Colombia

Políticos reaccionaron a la pelea entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente Abelardo de la Espriella: “Toda amenaza es un delito”

Isabel Zuleta, Vicky Dávila y Álex Flórez Hernández se pronunciaron en sus cuentas de X tras las fuertes acusaciones que hizo el jefe de Estado contra el mandatario local

Políticos reaccionaron a pelea entre Yahir Acuña y Abelardo de la Espriella - crédito @ISAZULETA/X - @VickyDavilaH/X - @AlexFlorezH/X
Políticos reaccionaron a pelea entre Yahir Acuña y Abelardo de la Espriella - crédito @ISAZULETA/X - @VickyDavilaH/X - @AlexFlorezH/X
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La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, rechazó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y sostuvo que ningún mandatario local puede recibir amenazas desde la Presidencia, aun cuando enfrente denuncias o procesos judiciales.

El pronunciamiento abrió un nuevo intercambio político tras las advertencias del jefe de Estado sobre el manejo de los recursos nacionales destinados a la capital de Sucre.

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“Ningún alcalde de un país democrático puede ser amenazado por un presidente”, afirmó Zuleta. La congresista agregó que esa regla debe aplicarse sin distinción sobre la situación judicial o política de cada funcionario y señaló que “toda amenaza es un delito”.

El cruce se originó después de que De la Espriella se despachara contra Acuña durante una visita a Sucre. El presidente aseguró que su deber es proteger los fondos de la Nación y explicó que no puede dejar de lado los antecedentes, investigaciones y actuaciones públicas que rodean la trayectoria del alcalde.

Isabel Zuleta cuestionó el cruce entre Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña por los recursos de Sincelejo - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta cuestionó el cruce entre Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña por los recursos de Sincelejo - crédito @ISAZULETA/X

“¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, planteó De la Espriella. El mandatario aclaró que no busca sustituir a los jueces ni emitir condenas, pero manifestó que no entregará partidas sin mecanismos de supervisión.

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