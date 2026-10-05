Colombia

Madrugada de terror en Aguachica: Estación de Policía sufre ataque con drones explosivos

La Gobernación de Cesar confirmó la recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque

Las autoridades reportaron la fuga de personas privadas de la libertad tras los daños ocasionados en los calabozos - crédito @Buenisima892/X

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La Estación de Policía de Aguachica fue atacada con drones que transportaban artefactos explosivos durante la madrugada de este lunes 5 de octubre. El hecho ocurrió en ese municipio del sur de Cesar y provocó una emergencia de orden público.

El ataque comenzó cerca de las 12:50 a. m. Los residentes escucharon cuatro detonaciones de gran intensidad y, después, ráfagas de disparos que causaron temor entre quienes vivían en los alrededores del cuartel.

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El hostigamiento contra la estación incluyó el lanzamiento de explosivos desde aeronaves no tripuladas. La situación afectó la tranquilidad del municipio durante la noche del 3 de octubre.

De acuerdo con los reportes preliminares, varias ambulancias llegaron al lugar para atender la contingencia. Las autoridades y los organismos de socorro revisaban la situación de las personas que estaban dentro de las instalaciones.

El atentado contra las instalaciones policiales en el departamento del Cesar provocó una emergencia de orden público - crédito Captura de video
El atentado contra las instalaciones policiales en el departamento del Cesar provocó una emergencia de orden público - crédito Captura de video

Tras el ataque, efectivos del Ejército Nacional y unidades especializadas de la Policía reforzaron la seguridad en los barrios cercanos a la estación. Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos de cierre en las vías de salida del municipio. La medida buscaba controlar la situación y verificar los reportes sobre la presunta fuga de detenidos.

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El perímetro del cuartel quedó bajo vigilancia mientras avanzaban las revisiones en el lugar. Los procedimientos también se concentraron en determinar el alcance de los daños provocados por los explosivos.

La emergencia obligó a las autoridades a evaluar el estado de los uniformados que se encontraban en la estación al momento de las detonaciones. Hasta ese momento, se informó que una persona que se encontraba detenida quedó herida.

Reacciones

La Gobernación de Cesar fue la primera en rechazar estos actos: “El Gobierno del Cesar rechaza contundentemente el nuevo ataque con drones a la Estación de Policía de Aguachica, hechos que atentan contra la vida, la tranquilidad de las comunidades y la integridad de nuestros policías”.

La Estación de Policía de Aguachica sufrió un ataque con drones cargados de explosivos. Ofrecen recompensa - crédito @GobdelCesar/X
La Estación de Policía de Aguachica sufrió un ataque con drones cargados de explosivos. Ofrecen recompensa - crédito @GobdelCesar/X

De esta manera, la administración departamental informó de una recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de manipular estos drones.

“Se adelantan acciones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública con equipos especializados para detectar y bloquear este tipo de ataques. Expresamos nuestra solidaridad con los integrantes de la Policía y sus familias y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad en el departamento”, indicó la Gobernación en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, dijo a 6AM W: “Sobre la 1:10 a. m del día de hoy fue atacada la estación de policía de Aguachica en el Cesar, había sido atacada hacía 10 días y anoche fue atacada por segunda vez con cuatro detonaciones”.

El funcionario precisó ante la emisora que el hecho dejó “un recluso” lesionado en una de sus piernas. También señaló que las autoridades decretaron acuartelamiento de primer grado tras la ofensiva.

La Policía respondió con disparos para intentar derribar el aparato que sobrevolaba la estación. Esquivel sostuvo que esa reacción fue inmediata luego de que se detectó el dron en cercanías de la instalación. “Hay acuartelamiento de primer grado”, afirmó el secretario de Gobierno del Cesar. El funcionario vinculó el ataque con los resultados del plan de seguridad que se aplica en la zona.

Las explosiones y los disparos continuos generaron pánico entre los habitantes de Aguachica - crédito @Buenisima892 /X

Esquivel indicó que en la estación permanecen alrededor de 120 personas privadas de la libertad. Las autoridades evalúan el traslado de algunos internos hacia otros centros de reclusión para reforzar sus condiciones de seguridad.

El secretario explicó que las afectaciones fueron principalmente materiales. La explosión dañó una de las paredes de la estación, aunque no se reportaron víctimas mortales entre los uniformados ni entre la población civil.

La investigación busca establecer quiénes lanzaron el ataque y determinar si existe una conexión con el atentado que afectó a la misma estación el pasado 24 de septiembre.

Tras el nuevo hecho, Ejército y Policía mantuvieron un dispositivo de seguridad en Aguachica. El Puesto de Mando Unificado realiza seguimiento permanente a la situación en el municipio.

“Esto es producto por los resultados del plan de seguridad que se ha implementado”, sostuvo Esquivel durante su intervención en la emisora. Según el funcionario, las operaciones en el sur del Cesar han impactado actividades criminales en la región.

El Plan Estratégico de Seguridad, de acuerdo con las autoridades, permitió una reducción del 60% en el hurto de hidrocarburos y derivó en varias capturas. Esos resultados forman parte de la hipótesis oficial sobre las motivaciones del nuevo ataque.

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