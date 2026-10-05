Así de alta cerraría la inflación de septiembre de 2026 en Colombia, que será clave para el aumento del salario mínimo de 2027

El aumento del salario mínimo es gran jalonador del alza de la inflación en Colombia. Expertos aseguran que la subida para 2026 evitó una mayor reducción del costo de vida - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará el miércoles 7 de octubre de 2026 el dato de inflación de septiembre. Los analistas encuestados por Citi proyectan que la inflación anual subiría a 6,33%, frente al 6,24% registrado en agosto.

El resultado será uno de los datos centrales para la concertación del aumento del salario mínimo de 2027, ya que la inflación constituye el piso de la negociación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

PUBLICIDAD

Si se confirma esa previsión, la inflación anual de septiembre quedaría 115 puntos básicos (pb), por encima del 5,18% registrado en el mismo mes de 2025. El dato también condicionará las próximas decisiones del Banco de la República sobre la tasa de interés, que en septiembre subió 25 puntos básicos y ahora se ubica en 12,25%.

Previsiones para la inflación de septiembre

Entre las estimaciones más altas de la encuesta de Citi figuran:

Bancóldex: 6,43%.

Itaú: 6,43%.

Acciones & Valores: 6,42%.

En agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,24%, mientras que la variación mensual fue del 0,39% - crédito Dane

En el otro extremo, las estimaciones más bajas son las de:

Anif: 6,26%.

Corficolombiana: 6,25%.

Banco Agrario: 6,23%.

Así las cosas, la mediana de los analistas consultados prevé que la inflación cierre el año en 6,91%, cerca de 7%. De cumplirse esos pronósticos, el país completaría siete años consecutivos sin alcanzar la meta de inflación del Banco del a República establecida de 3% ni permanecer dentro del rango de tolerancia de entre 2% y 4%. Los analistas esperan que Educación y Alimentos sean los grupos con mayor incidencia en el resultado de septiembre.

PUBLICIDAD

Sobre la situación, el senador Wilmer Carrillo, del Partido de La U, escribió en X que “no podemos acostumbrarnos a una economía con inflación alta y dinero caro”. Por eso instó a que “hay que atacar las causas: disciplina fiscal, más oferta de alimentos y energía y mejores condiciones para producir y generar empleo”.

Wilmer Carrillo, senador, dijo que los colombianos no pueden acostumbrarse a una economía de inflación alta - crédito @WCarrilloM/X

Precisamente, el Emisor identificó presiones en los alimentos, los precios regulados y los servicios al explicar su última decisión monetaria. La inflación de alimentos se ubicó en 6,1%, la de precios regulados en 6,8% y la de servicios alcanzó 7,2% anual.

Razones detrás del aumento de la tasa de interés del Banco de la República

La junta del Banco de la República elevó en septiembre la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta 12,25%. La inflación básica, que excluye alimentos y precios regulados, llegó también a 6,1%, su mayor nivel durante el último año y se convirtió en la razón principal para el aumento. Además, advirtió de un fenómeno de El Niño de mayor intensidad durante el último trimestre que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), podría aumentar las presiones sobre los alimentos y los precios regulados.

PUBLICIDAD

Las expectativas de inflación para el cierre del año subieron, mientras las correspondientes a un horizonte de dos años bajaron, aunque permanecieron en la parte alta del rango meta, en 4,0%.

Para BBVA Research, la votación reflejó un cambio en la postura de la Junta. Cuatro miembros apoyaron el aumento de 25 puntos básicos, uno pidió un alza de 50 puntos básicos y dos votaron por mantener la tasa sin cambios; la entidad destacó que los partidarios de incrementar el costo del dinero pasaron de tres en julio a cinco en septiembre.

La inflación anual en Colombia sigue lejos dela meta del Banco de la República, establecida en 4% - crédito John Vizcaíno/Reuters

“La decisión es una sorpresa”, afirmó BBVA Research, al señalar que la media de los analistas, incluida la entidad, esperaba estabilidad.

El informe contrastó la inflación de 6,14% vigente en julio con el 6,24% posterior, una variación que consideró limitada frente al deterioro de algunos indicadores de actividad. La entidad mencionó la contracción de la industria en julio, la desaceleración de las ventas minoristas hacia un crecimiento cercano a 5,0% después de tasas de dos dígitos, y el avance de 1,1% del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en ese mes.

PUBLICIDAD

Mercado laboral débil

BBVA Research aludió también a un mercado laboral débil, afectado a corto plazo por el terremoto y por una moderación más estructural del empleo.

“Esperamos registros de actividad débiles en los próximos meses”, indicó la entidad, que atribuyó esa perspectiva tanto a los efectos inmediatos del terremoto como a tendencias que ya estaban presentes antes de ese evento.

La reducción de la tasa de interés del Banco de la República impulsaría el crecimiento económico de Colombia - crédito Colprensa

Sostuvo que la subida de tasas buscó reafirmar el compromiso del banco central con el control de la inflación, pese a que las tasas reales ya se mantenían en niveles elevados.

Ajuste fiscal del Gobierno

Considera que el ajuste fiscal previsto por el Gobierno podría reducir presiones sobre la demanda si logra moderar el gasto público y disminuir los déficits. También señaló riesgos asociados a la fortaleza de la demanda, el crecimiento de las importaciones, el desequilibrio externo, el tipo de cambio y la eventual persistencia de mayores expectativas de inflación básica.

PUBLICIDAD

“Las cifras económicas le darán señales al Banco de la República para mantener las tasas de interés estables en las próximas reuniones”, proyectó. La entidad estimó que “el siguiente movimiento podría ser a una rebaja en torno a septiembre del año entrante”, aunque advirtió que El Niño o un ajuste fiscal insuficiente podrían retrasar esa reducción.