Colombia

Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego

El Ministerio Público inició vigilancia preventiva sobre la negociación destinada a financiar obras eléctricas en la costa Caribe, sin atribuir por ahora anomalías ni responsabilidades individuales y busca proteger la continuidad del suministro regional

La intermediación en la compra y venta de energía ha tenido efectos directos sobre las tarifas, alertó la Superservicios - crédito Air-e
La Procuraduría General de la Nación inició una revisión preventiva sobre el contrato de dos billones de pesos entre la empresa Air-e y la compañía china CMC - crédito Air-e
Guardar

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a otro contrato firmado por la comercializadora energética Air-e que designó recursos por dos billones de pesos a la compañía asiática China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), en medio de la estrategia denominada “Paz Energética” del organismo de control.

Según informó el Ministerio Público en la mañana del lunes 5 de octubre, revisará la negociación y las decisiones de quienes dirigieron la empresa intervenida para determinar si el contrato expuso a Air-e a riesgos financieros, operativos o administrativos.

PUBLICIDAD

“La “Paz Energética” exige anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio. La Procuraduría mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre AIR-E, el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida”, señaló la entidad.

Sin embargo, el Ministerio público que el procedimiento responde a una medida preventiva y que no establece, de momento, irregularidades ni responsabilidades individuales, pero busca evitar efectos sobre el servicio eléctrico en la región Caribe.

El organismo de control busca evitar riesgos en la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la región Caribe - crédito Air-e
El organismo de control busca evitar riesgos en la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la región Caribe - crédito Air-e

El contrato prevé recursos para proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Entre las iniciativas contempladas figuran la renovación tecnológica de subestaciones de potencia, la ampliación de redes de distribución y transmisión y el incremento de la capacidad del sistema.

PUBLICIDAD

La empresa anunció en su momento que el acuerdo permitirá ejecutar proyectos priorizados para reforzar la red eléctrica y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los usuarios de la región.

Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable”, sostuvo el interventor de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago, al momento de anunciar el negocio

El esquema financiero incorpora un año de gracia, contado desde la entrada en funcionamiento de la infraestructura que reciba financiación. La tasa de interés acordada es de 5,2% efectivo anual.

La vigencia del contrato será de 60 meses. Durante ese período, un comité técnico deberá priorizar y aprobar los proyectos que accederán a los recursos.

La Procuraduría pidió documentos a Air-e y a la Superintendencia

Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en la costa caribe colombiana - crédito Air-e
El contrato destina recursos a proyectos de modernización de subestaciones y ampliación de redes de distribución en Atlántico, Magdalena y La Guajira - crédito Air-e

La revisión se desarrolla dentro de la Mesa Integral de la estrategia “Paz Energética”. La Procuraduría formuló requerimientos a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El organismo examinó el contrato, sus anexos y la documentación recopilada durante el seguimiento. Tras ese análisis, identificó asuntos que requieren una vigilancia especial por sus eventuales efectos sobre la compañía y sobre la continuidad del suministro eléctrico.

La entidad busca actuar antes de que esas situaciones se conviertan en dificultades para la empresa intervenida o para los usuarios del servicio en los territorios donde opera.

La dimensión económica del negocio elevó la atención sobre sus condiciones financieras y administrativas. El seguimiento también abarca las decisiones futuras que adopten las autoridades frente a Air-e.

Cinco administraciones serán revisadas por la negociación

El convenio firmado tiene una vigencia de 60 meses y requiere la aprobación de proyectos por parte de un comité técnico - crédito Air-e y Luisa González/Reuters
El convenio firmado tiene una vigencia de 60 meses y requiere la aprobación de proyectos por parte de un comité técnico - crédito Air-e y Luisa González/Reuters

La Procuraduría examina las actuaciones de cinco agentes especiales que estuvieron al frente de la empresa durante el proceso: Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Mesa Buitrago.

El último de ellos suscribió el contrato con CMC el 19 de agosto de 2026. La firma se produjo luego de un período de negociaciones que, según lo anunciado por Air-e, se extendió cerca de un año.

La revisión pretende reconstruir la trazabilidad completa de la operación. El organismo busca precisar la participación de cada administración y las decisiones tomadas en las distintas fases de estructuración y firma.

El control preventivo también apunta a establecer si las condiciones del acuerdo generaron riesgos derivados del proceso. La Procuraduría evaluará posibles responsabilidades vinculadas con las actuaciones revisadas.

Temas Relacionados

Air-eProcuraduría General de la NaciónContratación públicaEnergía eléctricaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

El informe forense incluye a expresidentes, exfuncionarios, militares retirados y dirigentes políticos entre las personas que habrían sido objeto de recopilación de datos sin respaldo legal entre 2022 y 2026

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

Autopista entre Medellín y Bogotá sigue en estado deplorable: Asamblea de Antioquia exigió reparaciones urgentes

La corporación departamental pidió intervención técnica en los puntos críticos, controles de velocidad y revisión de peajes ante la siniestralidad, los taludes inestables y el desgaste de los 135 kilómetros del corredor

Autopista entre Medellín y Bogotá sigue en estado deplorable: Asamblea de Antioquia exigió reparaciones urgentes

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

La influenciadora colombiana respondió a los comentarios con los que pretenden dar a entender que se encuentra distanciada de su Angie Mejía y aseguró que todos los logros de ella responden únicamente a su propio esfuerzo

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Sencia, el consorcio administrador programó labores entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, después de los dos conciertos de BTS, que reunieron aproximadamente a 106.000 asistentes durante ambas jornadas

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Familia de Rosa Elvira Cely sigue sin recibir indemnización de la Subred Centro-Oriente, pese a fallo judicial: “Esto no es justo”

El pacto conciliatorio suscrito en diciembre de 2023 fijó un máximo de 70 días hábiles para los desembolsos, pero han pasado dos años y nueve meses sin que se efectúe alguno

Familia de Rosa Elvira Cely sigue sin recibir indemnización de la Subred Centro-Oriente, pese a fallo judicial: “Esto no es justo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Diego Sáenz reveló que recibió amenazas de muerte tras un capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Deportes

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil