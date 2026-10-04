Más de 100 egresados del Instituto Caro y Cuervo piden explicaciones a su director por el uso de las redes: “No puede obedecer a opiniones personales”

Los firmantes sostienen que las redes sociales del Instituto tienen carácter público, por lo que consideran que su contenido debe corresponder con la responsabilidad institucional de una entidad estatal - crédito @CaroyCuervo/X y Instituto Caro y Cuervo/Facebook

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Una carta fechada el 2 de octubre de 2026 y suscrita por más de 100 egresados del Instituto Caro y Cuervo abrió una discusión sobre el alcance de las publicaciones realizadas desde los canales oficiales de la entidad.

El documento está dirigido al director Sergio Esteban Vélez y plantea reparos frente a dos videos difundidos relacionados con los escritores Gonzalo Arango y Andrés Caicedo.

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Los firmantes, que se identifican como egresadas y egresados de los programas de posgrado del instituto, señalaron que también intervienen como ciudadanos que contribuyen al sostenimiento de las instituciones estatales.

En ese contexto, solicitaron una explicación sobre el manejo actual de las redes sociales y los canales de comunicación de la institución. “Consideramos que las redes sociales, así como todos los canales de comunicación del ICC, tienen un carácter público”, señala la carta.

A partir de esa consideración, los egresados sostienen que dichos espacios no deberían utilizarse para expresar opiniones personales sobre asuntos literarios, lingüísticos o culturales. La misiva plantea que quien ocupa la dirección del instituto, al asumir el cargo, pasa a representar a una entidad estatal y, por tanto, debe considerar la responsabilidad pública asociada con esa función.

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Los firmantes relacionan esta responsabilidad con los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia.

El origen de la discusión

El titular del instituto causó controversia al explorar la profunda transformación de Gonzalo Arango y mencionar que, en medio del ateísmo y la rebeldía, encontró "en la soledad de su propia destrucción" el camino hacia la fe - crédito @CaroyCuervo/X

La controversia comenzó con una publicación realizada con motivo de los 50 años de la muerte de Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo. En el video, Vélez presentó una interpretación sobre la trayectoria del escritor, centrada en su supuesto desencanto con la izquierda y la revolución y en su posterior acercamiento a la fe.

En esa pieza, el director afirmó que Arango terminó comprendiendo que “la verdadera y única revolución no se hace en la barricada, ni con el odio de clases, sino en las honduras de la conciencia individual”.

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Posteriormente, el 29 de septiembre, con motivo de los 75 años del nacimiento de Andrés Caicedo, fue publicado otro video. En esa ocasión, Vélez describió al escritor caleño como alguien “consumido por sus propios demonios, atrapado en el laberinto de las drogas y devorado por una rebeldía extrema que no encontró dónde apoyarse”.

Sergio Vélez ofreció una controversial perspectiva sobre la vida y muerte del escritor Andrés Caicedo, al argumentar que su suicidio no fue un acto revolucionario - crédito @CaroyCuervo/X

Las publicaciones generaron una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales. La escritora Margarita Posada manifestó su desacuerdo con la forma en que fue abordado el suicidio de Caicedo.

En declaraciones a Caracol Radio, afirmó: “Yo no lo romantizo, pero tampoco hablo del síntoma más grave de cualquier trastorno mental, como lo es el suicidio, como si fuera una escogencia de una persona”.

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Posada también cuestionó que una entidad pública utilizara sus canales institucionales para difundir opiniones personales. Según expresó, el patrimonio lingüístico y literario del país “no es una cuestión de bandos políticos”.

La misión del Instituto y el llamado de los egresados

La carta hace referencia al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, relacionado con la obligación estatal de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva - crédito @AngelaPerversa/X

En su carta, los firmantes recuerdan que las literaturas colombianas están abiertas a múltiples interpretaciones y que una institución dedicada al estudio de las lenguas y las literaturas debe dar cuenta de esa diversidad. “La función de una institución como el ICC no es dogmatizar o validar una única interpretación, sino dar cuenta de su diversidad”, sostiene el documento.

Los egresados también citaron la misión institucional de salvaguardar “el patrimonio lingüístico y literario de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento”. A partir de esa misión, señalan que el patrimonio comprende las distintas literaturas y lenguas del país.

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Cabe recordar que el Instituto Caro y Cuervo cuenta con 84 años de historia y tiene entre sus funciones la investigación, la formación y la difusión relacionada con el patrimonio lingüístico y literario colombiano.

Su nombre rinde homenaje a Rufino José Cuervo, filólogo y lexicógrafo colombiano cuya obra estuvo vinculada al estudio de la lengua castellana, y a Miguel Antonio Caro Tobar, también relacionado con los estudios lingüísticos.

De esta manera, los firmantes pidieron que, antes de emitir comunicados públicos sobre fenómenos literarios o lingüísticos, se tengan en cuenta las distintas interpretaciones existentes y el trabajo de investigadoras, investigadores y docentes del propio instituto.

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