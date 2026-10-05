Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que no se peleará con el Centro Democrático o Salvación Nacional: “Nuestro enemigo común es el socialismo”

La exsenadora sostuvo que las fuerzas conservadoras pueden construir acuerdos electorales y programáticos sin renunciar a sus propias posiciones ni liderazgos

María Fernanda Cabal descartó disputas con el Centro Democrático y Salvación Nacional - crédito Luis Cortes/REUTERS - @CeDemocratico/X - @MovSalvacionNal/X
María Fernanda Cabal descartó disputas con el Centro Democrático y Salvación Nacional - crédito Luis Cortes/REUTERS - @CeDemocratico/X - @MovSalvacionNal/X
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La exsenadora María Fernanda Cabal afirmó que no entrará en disputas con el Centro Democrático ni con Salvación Nacional, pese a su ingreso al Partido Republicano, agrupación que surgió tras el cambio de nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento creado por el hoy fallecido político Rodolfo Hernández.

En una entrevista con Vértice Noticias, sostuvo que las diferencias entre agrupaciones no impiden acuerdos frente a lo que definió como un adversario ideológico común.

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La exdirigente planteó que los sectores conservadores pueden mantener posiciones propias sin renunciar a eventuales coincidencias electorales o programáticas. “Yo no voy a pelear ni con el Centro Democrático ni con Salvación”, dijo al referirse también al senador Enrique Gómez, vinculado a la segunda colectividad mencionada.

Cabal señaló que la unidad entre fuerzas de derecha no debería traducirse en una sola estructura partidaria. Según explicó, cada espacio debe conservar autonomía para debatir propuestas, liderazgos y estrategias. “Podemos unirnos y tener diferencias”, manifestó durante el diálogo con el medio.

María Fernanda Cabal descartó disputas con el Centro Democrático y Salvación Nacional - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal descartó disputas con el Centro Democrático y Salvación Nacional - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal rechazó la idea de un partido único de derecha

La exdirigente cuestionó la posibilidad de conformar una organización única que reúna a todos los sectores de derecha. “¿Un partido único de derecha, estilo estalinista? A eso no me inviten”, afirmó.

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En ese sentido, comparó esa eventual alternativa con modelos políticos centralizados. Cabal sostuvo que no respaldaría una fuerza semejante al Partido Comunista Chino, al que mencionó como ejemplo de concentración partidaria.

Para la exsenadora, la discusión interna debe formar parte de la actividad política de quienes comparten una visión distinta a la izquierda.

Durante la entrevista, también usó expresiones críticas contra el socialismo y aseguró que ese sector atraviesa un retroceso regional. “La basura socialista la estamos barriendo de América Latina”, declaró. Además, proyectó ese escenario hacia Europa y pidió preparación política ante futuros debates.

Cabal insistió en que la existencia de diferencias no supone una confrontación automática con otras colectividades. “En la derecha y la nueva derecha podemos tener controversias”, expresó.

La exdirigente dejó abierta la posibilidad de coincidencias entre esos espacios, aunque rechazó que una alianza implique eliminar las identidades partidarias o limitar la discusión interna.

María Fernanda Cabal durante su discurso en el evento de apertura del Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal durante su discurso en el evento de apertura del Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Esto dijo María Fernanda Cabal tras su ingreso al Partido Republicano

El 3 de octubre de 2026, la exsenadora María Fernanda Cabal oficializó su incorporación al Partido Republicano, una colectividad conservadora de reciente creación, durante un acto en Bucaramanga, Santander. La exdirigente cerró así su etapa en el Centro Democrático, organización en la que militó por más de 15 años.

Ante los asistentes, Cabal aceptó la invitación para convertirse en la primera integrante de esta nueva fase partidaria. “Tengo partido político”, afirmó al presentar su decisión como un nuevo capítulo de su trayectoria pública.

La exlegisladora dijo que buscará impulsar una propuesta que denominó “nueva derecha”, con énfasis en libertad, propiedad privada, familia, seguridad y autoridad estatal. También sostuvo que pretende dotar a la colectividad de una estructura territorial y de una orientación programática.

“Quiero una derecha con carácter”, expresó Cabal. En su intervención, señaló que ese sector debe contar con preparación para gobernar, enfrentar al crimen, proteger los recursos públicos y respaldar la actividad productiva.

La exsenadora afirmó que quiere encauzar la ideología conservadora en el país - crédito @CabalPrensa/X

La exdirigente aseguró que su visión política contempla una respuesta más estricta ante los grupos violentos. “Colombia tiene mucho que aportar”, dijo, al referirse a la experiencia del país frente al terrorismo y a las consecuencias que, según ella, han tenido las concesiones a esos actores.

Cabal manifestó que no modificó sus posturas para ajustarse a las circunstancias políticas. “No he cambiado mis ideas”, señaló durante el acto. La exsenadora aludió a su salida del Congreso y a su distanciamiento del Centro Democrático, después de que Paloma Valencia fuera escogida como candidata presidencial de esa organización para las elecciones de 2026.

La exdirigente afirmó que concluyó una etapa, aunque no abandonó las posiciones que ha defendido en el debate público. Desde el Partido Republicano, indicó, asumirá la tarea de liderar la consolidación de una fuerza política que represente esas ideas.

Cabal planteó que la expansión del partido deberá apoyarse en dirigentes territoriales, empresarios, emprendedores, campesinos y comerciantes. “Vamos a construir desde las regiones”, afirmó.

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