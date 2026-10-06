Colombia

Consejo de Estado declaró nula la regla que permitía aumentos de hasta 100% en el impuesto predial: esto determinó

El alto tribunal señaló que la medida desconocía el límite del 25% establecido por la Ley 1450 de 2011 para este tipo de modificaciones

Los poseedores de predios con obligaciones en mora, de años anteriores, y con necesidad de hacer válido el pago; deben solicitar los recibos oficiales de pago (ROP) - crédito Johan Largo/Infobae
El Consejo de Estado determinó que los municipios no pueden establecer límites diferentes a los fijados por el Congreso de la República cuando existen normas nacionales que regulan el incremento del impuesto predial - crédito Johan Largo/Infobae
Guardar

El Consejo de Estado anuló una disposición contenida en un acuerdo del Concejo Municipal de Garzón, Huila, relacionada con los límites aplicables al incremento del impuesto predial. La decisión fue adoptada por la Sección Cuarta del alto tribunal, dentro de un proceso de nulidad, y la sentencia fue proyectada por el magistrado Wilson Ramos Girón.

El caso se concentró específicamente en el artículo 44 del acuerdo municipal, mediante el cual Garzón había establecido una regla para aquellos casos en los que las modificaciones al régimen de tarifas del impuesto predial generaran un aumento superior al 100% frente al valor pagado o determinado durante el año anterior.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la disposición anulada, cuando se presentara ese escenario, durante el primer año el incremento podía llegar hasta el 100%, independientemente de la categoría o clase del predio. Para el Consejo de Estado, esa regulación municipal se apartó del límite fijado previamente por el Congreso de la República.

La regla que fue anulada

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
La norma cuestionada ante el Consejo de Estado estaba contenida en el artículo 44 del Acuerdo 022 de 2020, que establecía un límite de hasta 100% para el primer año cuando los cambios tarifarios generaran un aumento superior frente al valor del impuesto del año anterior - crédito Colprensa

El artículo 44 del Acuerdo 022 de 2020 establecía un mecanismo para contener, durante el primer año, los efectos de las modificaciones realizadas al régimen tarifario del impuesto predial. Sin embargo, aunque buscaba establecer un límite al aumento, la disposición permitía que este llegara hasta el 100% del valor correspondiente al año anterior.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, si un propietario pagaba $1 millón de impuesto predial y una modificación de las tarifas hacía que el nuevo cálculo arrojara un valor de $2,5 millones, la regla municipal permitía que durante el primer año el cobro llegara hasta $2 millones. Es decir, contemplaba un incremento máximo equivalente al 100% del valor anterior.

El Consejo de Estado consideró que esa posibilidad no podía ser establecida autónomamente por el municipio, debido a que existe una regulación nacional que determina el límite aplicable cuando el aumento del impuesto tiene como origen una modificación de las tarifas. La Sala concluyó que el artículo 44 del acuerdo municipal vulnera el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011”, debido a que se apartó del límite previsto en esa norma.

La Ley 1450 de 2011 establece un límite del 25% para los incrementos del impuesto predial que se produzcan como consecuencia de modificaciones en las tarifas. Por esa razón, el municipio no podía establecer mediante un acuerdo una regla que permitiera un incremento de hasta 100% en esas mismas circunstancias.

La decisión, por tanto, no anuló todo el Acuerdo 022 de 2020 ni estableció una regla general según la cual cualquier aumento del impuesto predial en Colombia tenga como límite máximo el 25%. El pronunciamiento estuvo dirigido específicamente contra la disposición municipal que regulaba los incrementos derivados de modificaciones tarifarias.

El límite depende de la razón por la que aumente el predial

De acuerdo con el alto tribunal, para determinar si un incremento del impuesto predial se ajusta a la ley, es necesario establecer cuál fue la causa del aumento - crédito Luisa González/REUTERS
De acuerdo con el alto tribunal, para determinar si un incremento del impuesto predial se ajusta a la ley, es necesario establecer cuál fue la causa del aumento - crédito Luisa González/REUTERS

El fallo también permite diferenciar las distintas situaciones que pueden generar un incremento en el impuesto predial. El porcentaje aplicable no es necesariamente el mismo en todos los casos, pues las normas contemplan límites diferentes dependiendo del origen del aumento.

Existen, además, reglas relacionadas con la formación y actualización catastral. La Ley 44 de 1990 establece límites asociados a esos procesos, mientras que la Ley 1995 de 2019 contempla protecciones adicionales para determinados predios.

