Cae alias Camilo, presunto explosivista de las disidencias: estaría vinculado con atentado que dejó dos soldados muertos en Huila

La operación fue desarrollada en articulación con la Fiscalía General de la Nación y las unidades de investigación criminal e inteligencia policial en el departamento del Huila - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional informó que capturó en Ibagué a alias Camilo, señalado como presunto explosivista del Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc y vinculado al ataque que dejó dos soldados muertos en Algeciras (Huila). El procedimiento se realizó mediante una orden judicial de registro y allanamiento, según informó la institución a través de un comunicado.

El detenido es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos, extorsiones y la instalación de artefactos explosivos improvisados en municipios del departamento del Huila, entre ellos Algeciras, Hobo y Campoalegre. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de cerca de cuatro años en la que habría cometido varios ataques que terminaron por afectar tanto a uniformados como a la población civil.

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El señalado explosivista de las Farc quedó en manos de la Policía por su responsabilidad en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas - crédito Policía Nacional

La investigación relaciona al señalado criminal con un ataque reciente en Algeciras

Uno de los hechos que se encuentra bajo investigación ocurrió el 12 de agosto de 2026 en la vereda Quebradón Norte, en Algeciras. La activación de un artefacto explosivo causó la muerte de dos soldados y dejó 16 heridos, todos adscritos al Batallón de Alta Montaña N.º 9.

Respecto a esta situación, se pronunció el coronel Diego Edixon Mora, comandante del Departamento de Policía Huila, que afirmó que el capturado sería “presunto explosivista y sicario” del Frente Iván Díaz, estructura que, de acuerdo con la Policía, hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá.

“Esta persona estaría vinculada a una serie de homicidios en el norte y centro del departamento del Huila, así como también participaría en el hecho sucedido contra nuestro Ejército Nacional el 12 de agosto del año 2026”, dijo Mora.

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El oficial agregó que en ese ataque murieron dos militares y otros 16 resultaron lesionados.

Las autoridades investigan al detenido por homicidios, extorsiones y ataques con explosivos en municipios del Huila - crédito Colprensa

En el allanamiento fueron incautados un arma traumática y dos celulares

La captura se concretó en Ibagué, tras labores de investigación criminal e inteligencia de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, indicó el comandante. La orden judicial fue emitida por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Durante el allanamiento, los uniformados incautaron una pistola traumática, dos proveedores, 40 cartuchos y dos teléfonos celulares. Tanto esos elementos como el detenido quedaron a disposición de las autoridades competentes, debido a que habrían sido utilizados para cometer ataques en contra de la población civil.

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El vocero de la Policía Nacional indicó que la ubicación del sospechoso fue posible pese a que habría intentado salir del departamento para ocultarse en otras ciudades y así logró desestabilizar la estructura delincuencial con una de sus piezas claves: “La Policía Nacional logra un contundente golpe contra el Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá”.

La Policía señaló que la detención buscó afectar las capacidades logísticas y armadas de la estructura, a la que atribuye acciones delictivas en Algeciras, Hobo y Campoalegre. Por ahora, la investigación continúa para establecer la responsabilidad del capturado en los hechos que le son atribuidos.

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El coronel Diego Edixon Mora identificó al procesado como sicario y parte de la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño - crédito Colprensa

Este fue el atentado en Algeciras

El reporte del ataque reveló que dos militares de la Novena Brigada murieron en un ataque con explosivos que se registró el 12 de agosto de 2026 en inmediaciones de la vereda El Quebradón, en Algeciras, Huila, cuando se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro bomba. Las víctimas fueron el cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano.

Muñoz Lizcano fue trasladado a un centro médico, donde falleció por la gravedad de las heridas. Según el Ejército, un helicóptero UH-60 llegó a Algeciras para brindar las primeras atenciones y apoyar la evacuación de los militares hacia Neiva.

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En ese momento, la institución rechazó el ataque contra los soldados, que cumplían una misión de protección a la población y seguridad en el territorio, además de iniciar con la investigación del caso que terminó en la captura de alias Camilo, por su presunta implicación.