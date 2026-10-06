Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce

Activaron operativo tras fuga de cuatro hombres en estación policial de Cali - crédito Colprensa - Redes sociales

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Las autoridades activaron un operativo de búsqueda tras la fuga de cuatro personas privadas de la libertad de la estación de Policía La Flora, situada en el sector de Versalles, al norte de Cali.

El hecho ocurrió hacia las 06:00 p. m. del lunes 5 de octubre de 2026, a pocos metros de la terminal de transporte de la ciudad. Los hombres fueron identificados como Julián Darío Rodríguez Ayala, Carlos Andrés Loboa Sánchez, Jhon Breyner Cruz Torres y Alejandro Díaz Muelas.

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De acuerdo con los reportes iniciales, estaban bajo custodia por procesos relacionados con hurto calificado, homicidio agravado, porte ilegal de armas y otros delitos.

Según información de Caracol Radio, los detenidos lograron escapar cuando intimidaron a un policía. Tras conocerse la evasión, la institución desplegó unidades en varios puntos de la capital vallecaucana para tratar de ubicarlos.

En el procedimiento participan efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), personal de inteligencia y policías de los distintos cuadrantes. Las autoridades tampoco informaron si existen registros en cámaras de seguridad que permitan establecer la ruta que habrían tomado los fugados.

Imagen de referencia. Buscan a cuatro hombres que escaparon de una estación de Policía cerca de la terminal de Cali - crédito PONAL

La Personería pidió esclarecer el episodio y revisar los protocolos

La Personería Distrital de Cali solicitó una investigación inmediata sobre las circunstancias de la presunta fuga. El organismo de control indicó, a través de una publicación en X, que recibió información preliminar según la cual el hecho habría ocurrido durante la entrega de alimentos.

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“Se habrían presentado durante la entrega de alimentos”, señaló la entidad al referirse al momento en el que los cuatro hombres pudieron haber abandonado la estación policial.

El Ministerio Público local pidió determinar si hubo fallas en la custodia o incumplimientos de los protocolos de seguridad. También solicitó establecer responsabilidades entre los funcionarios que estaban a cargo de los detenidos y verificar las medidas adoptadas antes, durante y después de la evasión.

La Personería agregó que los hombres afrontan cargos asociados con homicidio, hurto y concierto para delinquir. Esa información coincide parcialmente con los reportes que vinculan a los fugados con investigaciones por delitos de alto impacto.

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La Personería Distrital de Cali solicitó establecer si hubo fallas en los protocolos de custodia - crédito @personeriacali/X

El organismo exigió que las autoridades refuercen los controles dentro de la estación de La Flora y en otros lugares de reclusión transitoria de la ciudad. “Todas las acciones necesarias” deben orientarse a localizarlos y recapturarlos, indicó.

La fuga de estos cuatro detenidos vuelve a poner atención sobre las condiciones de vigilancia en las estaciones policiales, que suelen alojar detenidos mientras avanzan sus procesos judiciales o se define su traslado a centros penitenciarios.

Policía informó 43 capturas durante operativos del fin de semana en Cali

La Policía informó que 43 personas fueron capturadas durante el fin de semana en la ciudad de Cali. Del total, 35 procedimientos ocurrieron en flagrancia y ocho respondieron a órdenes judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas.

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Entre los requeridos por la justicia había personas investigadas por homicidio agravado, homicidio simple y comercialización de drogas. La institución también detuvo a tres sospechosos por presunta participación en tentativas de homicidio registradas en El Calvario, República de Israel y Bellavista.

Imagen de referencia - - crédito Policía Nacional

Las acciones dejaron más de 112 kilos de estupefacientes incautados. Los uniformados hallaron marihuana, base de coca, bazuco y sustancias sintéticas en Santa Elena, Ciudad Jardín, Floralia, Alfonso López, Calipso, Antonio Nariño y Calimio Desepaz.

Los operativos llevados en la ciudad de Cali contra el hurto permitieron recuperar 11 motocicletas que figuraban como robadas. Hubo, además, capturas por receptación, hurto a establecimientos comerciales y el robo de un teléfono celular.

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En el barrio El Vergel, la Policía detuvo a un hombre investigado por préstamos informales conocidos como “gota a gota”, en un caso que incluiría amenazas y constreñimiento.

Por último, el balance incluyó la incautación de 13 armas de fuego, entre ellas revólveres y armas traumáticas modificadas. Durante el mismo periodo se registraron cinco homicidios; tres tendrían relación preliminar con disputas por microtráfico, mientras los otros dos casos siguen bajo investigación.