Colombia

Cuatro colombianos aparecen en el ranking de las 500 personas más ricas del mundo: quiénes son

El Bloomberg Billionaires Index incluye a Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y familia, David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyos patrimonios tuvieron un aumento neto anual de USD 27.330 millones

Cuatro empresarios colombianos suman un patrimonio conjunto de 85.200 millones de dólares en el índice de multimillonarios de Bloomberg - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE/Brendan McDermid/Reuters/Nathalia Angarita/Reuters
Cuatro empresarios colombianos suman un patrimonio conjunto de 85.200 millones de dólares en el índice de multimillonarios de Bloomberg - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE/Brendan McDermid/Reuters/Nathalia Angarita/Reuters
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Los colombianos Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y familia, David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo, figuran entre las 500 personas más ricas del mundo.

Sus fortunas acumulan USD 85.200 millones, de acuerdo con la última actualización del Bloomberg Billionaires Index, un listado en el que el patrimonio de Gilinski concentra cerca de la mitad del total colombiano.

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Las cuatro riquezas registraron un incremento neto de USD 27.330 millones durante el año. El avance de Gilinski explicó la mayor parte de esa variación y compensó, junto con las ganancias de Santo Domingo y Sarmiento Angulo, la caída patrimonial de Vélez.

Gilinski, el colombiano mejor ubicado del escalafón mundial

Jaime Gilinski se ubica como el colombiano mejor posicionado en el escalafón mundial tras alcanzar la casilla 54 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Jaime Gilinski se ubica como el colombiano mejor posicionado en el escalafón mundial tras alcanzar la casilla 54 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Gilinski ocupa el puesto 54 del mundo, con una fortuna estimada en USD 39.700 millones. Su patrimonio supera la suma de los capitales atribuidos a Santo Domingo y su familia y a Vélez.

El empresario también registró el mayor incremento entre los colombianos incluidos: USD 22.700 millones durante el año. Comenzó el período con una riqueza estimada en USD 17.000 millones, por lo que el crecimiento fue cercano al 134%, mientras que en la actualización más reciente sumó USD 539 millones.

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Alejandro Santo Domingo y familia se ubican en el puesto 135 mundial, con USD 19.500 millones. Su riqueza está clasificada en el sector de alimentos y bebidas, la única actividad distinta de las finanzas entre los cuatro registros colombianos.

El patrimonio de Alejandro Santo Domingo y su familia creció USD 2.920 millones en lo corrido del año y USD 23,7 millones en el último cambio del índice. El cálculo incluye la riqueza familiar, como indica la denominación con la que aparece en el escalafón.

David Vélez, CEO y fundador de Nubank, ocupa la posición 255, con USD 13.200 millones, y conserva el tercer lugar entre los colombianos. Es el único de los cuatro que registra una reducción anual de su fortuna, de USD 1.670 millones, aunque en la actualización más reciente ganó USD 127 millones.

Luis Carlos Sarmiento Angulo aparece en el puesto 273, con USD 12.800 millones, una diferencia de USD 400 millones frente a Vélez. Su patrimonio, clasificado en finanzas, aumentó USD 3.380 millones durante el año y USD 80,6 millones en el último movimiento del índice.

Jaime Gilinski y Alejandro Santo Domingo ocuparon el quinto y el séptimo lugar entre las mayores fortunas de América Latina

La alianza Nutresa-Yupi enfrenta cambios en costos de materias primas y tipo de cambio - crédito Colprensa externos
El incremento anual de 22.700 millones de dólares en la fortuna de Jaime Gilinski explicó la mayor parte del crecimiento del grupo colombiano - crédito Colprensa externos

Los empresarios colombianos Jaime Gilinski y Alejandro Santo Domingo se ubicaron entre las 10 mayores fortunas de América Latina al cierre de septiembre de 2026. Gilinski ocupó el quinto puesto regional, mientras que Santo Domingo quedó séptimo, de acuerdo con los datos del Bloomberg Billionaires Index citados en el ranking.

Gilinski, propietario mayoritario de Grupo Nutresa y accionista de Banco GNB Sudameris, acumuló una fortuna estimada en USD 38.900 millones. La cifra situó al colombiano por encima del brasileño Jorge Paulo Lemann, cofundador de 3G Capital y AB InBev, quien apareció sexto en el listado regional con USD 30.100 millones.

El empresario quedó detrás del mexicano Carlos Slim, que encabezó el ranking latinoamericano con USD 119.000 millones; de Germán Larrea, también mexicano, con USD 77.200 millones; de la chilena Iris Fontbona y su familia, con USD 54.800 millones; y del brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, con USD 40.200 millones.

La diferencia entre la riqueza de Slim y la de Gilinski fue de USD 80.100 millones. El mexicano ocupó el puesto 16 del índice mundial y mantuvo el primer lugar de América Latina, con inversiones vinculadas a América Móvil, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.

Alejandro Santo Domingo y su familia acumulan 19.500 millones de dólares en la única actividad ajena a las finanzas entre los colombianos - crédito Colprensa
Alejandro Santo Domingo y su familia acumulan 19.500 millones de dólares en la única actividad ajena a las finanzas entre los colombianos - crédito Colprensa

Alejandro Santo Domingo y su familia figuraron en la séptima posición regional. El grupo familiar posee una participación cercana al 5% en AB InBev y controla el conglomerado Valorem, con activos en medios de comunicación, energía, comercio y otros sectores. Su patrimonio quedó por encima del mexicano Alejandro Baillères, octavo con USD 14.000 millones, y de los brasileños Marcel Telles y André Esteves, quienes completaron el top diez.

Los dos empresarios representaron a Colombia en una lista dominada por México y Brasil, países que concentraron siete de las 10 mayores fortunas de la región. México aportó a Slim, Larrea y Baillères, mientras que Brasil ubicó a Saverin, Lemann, Telles y Esteves.

El ranking se conoció en un contexto de expansión de los patrimonios privados en la región. El Global Wealth Report 2026 de UBS indicó que la riqueza personal de América Latina creció 22,3% durante 2025.

Según ese informe, la región concentró cerca del 2,5% de la riqueza mundial y el 1,5% de los millonarios globales. Brasil y México reunieron en conjunto a más de 700 mil personas con patrimonios de al menos un millón de dólares.

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