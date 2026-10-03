Colombia

Revelan los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda, declarado insubsistente por De la Espriella: habría hecho una supuesta intermediación ante la Fiscalía

En las conversaciones, el funcionario pide manejar la información con reserva y evita que el asunto se comente dentro de la entidad

Salieron a la luz los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda en una supuesta en proceso de la Fiscalía - crédito Reuters/Ministerio del Interior
Salieron a la luz los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda en una supuesta en proceso de la Fiscalía - crédito Reuters/Ministerio del Interior
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó el 3 de octubre de 2026 declarar insubsistente al capitán Germán Miranda, que se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). La decisión se produjo después de que circularan audios en los que Miranda conversa sobre un proceso penal y la revisión de documentos vinculados con funcionarios de ese sector.

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, expuso en X.

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Abelardo de la Espriella pidió la salida de Germán Miranda de la dirección de Bomberos
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella pidió la salida de Germán Miranda de la dirección de Bomberos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en su cuenta de X que acató la instrucción presidencial. Con la medida, Miranda salió de la entidad adscrita a esa cartera, a la espera de que las autoridades definan si abren actuaciones judiciales o disciplinarias por el contenido de las grabaciones.

Los audios aluden a un proceso que involucra a Bomberos de Envigado

En uno de los registros se oye una conversación entre Miranda y el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado. El diálogo se refiere a un expediente que, según se plantea en la llamada, afecta la situación jurídica del jefe de ese organismo de socorro.

Las voces de la grabación, revelada por El Tiempo, hablan de revisar carpetas, conseguir copias del proceso y buscar contactos que pudieran intervenir en el trámite ante la Fiscalía General de la Nación. También se menciona un eventual cobro de dinero ligado al manejo del caso. “Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso”, se escucha en uno de los fragmentos.

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El material no establece por sí mismo la autenticidad de las grabaciones ni la comisión de delitos. Sin embargo, su difusión coincidió con la salida de Miranda de la DNBC y con los llamados a que se verifiquen los hechos y las responsabilidades a las que haya lugar.

Las conversaciones insisten en la reserva de documentos y actuaciones

Miranda Montenegro afirmó que iniciará de inmediato su gestión para proteger a la población y al ambiente en playas, montañas, carreteras y otros lugares de riesgo - crédito Ministerio del Interior
Las conversaciones insisten en la reserva de documentos y actuaciones - crédito Ministerio del Interior

Otro audio atribuido a Miranda registra una llamada con una colaboradora sobre la recopilación de expedientes y carpetas. Allí pide manejar la información con reserva y evita que el asunto se comente dentro de la entidad. “Ayúdame con eso pero súper secreto, ¿listo? (...) Con calma, no vaya a comentar a nadie”, dijo.

En esa misma conversación surgen referencias a solicitudes de la Fiscalía, la Contraloría y la Personería relacionadas con convenios y contratos de bomberos. El entonces director pregunta por el estado de los requerimientos y vuelve a pedir discreción: “No vayas a comentarle a nadie, por favor (...), no ir a abrir la boca para nada”.

Los registros también recogen discusiones sobre etapas procesales y una posible estrategia de defensa en un caso que avanzaría desde una imputación hacia un juez. En un fragmento se escucha la frase: “A él ya lo van a hacer archivar (...) porque ya está imputado, entonces ahorita pasa al juez y ahí es donde vamos a desmontar”.

Miranda expresa preocupación por el efecto del caso sobre Envigado

La formación del nuevo director de Bomberos de Colombia incluye especialización en agentes NBQR y capacitación técnica en materiales peligrosos y gestión de crisis - crédito Ministerio del Interior
El presidente de la República Abelardo de la Espriella ordenó que fuese declarado insubsistente - crédito Ministerio del Interior

En otro pasaje, Miranda relaciona el avance de la investigación con las consecuencias que podría tener para el Cuerpo de Bomberos de Envigado y para la trayectoria de sus directivos. “A mí me conviene que Envigado transversalmente esté limpio (...) porque donde le metan cosas se le tiran la carrera y se tiran el cuerpo de bomberos”, señaló.

Las grabaciones incluyen además expresiones despectivas contra integrantes e instituciones del gremio de bomberos. El alcance de esos audios y las circunstancias en que fueron obtenidos deberán ser materia de verificación por las autoridades competentes, que podrían determinar si corresponde iniciar actuaciones penales, disciplinarias o administrativas.

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