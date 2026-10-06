Distrito otorgará 100 becas universitarias para residentes de las 20 localidades de Bogotá: así puede aplicar

La convocatoria es liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá abrió una convocatoria para entregar 100 becas de pregrado, maestría y doctorado a residentes de las 20 localidades de la ciudad. Las postulaciones, que hacen parte del Congreso de la Bogotaneidad 2026 y se realizan junto a Educa Edtech, estarán disponibles hasta el 25 de octubre de 2026 o hasta que se asignen todos los cupos.

Más de 300 habitantes de Bogotá iniciaron procesos de formación durante el último año, principalmente en tecnología, educación y negocios, dentro de esta alianza. El Congreso de la Bogotaneidad 2026 incluirá una entrega simbólica para los beneficiarios que hayan formalizado previamente su proceso.

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La convocatoria distribuye los cupos entre 30 programas de pregrado, 40 maestrías y 30 doctorados. La oferta incluye ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho.

La asignación de los cupos evaluará la trayectoria comunitaria de los aspirantes y el impacto proyectado para la ciudad - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

“Las becas se distribuirán de la siguiente manera: 30 para programas de pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados. Para participar será necesario postularse en https://alcaldiascol.com/, vivir en la capital y cumplir las condiciones académicas correspondientes al nivel académico escogido”, se observa en el comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno de la ciudad.

La iniciativa coincide con una demanda de nuevas competencias en el mercado laboral de la capital. En junio, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ofreció 5.906 vacantes en tecnología, transporte, infraestructura, logística, servicios y salud, mientras que la tasa de desocupación de la ciudad fue de 8,5% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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Requisitos académicos y criterios de selección

La oferta académica abarca 30 programas de pregrado, 40 maestrías y 30 doctorados en áreas como tecnología, administración y derecho - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los aspirantes a una beca de pregrado deberán acreditar su condición de bachiller. Para cursar una maestría será obligatorio haber terminado un programa de pregrado, y aquellos que busquen un doctorado tendrán que contar con una maestría oficial.

La postulación exige un documento de identificación, que puede ser tarjeta de identidad o cédula, una hoja de vida y los soportes académicos correspondientes. Los archivos deberán estar completos y ser legibles para que puedan ser validados.

“Parte de la oferta académica de las becas se mueve precisamente en áreas vinculadas con esas transformaciones del empleo: ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho, entre otras”, se añade en el documento.

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La asignación no dependerá sólo del cumplimiento de esas condiciones. También se evaluará la participación comunitaria, social o profesional de cada aspirante, junto con el impacto que haya generado o proyecte generar en Bogotá.

Tatiana Fuentes, gerente de Educa Edtech y responsable de la operación de las becas, señaló que la convocatoria reúne perfiles diversos: “Puede participar desde una persona que quiere iniciar su camino profesional hasta docentes, emprendedores, periodistas, funcionarios públicos o líderes comunitarios que quieran seguir avanzando en su formación”.

Programas virtuales y títulos internacionales

UDavinci de México y e-Campus University de Italia expedirán los títulos de las carreras impartidas en modalidad virtual - Agencia Andina

Todos los programas se dictarán de forma virtual. Los pregrados tendrán una duración aproximada de 36 meses; las maestrías, entre 12 y 15 meses; y los doctorados, cerca de 36 meses.

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La formación estará a cargo de UDavinciI, una universidad de México, y e-Campus University, de Italia. Ambas instituciones expedirán los títulos, pero los graduados que necesiten su reconocimiento oficial en Colombia deberán realizar de manera individual el trámite de convalidación.

Fuentes explicó que la propuesta busca que los estudiantes puedan avanzar en su formación sin abandonar sus actividades cotidianas: “La ciudad necesita personas que puedan seguir formándose sin tener que desconectarse de su trabajo, sus familias o sus comunidades”.

Las personas interesadas deberán ingresar a alcaldiascol.com, registrar sus datos y elegir el programa académico y la institución de su preferencia. Tras enviar la solicitud, un asesor se comunicará con cada aspirante en un plazo inferior a 24 horas para orientar las siguientes etapas y revisar la documentación.

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