Para los inmuebles actualizados catastralmente, el incremento del impuesto no puede superar el IPC más ocho puntos porcentuales. En el caso de predios que no hayan sido actualizados, el límite establecido es del 50%. A su vez, para viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea de hasta 135 salarios mínimos, el aumento anual no puede superar el 100% del IPC.

La vigencia de las disposiciones de la Ley 1995 de 2019, que inicialmente habían sido establecidas por un periodo de cinco años, fue mantenida posteriormente mediante el parágrafo tercero del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023. Por esta razón, el fallo del Consejo de Estado no significa que todos los aumentos del impuesto predial estén sometidos automáticamente a un límite del 25%, para determinar el tope correspondiente es necesario identificar cuál fue la circunstancia que produjo el incremento.

Alcaldía de Cali extendió el plazo para aplicar al descuento del 15% por pronto pago del impuesto predial hasta el 30 de junio de 2025 - crédito Alcaldía de Cali
El fallo no significa que todos los aumentos del impuesto predial en Colombia tengan un límite máximo del 25%, ya que el porcentaje aplicable depende de la causa que origine el incremento - crédito Alcaldía de Cali

Para los propietarios, la determinación del alto tribunal implica que revisar únicamente la diferencia entre el impuesto pagado en un año y el cobrado en el siguiente no permite establecer por sí solo si el incremento se encuentra dentro de los límites legales. También resulta necesario identificar la causa concreta que produjo la variación del tributo y la norma aplicable a ese escenario.

Temas Relacionados

Impuesto predialConsejo de EstadoAumento impuesto predialLey 1450 de 2011Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Perú - amistoso en vivo HOY: nómina titular de la Tricolor confirmada para el último partido en la fecha FIFA

La Amarilla dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará en el estadio del Inter Miami al combinado Inca, luego de empatar contra México y perder contra Paraguay

Colombia vs. Perú - amistoso en vivo HOY: nómina titular de la Tricolor confirmada para el último partido en la fecha FIFA

Atlético Nacional es el equipo con más dinero ganado por fichajes en el fútbol colombiano en el siglo XXI: este es el ranking

El cuadro verde lidera un millonario listado de clubes que lograron grandes negocios con la venta de jugadores en los últimos 26 años

Atlético Nacional es el equipo con más dinero ganado por fichajes en el fútbol colombiano en el siglo XXI: este es el ranking

Arroz de cerdo: el truco para que quede en su punto y con ingredientes que tienes en casa

Aprovecha la semana de receso para sacar el haz bajo la manga: un variado arroz que todos en casa querrán repetir

Arroz de cerdo: el truco para que quede en su punto y con ingredientes que tienes en casa

Por qué las personas mezclan mayúsculas y minúsculas al escribir, según la grafología: “No es casualidad”

Esta disciplina asocia esa forma de escritura a mano con el deseo de diferenciación y la creatividad. Un experto reveló todos los detalles

Por qué las personas mezclan mayúsculas y minúsculas al escribir, según la grafología: “No es casualidad”

Acolfutpro pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión del decreto sobre negociación colectiva y entrar al proceso judicial

La agremiación de futbolistas pidió su reconocimiento como parte en el litigio e interpuso un recurso contra el fallo que frenó la norma, en su afán de sentarse a negociar con los clubes directamente, por primera vez en su historia

Acolfutpro pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión del decreto sobre negociación colectiva y entrar al proceso judicial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Karina García confirmó la operación a la que se someterá después del nacimiento de su hijo: “Apenas tenga mi muchachito”

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

Deportes

Atlético Nacional es el equipo con más dinero ganado por fichajes en el fútbol colombiano en el siglo XXI: este es el ranking

Atlético Nacional es el equipo con más dinero ganado por fichajes en el fútbol colombiano en el siglo XXI: este es el ranking

Acolfutpro pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión del decreto sobre negociación colectiva y entrar al proceso judicial

Colombia vs. Perú - amistoso en vivo HOY: llegó la Tricolor al estadio para el último partido en la fecha FIFA

Athletico Paranaense planea la vuelta de Kevin Viveros al fútbol brasileño, tras partidos de la selección Colombia

Palmeiras contratará un vuelo chárter para Jhon Arias tras compromiso con la selección Colombia: su próximo partido será en dos días