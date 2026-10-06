Colombia

El impacto de un rayo acabó con la vida de una menor indígena en La Guajira: su pueblo se viste de luto

La comunidad escolar y sus allegados preparan las honras fúnebres, según sus costumbres ancestrales, para darle un último adiós

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La joven pertenecía a la Institución Etnoeducativa Akuaipa y residía en Bella Vista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Una menor de edad, identificada como Gleidis Ipuana, estudiante de secundaria de la Institución Etnoeducativa Akuaipa, murió alcanzada por un rayo el domingo 4 de octubre de 2026 durante una tormenta eléctrica que azotó con fuerza a la región.

Los hechos ocurrieron en la comunidad indígena de Bella Vista, zona rural de Albania, en La Guajira, donde la joven era reconocida entre la comunidad por su carisma.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de los medios locales, la descarga eléctrica ocurrió en medio de un aguacero con fuerte actividad eléctrica y provocó su muerte casi que de inmediato.

La joven se encontraba en el sector conocido como Chivo Mono, donde residía con sus padres, en el momento en el que el rayo la alcanzó. El hecho causó conmoción entre familiares, compañeros, docentes y habitantes de la comunidad, según informó el diario La Libertad.

Cielo cubierto de nubes oscuras de tormenta sobre un campo de pastizales con piedras, un rayo vertical impactando el suelo, lluvia distante y horizonte pálido.
El fallecimiento conmocionó a la comunidad indígena, que aguarda la urna fúnebre para los rituales tradicionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El duelo de la comunidad wayuú en Bella Vista

Integrantes de la comunidad wayuú recogieron el cuerpo de la estudiante para realizar los rituales funerarios de acuerdo con sus tradiciones. Sus familiares y miembros del asentamiento se reunieron en la ranchería para acompañarse durante el duelo.

PUBLICIDAD

La familia esperaba la llegada de la urna fúnebre para llevar a cabo la velación y luego trasladar los restos al cementerio familiar de la comunidad. Los medios locales informaron que la sepultura será realizada conforme a los usos y costumbres del pueblo wayuú.

Del mismo modo, se dio a conocer que la muerte de la joven estudiante afectó a la Institución Etnoeducativa Akuaipa y a los habitantes de Bella Vista, que enfrentaron las condiciones climáticas que derivaron en la tragedia. Ante la intensidad del aguacero, la comunidad permanece atenta a la evolución del clima en la zona rural de Albania.

No se precisó si la estudiante estaba bajo techo o en un espacio abierto cuando recibió la descarga eléctrica. Sus familiares tampoco entregaron detalles sobre las circunstancias exactas del hecho, de acuerdo con el medio local Guajira News.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La descarga eléctrica ocurrió en medio de un aguacero con intensa actividad eléctrica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué hacer en medio de una tormenta

Un rayo puede caer aunque no llueva en el lugar donde usted está. Si oye un trueno, la tormenta está lo suficientemente cerca como para representar un riesgo.

El refugio adecuado es un edificio cerrado con instalación eléctrica y cañerías, o un automóvil con techo rígido y ventanillas cerradas. No sirven los porches, las glorietas, las paradas abiertas, las carpas, los cobertizos ni los vehículos sin techo, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En una zona abierta

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, si se siente en riesgo debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Suspenda la actividad y vaya hacia un edificio cerrado o un automóvil cerrado lo antes posible.
  • Aléjese de campos, canchas, playas, piscinas, lagos, ríos y otros cuerpos de agua.
  • No se refugie bajo un árbol aislado, postes, torres, cercos metálicos o estructuras altas.
  • Evite cumbres, lomas y cualquier punto elevado.
  • No use motocicletas, bicicletas, carritos de golf ni vehículos abiertos.
  • Si está en grupo, sepárense unos metros entre sí para reducir la posibilidad de múltiples heridos por una descarga cercana.
  • Si no hay refugio accesible, no se acueste en el suelo. Agáchese con los pies juntos, la cabeza baja y el menor contacto posible con el suelo, solo como medida de emergencia mientras encuentra protección. Esta posición no vuelve seguro estar al aire libre.

Dentro de la casa

La vivienda reduce mucho el riesgo, pero durante una tormenta conviene, seguir estas indicaciones:

  • No ducharse, bañarse, lavar platos ni manipular cañerías.
  • No usar teléfonos fijos ni aparatos conectados al enchufe, como computadoras, consolas, lavadoras o equipos de cocina.
  • Mantenerse lejos de ventanas, puertas, balcones, porches y garajes abiertos.
  • No apoyarse en paredes de cemento ni acostarse sobre pisos de cemento.
  • Usar un celular o un teléfono inalámbrico es seguro si no está conectado a un cargador enchufado.
Vista panorámica de una ciudad en El Salvador bajo una lluvia torrencial, con un cielo oscuro y nubes densas sobre tejados y calles mojadas. Palas y arbustos verdes en primer plano.
Las autoridades entregaron recomendaciones para actuar en caso de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo retomar la actividad

Espere al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a salir. Los rayos pueden producirse a varios kilómetros de la lluvia intensa y también antes de que la tormenta llegue o después de que parezca haberse alejado.

Qué hacer si un rayo impacta a una persona

  • Llame a emergencias de inmediato.
  • Es seguro tocar a la víctima: no retiene electricidad.
  • Si no respira o no tiene pulso, inicie reanimación cardiopulmonar, si no sabe cómo hacerlo espere hasta que llegue la asistencia médica.

Temas Relacionados

LluviaRayoLa GuajiraMenor indígenaMurió por un rayoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Cansado de los chismes, el actor de Hollywood aclaró de una vez por todas los comentarios que lo vinculaba románticamente a la barranquillera

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: GOL de Santa Fe el partido de Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí es epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” por la fecha 13 del torneo colombiano

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: GOL de Santa Fe el partido de Liga BetPlay 2026-II

Miguel Polo Polo aclaró su relación con Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, tras el fuerte cruce con Abelardo de la Espriella: “Acá seguimos...”

El pronunciamiento se produjo después del enfrentamiento público entre el jefe de Estado y el mandatario local, ocurrido durante una actividad oficial en Sucre, el 3 de octubre

Miguel Polo Polo aclaró su relación con Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, tras el fuerte cruce con Abelardo de la Espriella: “Acá seguimos...”

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

El técnico y los referentes de la Tricolor explicaron cómo buscan consolidar el funcionamiento del equipo tras los resultados ante México y Paraguay

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

El efectivo pierde fuerza en Colombia: cómo cambió el mapa de los pagos y qué regiones aún lo usan más

Los retiros en cajeros y los hábitos de los colombianos muestran una transformación que se aceleró desde 2025. Aunque el efectivo continúa teniendo un peso importante en varias zonas del país, los pagos digitales comienzan a modificar con mayor rapidez la manera en que se mueve el dinero

El efectivo pierde fuerza en Colombia: cómo cambió el mapa de los pagos y qué regiones aún lo usan más
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Deportes

Santa Fe venció al Independiente Medellín por la mínima diferencia, en condición de visita, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe venció al Independiente Medellín por la mínima diferencia, en condición de visita, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior