Colombia

Cae alias Camilo, presunto explosivista de las disidencias: estaría vinculado con atentado que dejó dos soldados muertos en Huila

Las autoridades ubicaron al sospechoso de atentar contra las fuerzas armadas mientras intentaba ocultarse en la capital del Tolima, incautándole una pistola traumática, municiones y dispositivos móviles durante el operativo oficial

La operación fue desarrollada en articulación con la Fiscalía General de la Nación y las unidades de investigación criminal e inteligencia policial en el departamento del Huila - crédito Policía Nacional
Guardar

La Policía Nacional informó que capturó en Ibagué a alias Camilo, señalado como presunto explosivista del Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc y vinculado al ataque que dejó dos soldados muertos en Algeciras (Huila). El procedimiento se realizó mediante una orden judicial de registro y allanamiento, según informó la institución a través de un comunicado.

El detenido es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos, extorsiones y la instalación de artefactos explosivos improvisados en municipios del departamento del Huila, entre ellos Algeciras, Hobo y Campoalegre. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de cerca de cuatro años en la que habría cometido varios ataques que terminaron por afectar tanto a uniformados como a la población civil.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El señalado explosivista de las Farc quedó en manos de la Policía por su responsabilidad en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas - crédito Policía Nacional

La investigación relaciona al señalado criminal con un ataque reciente en Algeciras

Uno de los hechos que se encuentra bajo investigación ocurrió el 12 de agosto de 2026 en la vereda Quebradón Norte, en Algeciras. La activación de un artefacto explosivo causó la muerte de dos soldados y dejó 16 heridos, todos adscritos al Batallón de Alta Montaña N.º 9.

Respecto a esta situación, se pronunció el coronel Diego Edixon Mora, comandante del Departamento de Policía Huila, que afirmó que el capturado sería “presunto explosivista y sicario” del Frente Iván Díaz, estructura que, de acuerdo con la Policía, hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá.

Esta persona estaría vinculada a una serie de homicidios en el norte y centro del departamento del Huila, así como también participaría en el hecho sucedido contra nuestro Ejército Nacional el 12 de agosto del año 2026”, dijo Mora.

PUBLICIDAD

El oficial agregó que en ese ataque murieron dos militares y otros 16 resultaron lesionados.

Homicidio - Colombia
Las autoridades investigan al detenido por homicidios, extorsiones y ataques con explosivos en municipios del Huila - crédito Colprensa

En el allanamiento fueron incautados un arma traumática y dos celulares

La captura se concretó en Ibagué, tras labores de investigación criminal e inteligencia de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, indicó el comandante. La orden judicial fue emitida por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Durante el allanamiento, los uniformados incautaron una pistola traumática, dos proveedores, 40 cartuchos y dos teléfonos celulares. Tanto esos elementos como el detenido quedaron a disposición de las autoridades competentes, debido a que habrían sido utilizados para cometer ataques en contra de la población civil.

El vocero de la Policía Nacional indicó que la ubicación del sospechoso fue posible pese a que habría intentado salir del departamento para ocultarse en otras ciudades y así logró desestabilizar la estructura delincuencial con una de sus piezas claves: “La Policía Nacional logra un contundente golpe contra el Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá”.

La Policía señaló que la detención buscó afectar las capacidades logísticas y armadas de la estructura, a la que atribuye acciones delictivas en Algeciras, Hobo y Campoalegre. Por ahora, la investigación continúa para establecer la responsabilidad del capturado en los hechos que le son atribuidos.

La situación en Pereira por cuenta de la situación de inseguridad por cuenta de los homicidios ha hecho que la reducción en otro tipo de delitos pase casi que inadvertida ante el número de asesinatos que van en el años, y que ya superan los 100 crímenes - crédito archivo Colprensa
El coronel Diego Edixon Mora identificó al procesado como sicario y parte de la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño - crédito Colprensa

Este fue el atentado en Algeciras

El reporte del ataque reveló que dos militares de la Novena Brigada murieron en un ataque con explosivos que se registró el 12 de agosto de 2026 en inmediaciones de la vereda El Quebradón, en Algeciras, Huila, cuando se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro bomba. Las víctimas fueron el cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano.

Muñoz Lizcano fue trasladado a un centro médico, donde falleció por la gravedad de las heridas. Según el Ejército, un helicóptero UH-60 llegó a Algeciras para brindar las primeras atenciones y apoyar la evacuación de los militares hacia Neiva.

En ese momento, la institución rechazó el ataque contra los soldados, que cumplían una misión de protección a la población y seguridad en el territorio, además de iniciar con la investigación del caso que terminó en la captura de alias Camilo, por su presunta implicación.

Temas Relacionados

Alias CamiloDisidencias de las FarcAtentadoAlgecirasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasó con Yamid Amat: La Fundación Santa Fe informó nuevos detalles del estado de salud del periodista

Los especialistas que lo atienden en la entidad privada emitieron un comunicado por solicitud de la familia para aclarar qué ocurre con el reconocido comunicador tras los rumores que circularon en redes sociales sobre su posible muerte

Qué pasó con Yamid Amat: La Fundación Santa Fe informó nuevos detalles del estado de salud del periodista

La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción

Chats, llamadas y registros de ubicación en poder de la Fiscalía reconstruyen el recorrido de la presunta coima por los 40 carrotanques y vincularían parte de esos recursos con una visita de Sneyder Pinilla al apartamento de Irma Solangel Torres

La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción

Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

La intervención comenzó cuando una patrulla detectó dos automotores, uno remolcando al otro, y escuchó llamados de auxilio; el dueño de uno fue hallado retenido tras el vuelco ocurrido cuadras después durante la fuga

Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”

Indalecio Dangond, jefe de cartera, explicó que el cereal requiere mucha agua y enfrenta precios volátiles, por lo que sugirió impulsar cultivos permanentes y revisar el modelo de producción ganadera

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Flavia Dos Santos le contestó a Emiro Navarro tras enfurecerse por criticas a su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “El machismo sigue vivo”

Karen Sevillano se molestó porqué tuvo que pagar $197.000 por un plato de comida en Medellín: “Vale menos la entrada a San Andrés”

Deportes

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”