Icetex dará alivio en los intereses a casi 65.000 estudiantes con créditos activos desde octubre: así aplicará la medida

Icetex asignó 49.330 millones de pesos para subsidiar la tasa de interés de 64.904 estudiantes en etapa de formación - crédito Icetex

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Desde octubre, 64.904 estudiantes con crédito del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) recibirán un subsidio temporal a la tasa de interés. La medida cuenta con una destinación de $49.330 millones y se mantendrá hasta que se agoten esos recursos.

El beneficio se reflejará en el recibo de pago de octubre. No se informó de un formulario de inscripción ni de un enlace de registro: para obtenerlo, los usuarios deben estar cursando su programa académico y encontrarse al día con la entidad, o registrar una mora máxima de 30 días.

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Los beneficiarios pagarán una tasa de IPC más 0 puntos

Durante el período del subsidio, la liquidación de los intereses será de IPC + 0 puntos. El IPC corresponde al índice de precios al consumidor y es una referencia para calcular las tasas de algunos créditos educativos.

El alivio aplica únicamente para quienes están en etapa de estudios. Por tanto, los jóvenes deben mantener activa su matrícula y revisar su recibo mensual para confirmar la aplicación de la medida.

Los beneficiarios del subsidio de Icetex pagarán una tasa de interés equivalente al IPC más cero puntos durante el período del beneficio - crédito Montaje Infobae/Icetex

Cuando se termine la partida de $49.330 millones, los créditos volverán a la tasa estipulada al inicio de cada contrato. De acuerdo con la línea de financiación, esa tasa puede ubicarse entre IPC + 7% e IPC + 12%.

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La entidad no precisó cuántos meses durará el subsidio. Su continuidad dependerá del monto disponible y de la aplicación de los recursos entre los 64.904 beneficiarios focalizados.

Estos son los requisitos para recibir el subsidio

Los estudiantes que quieran verificar si están incluidos en el beneficio deben revisar que cumplan estas condiciones:

Tener un crédito activo con el Icetex y estar en etapa de estudios.

Cursar actualmente un programa académico.

Estar al día en los pagos o contar con una mora de máximo 30 días.

Consultar el recibo de pago de octubre, donde se aplicará la nueva liquidación.

Tener presente que la medida será temporal y finalizará cuando se agoten los recursos.

El subsidio para estudiantes se suma a otro apoyo anunciado dos semanas antes para 170.000 usuarios que ya están en etapa de amortización, es decir, que terminaron sus estudios y comenzaron a pagar el crédito. En ese grupo, los beneficiarios también deben mantenerse al día con sus obligaciones.

Los estudiantes deben mantener la matrícula activa y registrar una mora máxima de 30 días para recibir el descuento del Icetex - crédito Colprensa

Los apoyos a la tasa de interés durante los estudios y la amortización habían sido suspendidos desde el primer semestre de 2025. El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que el retorno de estos subsidios busca reducir el impacto de los pagos en la economía de los hogares.

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“Es un importante alivio para el bolsillo personal y la economía familiar”, afirmó Caicedo sobre la medida dirigida a estudiantes y personas que han finalizado recientemente su formación académica.

Comunidad Icetex realizará jornadas gratuitas en octubre

En paralelo con el subsidio, Comunidad Icetex llevará ferias universitarias, talleres y espacios de orientación a distintos municipios y ciudades del país durante octubre. Las actividades serán gratuitas y estarán dirigidas a estudiantes, jóvenes y comunidades.

La programación incluye orientación sobre proyecto de vida, educación financiera, bienestar emocional, acceso al empleo, emprendimiento y servicios de la entidad. Estas son las fechas previstas:

La medida para estudiantes se añade al subsidio anunciado para 170.000 usuarios que se encuentran en etapa de amortización del crédito - crédito Icetex

13 de octubre: Soacha, Cundinamarca.14 de octubre: Urumita, La Guajira, y Galapa, Atlántico.

15 de octubre: Sampués, Sucre; Luruaco, Atlántico; y Bogotá, D. C.

16 de octubre: Repelón, Atlántico.

21 de octubre: Bogotá, D. C., en la Feria de Servicios y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer.

23 y 24 de octubre: Palmira, Valle del Cauca, en actividades como UNAL Conecta.

28 y 29 de octubre: El Copey, Cesar, con actividades de bienestar emocional y equidad de género.

30 de octubre: Inírida, Guainía, con la Feria Universitaria Icetex 2026.

La actividad del 21 de octubre en Bogotá estará enfocada en acercar a mujeres oportunidades de educación superior, empleo y emprendimiento mediante talleres de Comunidad Icetex y Productividad 360°.

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El cierre de la agenda será en Inírida, donde se prevé la participación de cientos de jóvenes. Allí se brindará orientación sobre las opciones educativas a futuro y sobre acciones para prevenir las violencias basadas en género.

La estrategia acompaña a los beneficiarios antes y después de sus estudios

Comunidad Icetex es una estrategia de acompañamiento sin costo para jóvenes y usuarios de la entidad antes, durante y después de su paso por la educación superior. Su oferta se estructura en siete ejes para fortalecer capacidades y apoyar decisiones relacionadas con la trayectoria académica, laboral y personal.

Comunidad Icetex desarrollará ferias y talleres sobre educación financiera y empleo en varias ciudades durante octubre - crédito Icetex

Las jornadas de octubre permitirán a los asistentes conocer esa oferta directamente en sus territorios. Además de los talleres, los participantes podrán recibir información sobre el portafolio de servicios de la entidad y las alternativas de orientación disponibles en cada espacio.

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