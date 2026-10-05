Políticos reaccionaron a la pelea entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente Abelardo de la Espriella: “Toda amenaza es un delito”

Políticos reaccionaron a pelea entre Yahir Acuña y Abelardo de la Espriella - crédito @ISAZULETA/X - @VickyDavilaH/X - @AlexFlorezH/X

Guardar

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, rechazó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y sostuvo que ningún mandatario local puede recibir amenazas desde la Presidencia, aun cuando enfrente denuncias o procesos judiciales.

El pronunciamiento abrió un nuevo intercambio político tras las advertencias del jefe de Estado sobre el manejo de los recursos nacionales destinados a la capital de Sucre.

PUBLICIDAD

“Ningún alcalde de un país democrático puede ser amenazado por un presidente”, afirmó Zuleta. La congresista agregó que esa regla debe aplicarse sin distinción sobre la situación judicial o política de cada funcionario y señaló que “toda amenaza es un delito”.

El cruce se originó después de que De la Espriella se despachara contra Acuña durante una visita a Sucre. El presidente aseguró que su deber es proteger los fondos de la Nación y explicó que no puede dejar de lado los antecedentes, investigaciones y actuaciones públicas que rodean la trayectoria del alcalde.

Isabel Zuleta cuestionó el cruce entre Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña por los recursos de Sincelejo - crédito @ISAZULETA/X

“¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, planteó De la Espriella. El mandatario aclaró que no busca sustituir a los jueces ni emitir condenas, pero manifestó que no entregará partidas sin mecanismos de supervisión.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...