesgo.

El refugio adecuado es un edificio cerrado con instalación eléctrica y cañerías, o un automóvil con techo rígido y ventanillas cerradas. No sirven los porches, las glorietas, las paradas abiertas, las carpas, los cobertizos ni los vehículos sin techo, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En una zona abierta

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, si se siente en riesgo debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Suspenda la actividad y vaya hacia un edificio cerrado o un automóvil cerrado lo antes posible.

Aléjese de campos, canchas, playas, piscinas, lagos, ríos y otros cuerpos de agua.

No se refugie bajo un árbol aislado, postes, torres, cercos metálicos o estructuras altas.

Evite cumbres, lomas y cualquier punto elevado.

No use motocicletas, bicicletas, carritos de golf ni vehículos abiertos.

Si está en grupo, sepárense unos metros entre sí para reducir la posibilidad de múltiples heridos por una descarga cercana.

Si no hay refugio accesible, no se acueste en el suelo. Agáchese con los pies juntos, la cabeza baja y el menor contacto posible con el suelo, solo como medida de emergencia mientras encuentra protección. Esta posición no vuelve seguro estar al aire libre.

Dentro de la casa

La vivienda reduce mucho el riesgo, pero durante una tormenta conviene, seguir estas indicaciones:

No ducharse, bañarse, lavar platos ni manipular cañerías.

No usar teléfonos fijos ni aparatos conectados al enchufe, como computadoras, consolas, lavadoras o equipos de cocina.

Mantenerse lejos de ventanas, puertas, balcones, porches y garajes abiertos.

No apoyarse en paredes de cemento ni acostarse sobre pisos de cemento.

Usar un celular o un teléfono inalámbrico es seguro si no está conectado a un cargador enchufado.

Las autoridades entregaron recomendaciones para actuar en caso de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo retomar la actividad

Espere al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a salir. Los rayos pueden producirse a varios kilómetros de la lluvia intensa y también antes de que la tormenta llegue o después de que parezca haberse alejado.

Qué hacer si un rayo impacta a una persona

Llame a emergencias de inmediato.

Es seguro tocar a la víctima: no retiene electricidad.

Si no respira o no tiene pulso, inicie reanimación cardiopulmonar, si no sabe cómo hacerlo espere hasta que llegue la asistencia médica.