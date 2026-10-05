Bogotá abrió las matrículas 2027 para colegios oficiales: los requisitos y cómo solicitar un cupo antes de que termine el año

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó información sobre el proceso de matrícula escolar en la ciudad. Las familias podrán gestionar gratuitamente la admisión en línea para primera infancia, básica, media y jóvenes y adultos - crédito Alcaldía de Bogotá/X

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Bogotá abrió las solicitudes de cupo para estudiar en los colegios oficiales durante 2027, en los niveles de primera infancia, básica, media y educación para jóvenes y adultos. La etapa para la población general estará disponible del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y se realiza en forma gratuita, virtual y sin intermediarios.

Las familias pueden consultar la oferta y tramitar el cupo en matriculas.educacionbogota.edu.co o en el portal de la Secretaría de Educación del Distrito: educacionbogota.edu.co. Allí deberán escoger una alternativa de acuerdo con sus necesidades, diligenciar la información solicitada y confirmar el trámite para que el sistema realice la asignación directa.

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La matrícula solo queda completa después de entregar los documentos

Una vez asignado el cupo, el siguiente paso es hacer la prematrícula y cargar los documentos requeridos en la plataforma. Este proceso estará habilitado entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre de 2026 para quienes reciban una asignación durante la fase general.

La formalización de la matrícula exige la entrega y verificación de documentos entre octubre de 2026 y enero de 2027 - crédito @Educacionbogota / X

Quienes no terminen la formalización virtual dentro de ese periodo podrán acudir de manera presencial al colegio escogido entre el 14 y el 29 de enero de 2027. La entrega y verificación documental es obligatoria para oficializar el ingreso del estudiante.

Si la familia no formaliza la matrícula, el cupo será liberado automáticamente para que pueda ser entregado a otra persona. En ese caso, será necesario iniciar de nuevo la solicitud según la disponibilidad existente.

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No tener todos los soportes al momento de formalizar la matrícula no implica perder la asignación. La familia puede acordar con el plantel un plazo para entregar los documentos pendientes. Tampoco la falta de certificados de estudios anteriores puede impedir el acceso: la institución podrá aplicar una valoración académica o una prueba de nivelación.

Las instituciones educativas aplican pruebas de nivelación a los estudiantes que no presentan certificados de estudios anteriores - crédito @Educacionbogota / X

Los documentos que deben presentarse en el colegio

Para completar el proceso, las familias deben tener disponibles los siguientes documentos:

Copia del registro civil de nacimiento, para estudiantes de preescolar o ciclo inicial.

Documento de identidad del estudiante: tarjeta de identidad para mayores de 7 años o cédula de ciudadanía para mayores de 18.

Copia del documento de identidad de la madre, padre o acudiente.

Certificado de escolaridad del grado inmediatamente anterior, cuando esté disponible.

Certificado, diagnóstico o concepto médico de discapacidad o de trastornos específicos del aprendizaje o comportamiento, emitido por el sector salud, si corresponde.

La certificación de discapacidad sirve para que el colegio y la secretaría identifiquen con anticipación los apoyos pedagógicos y ajustes razonables que necesita el estudiante. Su ausencia no puede ser una barrera para asignar ni formalizar el cupo escolar.

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La Secretaría de Educación evalúa los certificados de discapacidad para coordinar apoyos pedagógicos en las aulas - crédito Alcaldía de Bogotá

Primera infancia puede solicitar cupo durante todo el año

Las niñas y niños que requieran prejardín, jardín o transición pueden ingresar a las instituciones oficiales de Bogotá en cualquier momento del año, según la disponibilidad. Los padres o acudientes deben diligenciar el formulario en la plataforma de matrículas.

Para los estudiantes de primera infancia que seguirán en el mismo colegio, la formalización está prevista del 13 al 30 de octubre de 2026. En el caso de quienes cursan primero o grados superiores y continuarán en la misma institución, el trámite estará abierto del 13 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027.

Los traslados entre colegios distritales para alumnos desde primero se podrán solicitar del 1 al 3 de diciembre. La formalización de esos cambios se realizará del 1 al 4 de diciembre.

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La solicitud de traslados entre colegios distritales para grados superiores se realiza del primero al tres de diciembre - crédito Alcaldía de Bogotá

Estudiantes con discapacidad y población venezolana tienen rutas definidas

Los estudiantes nuevos con discapacidad debían solicitar su cupo en la primera fase de poblaciones priorizadas, entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre de 2026. Durante la inscripción era posible adjuntar el diagnóstico o certificación médica, aunque ese documento no condiciona el acceso al sistema educativo.

Las personas provenientes de Venezuela deben seguir dos rutas. Si pertenecen a primera infancia o a una población priorizada, les correspondía la primera fase. Si no hacen parte de esos grupos, pueden solicitar el cupo entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre, dentro de la segunda fase.

Al formalizar la matrícula, los estudiantes migrantes deben presentar el Permiso por Protección Temporal, visa o cédula de extranjería si cuentan con alguno de esos documentos. Quienes no tengan un documento válido en Colombia serán registrados temporalmente con el Número Establecido por la Secretaría (NES) y deberán actualizar la información en el Sistema Integrado de Matrícula cuando regularicen su situación.

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Los estudiantes migrantes procedentes de Venezuela sin documento oficial reciben un registro temporal denominado Número Establecido por la Secretaría - crédito Colprensa

Habrá atención presencial y telefónica para resolver dudas

Las familias que requieran apoyo para diligenciar el formulario pueden acudir a las Direcciones Locales de Educación, con cita previa solicitada en agendamiento.educacionbogota.gov.co. También está disponible la línea telefónica 195.

La programación de las unidades móviles y jornadas de atención en las localidades será publicada en matriculas.educacionbogota.edu.co. Si una familia no alcanza a solicitar cupo o traslado en las fechas establecidas, podrá acudir a los puntos habilitados desde el 4 de enero de 2027, durante la etapa de novedades y de acuerdo con los cupos disponibles.