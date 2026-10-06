Colombia

Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce

Los implicados estaban retenidos por procesos relacionados con homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir

Activaron operativo tras fuga de cuatro hombres en estación policial de Cali - crédito Colprensa - Redes sociales
Activaron operativo tras fuga de cuatro hombres en estación policial de Cali - crédito Colprensa - Redes sociales
Guardar

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda tras la fuga de cuatro personas privadas de la libertad de la estación de Policía La Flora, situada en el sector de Versalles, al norte de Cali.

El hecho ocurrió hacia las 06:00 p. m. del lunes 5 de octubre de 2026, a pocos metros de la terminal de transporte de la ciudad. Los hombres fueron identificados como Julián Darío Rodríguez Ayala, Carlos Andrés Loboa Sánchez, Jhon Breyner Cruz Torres y Alejandro Díaz Muelas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes iniciales, estaban bajo custodia por procesos relacionados con hurto calificado, homicidio agravado, porte ilegal de armas y otros delitos.

Según información de Caracol Radio, los detenidos lograron escapar cuando intimidaron a un policía. Tras conocerse la evasión, la institución desplegó unidades en varios puntos de la capital vallecaucana para tratar de ubicarlos.

En el procedimiento participan efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), personal de inteligencia y policías de los distintos cuadrantes. Las autoridades tampoco informaron si existen registros en cámaras de seguridad que permitan establecer la ruta que habrían tomado los fugados.

Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL
Imagen de referencia. Buscan a cuatro hombres que escaparon de una estación de Policía cerca de la terminal de Cali - crédito PONAL

La Personería pidió esclarecer el episodio y revisar los protocolos

La Personería Distrital de Cali solicitó una investigación inmediata sobre las circunstancias de la presunta fuga. El organismo de control indicó, a través de una publicación en X, que recibió información preliminar según la cual el hecho habría ocurrido durante la entrega de alimentos.

PUBLICIDAD

“Se habrían presentado durante la entrega de alimentos”, señaló la entidad al referirse al momento en el que los cuatro hombres pudieron haber abandonado la estación policial.

El Ministerio Público local pidió determinar si hubo fallas en la custodia o incumplimientos de los protocolos de seguridad. También solicitó establecer responsabilidades entre los funcionarios que estaban a cargo de los detenidos y verificar las medidas adoptadas antes, durante y después de la evasión.

La Personería agregó que los hombres afrontan cargos asociados con homicidio, hurto y concierto para delinquir. Esa información coincide parcialmente con los reportes que vinculan a los fugados con investigaciones por delitos de alto impacto.

La Personería Distrital de Cali solicitó establecer si hubo fallas en los protocolos de custodia - crédito @personeriacali/X
La Personería Distrital de Cali solicitó establecer si hubo fallas en los protocolos de custodia - crédito @personeriacali/X

El organismo exigió que las autoridades refuercen los controles dentro de la estación de La Flora y en otros lugares de reclusión transitoria de la ciudad. “Todas las acciones necesarias” deben orientarse a localizarlos y recapturarlos, indicó.

La fuga de estos cuatro detenidos vuelve a poner atención sobre las condiciones de vigilancia en las estaciones policiales, que suelen alojar detenidos mientras avanzan sus procesos judiciales o se define su traslado a centros penitenciarios.

Policía informó 43 capturas durante operativos del fin de semana en Cali

La Policía informó que 43 personas fueron capturadas durante el fin de semana en la ciudad de Cali. Del total, 35 procedimientos ocurrieron en flagrancia y ocho respondieron a órdenes judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas.

Entre los requeridos por la justicia había personas investigadas por homicidio agravado, homicidio simple y comercialización de drogas. La institución también detuvo a tres sospechosos por presunta participación en tentativas de homicidio registradas en El Calvario, República de Israel y Bellavista.

Imagen de referencia - - crédito Policía Nacional
Imagen de referencia - - crédito Policía Nacional

Las acciones dejaron más de 112 kilos de estupefacientes incautados. Los uniformados hallaron marihuana, base de coca, bazuco y sustancias sintéticas en Santa Elena, Ciudad Jardín, Floralia, Alfonso López, Calipso, Antonio Nariño y Calimio Desepaz.

Los operativos llevados en la ciudad de Cali contra el hurto permitieron recuperar 11 motocicletas que figuraban como robadas. Hubo, además, capturas por receptación, hurto a establecimientos comerciales y el robo de un teléfono celular.

En el barrio El Vergel, la Policía detuvo a un hombre investigado por préstamos informales conocidos como “gota a gota”, en un caso que incluiría amenazas y constreñimiento.

Por último, el balance incluyó la incautación de 13 armas de fuego, entre ellas revólveres y armas traumáticas modificadas. Durante el mismo periodo se registraron cinco homicidios; tres tendrían relación preliminar con disputas por microtráfico, mientras los otros dos casos siguen bajo investigación.

Temas Relacionados

Estación de PolicíaFuga de presosEstación de CaliSe fugaron en CaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La JEP habría contratado a una persona condenada por corrupción: esta era la millonada que se ganaba en el tribunal

Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las extintas Farc, pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen una posible celebración indebida de contratos

La JEP habría contratado a una persona condenada por corrupción: esta era la millonada que se ganaba en el tribunal

Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

El estudiante registraba los controles contra la evasión del pago cuando vigilantes privados lo rodearon y exigieron una acreditación de su vínculo con un medio de comunicación

Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

Gobierno De la Espriella retomaría el Día sin IVA en Colombia: sería similar al implementado durante la pandemia del Covid-19

La propuesta contemplaría descuentos temporales para compradores y un aumento de la demanda formal, aunque el Ejecutivo todavía no define las fechas, los territorios beneficiados, los bienes incluidos ni la vía jurídica aplicable

Gobierno De la Espriella retomaría el Día sin IVA en Colombia: sería similar al implementado durante la pandemia del Covid-19

Protección para las víctimas en la JEP disminuyó notablemente en el Gobierno Petro, según Enrique Gómez: “Nadie escuchó a Ramelli llorándole”

El senador de Salvación Nacional señaló que los recursos destinados a esa área pasaron de 49.563 millones de pesos a 3.755 millones, mientras la asignación global del tribunal creció durante el mismo período

Protección para las víctimas en la JEP disminuyó notablemente en el Gobierno Petro, según Enrique Gómez: “Nadie escuchó a Ramelli llorándole”

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

La banda surcoreana se coronó como el concierto de mayor asistencia registrada en la historia del escenario deportivo de la capital colombiana, con más de 53.000 asistentes por fecha

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Deportes

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México