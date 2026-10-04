Colombia

Qué pasó con Yamid Amat: La Fundación Santa Fe informó nuevos detalles del estado de salud del periodista

Los especialistas que lo atienden en la entidad privada emitieron un comunicado por solicitud de la familia para aclarar qué ocurre con el reconocido comunicador tras los rumores que circularon en redes sociales sobre su posible muerte

La entidad y sus familiares aclararon los rumores que circulan en redes - crédito Yamid Amat / Facebook
La entidad y sus familiares aclararon los rumores que circulan en redes - crédito Yamid Amat / Facebook
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Ante los rumores que circularon a través de las plataformas digitales sobre la muerte del periodista Yamid Amat Ruiz, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un documento oficial sobre la 1:39 p. m. del 4 de octubre de 2026, con el que se pretende aclarar qué sucedió.

En el comunicado, la entidad de salud indicó que el locutor permanece hospitalizado en esa institución, con una evolución clínica “satisfactoria” y una respuesta favorable al tratamiento médico.

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Del mismo modo, el centro médico indicó que divulgó la información a solicitud de la familia de Amat, teniendo en cuenta que la versión sobre una posible muerte, divulgada por el exministro Mauricio Cárdenas, se expandió rápidamente y hasta su hijo tuvo que salir a desmentir dicha hipótesis.

El documento oficial también precisó que los próximos comunicados sobre su condición se emitirán según la relevancia de los cambios y con autorización expresa de sus familiares para evitar que más colombianos continúen cayendo en cadenas de información falsas que circulan a través de las diferentes redes sociales y pueden generar confusión entre los ciudadanos.

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Por ahora, la entidad no ha entregado más detalles sobre el estado de salud del periodista de 84 años que dedicó su vida a los medios de comunicación.

Comunicado oficial sobre el estado de salud de Yamid Amat - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá / X
Comunicado oficial sobre el estado de salud de Yamid Amat - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá / X

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