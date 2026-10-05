Bogotá abrió inscripciones para la cuarta Megaferia de Empleo: hay más de 18.000 vacantes disponibles con estos salarios

La cuarta Megaferia de Empleo de Bogotá reunirá cerca de 18.000 vacantes y más de 180 empresas el 15 de octubre en Corferias - crédito Luisa González/REUTERS

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Bogotá abrirá las inscripciones para su cuarta Megaferia de Empleo, una jornada que reunirá cerca de 18.000 vacantes y más de 180 empresas el 15 de octubre en Corferias. Las personas interesadas deberán registrarse previamente para asistir y podrán consultar en la plataforma de inscripción las ofertas que correspondan a su perfil antes de la jornada.

La actividad, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico mediante la Agencia de Empleo de Bogotá, se llevará a cabo en los pabellones 1 y 3 de Corferias. El registro permitirá agilizar el ingreso y dará acceso, por correo electrónico, a recomendaciones para elaborar la hoja de vida y prepararse para una entrevista. La entidad no precisó en la información suministrada el enlace de inscripción.

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La oferta incluye 5.245 puestos sin experiencia previa

Las vacantes pertenecen a los sectores de comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) e industrias creativas. También participarán compañías de manufactura y empresas de servicios temporales.

La cuarta Megaferia de Empleo de Bogotá reunirá cerca de 18.000 vacantes y más de 180 empresas el 15 de octubre en Corferias - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La convocatoria contempla opciones para distintos niveles de formación y experiencia. Un total de 5.245 vacantes no exigen experiencia, mientras que 4.092 están destinadas a perfiles profesionales. La oferta incluye cargos que van desde operarios, auxiliares de servicios generales, cocina, bodega y producción hasta médicos, especialistas, ingenieros, analistas contables y programadores de automatización.

Entre las plazas anunciadas figuran puestos para asesores de call center, incluidos perfiles bilingües y trilingües; auxiliares de droguería, enfermería y farmacia; conductores y operadores logísticos; cajeros; jardineros; personal de limpieza; meseros y auxiliares de cocina. Algunas oportunidades requieren educación básica primaria o secundaria, y otras formación técnica, tecnológica, universitaria o de especialización.

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Las remuneraciones informadas para buena parte de las vacantes se sitúan entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), aunque hay cargos profesionales con rangos de dos a cuatro ($3.501.810 - $7.003.620) y de cuatro a seis smmlv ($7.003.620 - $10.505.430). En las posiciones de logística internacional, la compensación aparece como “a convenir”.

Las personas interesadas deben realizar un registro previo para agilizar el ingreso y recibir recomendaciones de preparación por correo electrónico - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Jóvenes, mujeres y mayores de 50 años concentran parte de las oportunidades

La Megaferia tiene cupos focalizados para grupos con trayectorias laborales diversas. De las ofertas disponibles, 12.398 están dirigidas a jóvenes de 18 a 28 años y 11.286 a mujeres. Además, hay 1.180 vacantes para personas mayores de 50 años y 711 para personas con discapacidad.

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Doce empresas presentarán empleos exclusivos para mayores de 50 años. Para este grupo y para las personas con discapacidad habrá un espacio específico en el pabellón 1, junto con compañías de turismo y gastronomía y puntos de orientación de entidades aliadas.

En el segundo piso de ese pabellón estarán las pruebas psicotécnicas y los 30 puestos de empresas que efectuarán procesos de preselección avanzada. La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la jornada permitirá a los asistentes encontrar vacantes, conversar con los empleadores y avanzar en etapas de selección.

Las remuneraciones informadas para la mayoría de las vacantes varían entre uno y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes - crédito Secretaría de Desarollo Económico

“Prepararse hace parte de la búsqueda de empleo”, indicó López. La funcionaria explicó que la orientación previa busca que los participantes identifiquen sus fortalezas, ajusten su hoja de vida y lleguen con información para las entrevistas.

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El pabellón 3 concentrará empresas y servicios de orientación laboral

El pabellón 3 será el área principal para el encuentro con reclutadores. Allí se ubicarán empresas de comercio, construcción, finanzas, industrias creativas, manufactura, logística y transporte, salud, TIC, turismo y gastronomía, además de firmas de servicios temporales. También asistirán 12 aliados de la Agencia de Empleo de Bogotá y funcionarán puntos para conocer los programas de formación de YES, Bogotá y Experta.

Los asistentes podrán recibir orientación del Instituto para la Economía Social (Ipes), la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Consejería Distrital de TIC, Colpensiones y la Secretaría Distrital de Educación. La oferta institucional incluye asimismo a la Policía Nacional, Casa Libertad, el Ejército Nacional para trámites de libreta militar, Cadis+ y la Subdirección de Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social.

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Diversas entidades del sector público ofrecerán servicios de orientación laboral y trámites institucionales en el pabellón 3 - crédito Luisa González/REUTERS

Qué llevar y cómo prepararse para la jornada

Para aprovechar la feria, la recomendación es llevar varias hojas de vida actualizadas, impresas y en formato digital, junto con el documento de identidad. Quienes cuenten con certificados de estudio o de experiencia laboral deben tenerlos disponibles, al igual que el número de celular y el correo electrónico actualizados.

También se aconseja llegar con anticipación y usar calzado cómodo para recorrer los dos pabellones. Las personas con discapacidad pueden presentar su certificado para facilitar la orientación y los procesos durante la jornada. Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso de mascotas, salvo animales de asistencia.

La información adicional sobre el registro y las ofertas se divulgará en las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Finalmente, algunas de la vacantes ofertadas son:

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Los asistentes deben llevar su documento de identidad con hojas de vida impresas y tienen prohibida la entrada con mascotas - crédito Alcaldía de Bogotá

Asesor(a) de call center: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Supervisor(a) de call center: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Agente de call center trilingüe, inglés-portugués B2: 2 a 4 smmlv - ($3.501.810 - $7.003.620). Agente de call center bilingüe, inglés B2: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Auxiliar de droguería y farmacia: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Regente de farmacia o administrador: 1 a 2 - ($1.750.905 - $3.501.810). Médico(a) general de consulta externa: 2 a 4 smmlv - ($3.501.810 - $7.003.620). Médico(a) especialista en pediatría: 4 a 6 smmlv - (($7.003.620 - $10.505.430). Auxiliar de enfermería: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Jefe(a) de enfermería: 2 a 4 smmlv - ($3.501.810 - $7.003.620). Tecnólogo(a) en radiología e imágenes diagnósticas: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Operario(a) de limpieza: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Jardinero(a): 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Operador(a) logístico motorizado: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Operador(a) logístico conductor: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Agente de servicio al cliente bilingüe: 2 a 4 smmlv - ($3.501.810 - $7.003.620). Cajero(a): 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Programador(a) de automatización PLC y HMI: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810). Ingeniero electromecánico: 2 a 4 smmlv - ($3.501.810 - $7.003.620). Auxiliar de montacargas: 1 a 2 smmlv - ($1.750.905 - $3.501.810).