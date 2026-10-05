Colombia

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
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Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el costo de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

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Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: 430507.51 COP

Por onza: 13390280.30 COP

Venta de oro puro (24K): 430485.12

Compra de oro puro (24K): 430529.9

Cambio: -0,89

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

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Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

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