Abelardo de la Espriella pidió revisar los recursos de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno Petro: “Vamos a poner la casa en orden”

Abelardo de la Espriella ordenó a directora de la ANT recuperar los fondos públicos que se perdieron durante el gobierno Petro - crédito ANT/Reuters

Guardar

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, anunció denuncias por el manejo de cerca de $7 billones durante la administración Petro y cuestionó el cumplimiento de las metas de reforma agraria. Los hallazgos sobre compras de predios, contratación de servicios y posibles irregularidades serán remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El 17 de septiembre de 2026, Garrido llevó sus cuestionamientos al Congreso de la República, aunque la falta de cuórum impidió que expusiera allí los resultados de las revisiones internas. “Me voy un poco triste porque esperábamos contarles a todos los colombianos parte de lo que hemos encontrado en la Agencia Nacional de Tierras”, afirmó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

La funcionaria reprochó que tampoco asistieran legisladores del Pacto Histórico, señalados como defensores de la reforma agraria. Garrido sostuvo que la gestión previa entregó 99.477 hectáreas de tierra con título de propiedad a productores y comunidades étnicas. También aseguró que cada caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán determinar si existen responsabilidades.

Tras las denuncias, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la directora de la ANT mantuvieron una reunión en la que analizaron el panorama de la agencia. Además, establecieron metas y una hoja de ruta para mejorar la eficacia.

El presidente de la República sostuvo una reunión con Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras para definir las acciones necesarias para recuperar la capacidad institucional de la entidad - crédito Presidencia

“El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión con Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, para revisar el manejo de los recursos públicos y definir las acciones necesarias para recuperar la capacidad institucional de la entidad”, según comunicado de Presidencia.

PUBLICIDAD

El actual mandatario de los colombianos solicitó “establecer la trazabilidad de los recursos, identificar las irregularidades que se hayan presentado y adelantar las acciones correspondientes para recuperar lo que pertenece a los colombianos”.

Tras la reunión, De la Espriella señaló que uno de los objetivos de su administración es devolver las tierras y recursos a los colombianos.

“Vamos a poner la casa en orden, recuperar lo que le pertenece al pueblo y garantizar que cada peso cumpla el propósito para el cual fue destinado”, afirmó.

Lina María Garrido anunció los pilares de su gestión en la ANT tras su posesión

Lina María Garrido tomó posesión de su cargo como directora de la ANT - crédito ANT

Lina María Garrido asumió en 2026 la dirección de la ANT con la propuesta de concentrar la política de tierras en el acceso, la formalización y la seguridad jurídica de la propiedad rural. La exrepresentante a la Cámara por Arauca reemplaza a Juan Felipe Harman al frente de la entidad encargada de ejecutar objetivos de la Reforma Rural Integral.

PUBLICIDAD

Garrido afirmó que su gestión estará orientada a combatir irregularidades dentro de la entidad y a ampliar las garantías para las comunidades rurales. En su primer mensaje como directora, sostuvo: “De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión. Vamos a limpiar la casa de tanta corrupción y llevar justicia real a nuestros campesinos; ese es el sueño que ha querido el presidente Abelardo de la Espriella: convertir a Colombia en un país de propietarios”.

La dirigente agregó que “los campesinos van a estar en el primer renglón de nuestra tarea y hoy más que nunca estamos firmes por la patria”. La entidad buscará estructurar una política pública destinada a responder a necesidades históricas de las familias campesinas y las comunidades étnicas, con criterios de justicia y equidad en el campo colombiano.

PUBLICIDAD

Entre los principales desafíos para Garrido están la modernización del régimen agrario, la construcción de un Código Agrario Único - crédito suministrada

Entre los desafíos planteados para la nueva administración figuran la modernización del régimen agrario, la elaboración de un Código Agrario Único y una legislación especial para la Orinoquía. También se prevé una reforma al sistema de reparación de tierras que funcionó durante la administración anterior.

La directora insistió en la necesidad de trabajar junto al campesinado. “Se fortalece la productividad rural y se dignifican las condiciones de vida de las comunidades rurales”, afirmó sobre el propósito de esa relación.