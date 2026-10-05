Anuel AA estuvo de fiesta en Colombia con familiares de Pablo Escobar antes de reencontrarse con su expareja Yailin: con quiénes compartió

Anuel AA pasó un fin de semana en Colombia, donde participó en una celebración privada junto a familiares de Pablo Escobar y otros invitados del mundo de la música - crédito Suministrada a Infobae Colombia

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El cantante puertorriqueño Anuel AA, expareja de la reguetonera paisa Karol G, estuvo de fiesta en Colombia durante un fin de semana privado, junto a allegados y familiares del fallecido capo Pablo Escobar, un evento del cual Infobae Colombia conoció algunas imágenes y videos previo al viaje que tuvo en República Dominicana para reencontrarse con su exnovia, la artista Yailin La Más Viral.

La presencia del intérprete de música urbana en suelo colombiano, específicamente en el turístico municipio de Guatapé, se convirtió en el eje central de sus desplazamientos por la región, tras conocerse registros audiovisuales de la reunión exclusiva en la que compartió espacio con los sobrinos del líder del cartel de Medellín, además de otros importantes artistas mexicanos.

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Es importante recordar que en Medellín residen actualmente varios de los sobrinos de Pablo Escobar, quienes administran y custodian recintos de memoria histórica y comercial sobre la época del narcotráfico, incluyendo el reconocido museo dedicado a la figura del capo. En este lugar se exhiben objetos personales, vehículos y reliquias de la década de los 80 y 90, constituyendo un punto de frecuentación para visitantes internacionales e influenciadores que llegan a la capital de Antioquia.

Anuel AA pasó un fin de semana en Colombia, específicamente en la zona de Guatapé, junto a los familiares del capo Pablo Escobar - crédito @anuel/Instagram - Colprensa

Durante su permanencia en el país, el intérprete de Deportivo, Mejor que yo y Secretos, entre otros éxitos, asistió a una celebración privada de la que se difundieron fotografías. En ellas se observa que también participaron el cantante mexicano Alex Torres, exponente de los corridos bélicos y de composiciones dedicadas a figuras del crimen organizado en su país, y Leonardo Macedo Lobo, compositor, productor y músico mexicano.

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Las actividades de Anuel AA en Colombia coinciden con la relación cercana que sostiene con la creadora de contenido antioqueña Fabiana Buitrago, con quien se le ha vinculado sentimentalmente en las últimas semanas y quien figura como su acompañante en sus conocidos viajes.

El cantante puertorriqueño compartió una celebración privada en Guatapé con los artistas mexicanos Alex Torres y Leonardo Macedo Lobo en Colombia - crédito Suministrada a Infobae Colombia

No es la primera vez que Anuel AA comparte con la familia del capo

En abril de 2026, Anuel AA visitó Antioquia durante varios días como parte de su interés por coleccionar objetos relacionados con Pablo Escobar y su familia. Durante su estadía, el cantante puertorriqueño recorrió la zona de Guatapé y se reunió con familiares del desaparecido capo, por lo que no es la primera vez que el reguetonero y cantante de trap comparte con ellos.

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El artista estuvo acompañado por Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, familiares de Pablo Escobar y propietarios del museo La Última Caleta, que conserva y exhibe objetos relacionados con la historia de la familia. Durante el encuentro, el cantante adquirió libros originales y otros artículos vinculados con los Escobar.

La visita también dejó abierta la posibilidad de nuevas negociaciones por piezas pertenecientes a la familia. El interés del cantante por este tipo de objetos se suma al de otras celebridades que han adquirido artículos que presuntamente estuvieron en manos de Pablo Escobar, cuya historia continúa generando interés décadas después de su muerte.

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Anuel AA junto a Nicolás y Daniel Escobar, sobrinos nietos de Pablo Escobar - crédito Suministrada a Infobae

El posterior viaje a República Dominicana y el reencuentro con Yailin

Tras concluir su fin de semana de celebración en Colombia, Anuel AA abordó un vuelo hacia Santo Domingo, República Dominicana. Su llegada a la isla caribeña generó inmediatas especulaciones entre sus seguidores luego de ser fotografiado al volante de un vehículo deportivo rosa perteneciente a su expareja, la cantante Yailin La Más Viral, con la que tiene una hija, Cattleya.

Además de ella, el cantante es padre de otros tres hijos: Pablo Anuel, nacido en 2013, fruto de su relación con la puertorriqueña Astrid Cuevas; Gianella, nacida en junio de 2022, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla; y Emmaluna, que nació a comienzos de 2025 y es hija de la modelo e influencer venezolana Lauri Saavedra.

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Poco después, la propia artista dominicana difundió en sus plataformas digitales varios videos de una salida nocturna en la que apareció compartiendo directamente con el cantante boricua y con Fabiana Buitrago. En las imágenes registradas, los tres se mostraron distendidos, cantando temas de música urbana y posando juntos frente a la cámara.

La presencia de Buitrago en el mismo espacio con Yailin causó sorpresa entre los usuarios de redes sociales, dado el historial de pleitos públicos y controversias judiciales que la dominicana y el puertorriqueño mantuvieron tras su divorcio oficializado en febrero de 2023. Sin embargo, el material audiovisual expuso una convivencia pacífica y cordial entre los participantes de la fiesta en la capital dominicana.

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Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram

Frente a las interpretaciones sobre una supuesta reconciliación sentimental de la expareja, fuentes cercanas a los artistas aclararon que el contacto reciente entre Anuel y Yailin responde de manera exclusiva a la gestión compartida de la crianza de su hija Cattleya y nada más.