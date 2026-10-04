Mujer denunció presunto abuso sexual de su superior en un cultivo de flores: el hombre fue enviado a prisión

La Fiscalía General de la Nación investiga agresiones ocurridas entre agosto y septiembre de 2025 en Cundinamarca - crédito Crisanta Espinosa

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Un hombre que ocupaba funciones de autoridad en una empresa floricultora de Tocancipá, Cundinamarca, fue enviado a prisión tras ser señalado de abusar sexualmente de una joven que cumplía sus prácticas profesionales en la compañía.

La investigación se centra en la relación laboral entre ambos: él era asistente de Recursos Humanos y presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que la denunciante era pasante y debía apoyarlo en sus tareas.

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El caso investiga presuntos abusos contra una practicante de una floricultora de Tocancipá. La Fiscalía sostiene que el investigado habría aprovechado la diferencia jerárquica y momentos en que estaban solos para cometer los hechos, ocurridos en varias ocasiones entre agosto y septiembre de 2025.

Durante la audiencia, el ente acusador expuso uno de los hechos que atribuye al hombre. Según su relato, llevó a la joven a un sector de archivo con el argumento de buscar documentación laboral.

La acusación formal detalló que el hombre condujo a la víctima al área de archivo antes del ataque - crédito Andina

La Fiscalía afirmó y fue citado por Noticias RCN: “Condujo a la víctima al área de archivo bajo el pretexto de buscar una carpeta laboral y una vez allí, aprovechando que se encontraban solos, usted le dice a la víctima que se quite la chaqueta que llevaba”.

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La acusación agregó que la joven se negó a quitarse la prenda. “Ella le manifiesta que no se la quiere quitar. En ese instante, usted, en su insistencia, le ha quitado la chaqueta y le manifiesta esos vejámenes de tipo sexual”, expuso el organismo durante la diligencia.

La investigación deberá establecer las circunstancias de los demás hechos denunciados, así como la responsabilidad penal del hombre que fue privado de la libertad mientras avanza el caso.

En su testimonio, la pasante afirmó que la presencia del trabajador le producía rechazo y que procuraba salir de la oficina para no permanecer cerca de él.

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El imputado ejercía la presidencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa floricultora - crédito Crisanta Espinosa

El impacto de la situación llegó al punto de que la joven dudó sobre la continuidad de sus prácticas profesionales, de acuerdo con lo relatado dentro del proceso.

La denunciante también habló de otra pasante que, según dijo, habría enfrentado una experiencia similar. Ese señalamiento forma parte de las líneas que deberán ser verificadas por los investigadores.

La posible existencia de más víctimas puede ser relevante para determinar si hubo un patrón de conducta y para establecer si otros hechos pueden vincularse con el investigado. Por ahora, esa hipótesis requiere comprobación dentro de las actuaciones judiciales y forenses correspondientes.

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El banco genético busca relacionar casos con un mismo agresor

El caso reavivó la discusión sobre el uso del Banco Nacional de Perfiles Genéticos de Medicina Legal en las investigaciones por delitos sexuales.

La entidad explica que esa herramienta permite comparar perfiles de ADN obtenidos en una investigación penal. Con esa información, los investigadores pueden encontrar coincidencias entre casos o descartar que una persona esté relacionada con determinados hechos.

El impacto del acoso llevó a la estudiante a cuestionar su continuidad en el programa de prácticas profesionales- crédito Hollie Adams/REUTERS

La coordinadora de genética de Medicina Legal destacó el alcance de ese mecanismo: “Esta es una herramienta investigativa muy importante que nos va a permitir ajustar a muchas víctimas, a varias víctimas, con un mismo agresor”.

La funcionaria precisó el objetivo de las comparaciones genéticas. “Ese es el objetivo”, afirmó al referirse a la posibilidad de conectar expedientes en los que pueda existir un mismo responsable.

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Actualmente, el ingreso de perfiles al banco está restringido a situaciones en las que existe una orden judicial. Medicina Legal considera que una ley podría ampliar esa base de datos.

La eventual ampliación permitiría facilitar el cruce de información entre procesos penales, en especial cuando las autoridades investigan denuncias que podrían involucrar a varias víctimas de un mismo agresor. Mientras tanto, el hombre permanece privado de la libertad y la Fiscalía deberá profundizar las verificaciones sobre los episodios denunciados en la empresa de Tocancipá.