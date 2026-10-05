Mujer murió en extrañas circunstancias en Concordia, Magdalena, un día después de celebrar sus 30 años con familiares: esto se sabe

La mujer fue hallada inconsciente en su habitación por sus allegados al no levantarse a la hora habitual - crédito VisualesIA ScribNews/Redes sociales

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La muerte de Iris Paola Colón Polo en Concordia, Magdalena, dejó interrogantes entre sus familiares y personas cercanas, que un día antes la habían acompañado en la celebración de su cumpleaños.

La mujer murió el jueves 1 de octubre, después de una reunión realizada en su vivienda por sus 30 años. Las imágenes difundidas mostraban un encuentro con amigos y parientes.

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Según la información difundida públicamente, Iris se fue a dormir al terminar el festejo y no volvió a levantarse a la hora habitual, lo que alertó a sus allegados y derivó en la búsqueda de atención médica.

La familia advirtió que Iris no respondía desde su habitación

La mañana posterior a la celebración, los familiares notaron que Iris no había salido de su cuarto como acostumbraba. La ausencia de respuesta a sus llamados aumentó la preocupación.

Un video publicado en plataformas digitales registró los momentos de la celebración con su entorno cercano - crédito Captura video Redes sociales

Sus allegados se acercaron hasta la habitación, golpearon la puerta e intentaron comunicarse con ella. Como no obtuvieron respuesta, ingresaron al lugar y encontraron a la mujer en estado de inconsciencia. La familia buscó asistencia médica de inmediato, aunque el texto difundido no precisa qué ocurrió durante la atención posterior.

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La muerte de Iris provocó interrogantes entre las personas cercanas a ella, dado que durante la noche anterior había compartido con invitados en lo que parecía ser un estado habitual.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a Iris Colón durante la celebración de su cumpleaños número 30. En el registro aparece junto a personas de su entorno, mientras comparte una torta y participa de la reunión.

En una de las escenas, la joven baila con una vela de la torta en una mano. Con la otra, come una porción mientras sus amigas y familiares la acompañan con aplausos y bromas.

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Los familiares intentaron llamar a la puerta sin respuesta antes de ingresar al dormitorio y solicitar atención médica- crédito Iris Paola Colon/Facebook

El video reforzó la conmoción entre usuarios de plataformas digitales, que expresaron sorpresa por la cercanía entre el festejo y la noticia de su fallecimiento.

Las publicaciones también dejaron expuesta la cercanía de Iris con sus familiares y amigos. Las imágenes registraron un encuentro privado que, horas después, adquirió otra dimensión tras conocerse su muerte.

Hasta el momento, la información suministrada de forma pública no incluye registros oficiales ni una causa exacta que explique el fallecimiento de la mujer en el departamento del Magdalena.

Esa falta de precisiones dio lugar a consultas y especulaciones en redes sociales. Ante esa situación, se pidió evitar la difusión de versiones falsas o teorías sin sustento que puedan afectar a sus seres cercanos.

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Cuando una muerte ocurre sin una causa evidente, los procedimientos médicos y las investigaciones de las autoridades permiten establecer las circunstancias del caso. La revisión de eventuales antecedentes de salud también puede aportar elementos para determinar una explicación oficial.

Los servicios médicos realizarán estudios e investigaciones para determinar si existían antecedentes de salud - crédito Iris Paola Colon/Facebook

Por ahora, no se difundieron datos que permitan afirmar qué provocó la muerte de Iris Paola Colón Polo. La información disponible se limita a lo ocurrido entre la celebración de su cumpleaños y el momento en que sus familiares la encontraron inconsciente.

Reacciones de allegados

A través de las redes sociales se conocieron los mensajes tras la muerte de la mujer de 30 años. “Debemos aprender a ser prudentes a la hora de acompañar un suceso tan lamentable como la perdida de un ser querido, muchas veces el silencio ayuda más que cualquier cosa. Los rumores, chismes y comentarios imprudentes lo que hacen es atormentar a los padres, hermanos y tíos quienes son a los que más le duele la ausencia de su ser querido... No cuestionemos el dolor de cada persona recuerden que cada quien canaliza el sufrimiento a su manera. Dejemos que Iris Paola Colón Polo y su memoria descansen en paz 🕊️🙏... Que Dios se encargue si es de hacer justicia, orar por mi tía Martica y recordar a Iris con su esencia y alegría", “Solo espero que mi abrazo de ayer en tu cumpleaños te haya llegado 😭 Hoy estás con Dios en el paraíso donde no hay sufrimiento solo descanso 🕊️🙏“; ”Como dice Diomedes Díaz con el mismo creo en la boca vibo yo está muchacha iris Paola Colón Polo a fallecida hoy Repentinamente estamos lamentando está triste noticia QEPD"; “Mis más sinceras condolencias para toda la familia de Iris. 🕊️💔 No hay palabras suficientes para describir la tristeza que siento ante esta noticia tan inesperada. Su repentina partida me ha dejado sin aliento y con un profundo dolor en el corazón. Hace apenas unos días estábamos hablando, y hoy cuesta creer que ya no esté con nosotros. 😭 Que Dios les dé mucha fortaleza y consuelo en este momento tan difícil, y que les permita encontrar paz en los hermosos recuerdos que Iris dejó en cada persona que tuvo la dicha de conocerla. Vuela alto, Iris. Siempre vivirás en nuestros corazones. 🕊️“; fueron algunos mensajes.

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