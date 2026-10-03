Excontratista del Ministerio de Transporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca: habría recibido un vehículo de $90 millones

La Fiscalía señaló que Henao habría emitido tres conceptos técnicos durante noviembre y diciembre de 2018 para respaldar el proyecto vial entre Corinto y Toribío - crédito Fiscalía General de la Nación

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La Fiscalía General de la Nación imputó el sábado 3 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Henao, excontratista del Ministerio de Transporte, por hechos relacionados con un proyecto de mejoramiento de una vía rural en el departamento del Cauca.

Según el ente investigador, el procesado habría recibido un vehículo avaluado en $90 millones a cambio de emitir conceptos técnicos favorables que permitieron avanzar en la iniciativa.

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Los hechos investigados se remontan a 2018, cuando Henao estaba vinculado mediante un contrato de prestación de servicios a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, durante ese periodo tuvo entre sus responsabilidades el apoyo a la gestión y el seguimiento de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La investigación también estableció que dentro de sus funciones estaba la revisión de los requisitos presentados por los interesados en los proyectos y la elaboración de informes de viabilidad. Para cumplir con esas tareas debía analizar información relacionada con datos geodésicos, levantamientos y replanteos topográficos.

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Sobre los conceptos técnicos para el proyecto

Para desarrollar esas labores, Henao debía analizar datos geodésicos, levantamientos y replanteos topográficos relacionados con los proyectos sometidos a consideración de la entidad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En desarrollo de esas funciones, Henao habría elaborado y emitido tres conceptos técnicos relacionados con una propuesta para mejorar un tramo de vía rural ubicado entre los municipios de Corinto y Toribío, en el Cauca.

Los documentos fueron emitidos, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los días 27 de noviembre, 18 y 28 de diciembre de 2018. El ente investigador señaló que estos conceptos respaldaban técnicamente la propuesta presentada para ejecutar las obras de mejoramiento vial.

La Fiscalía indicó que los documentos hicieron parte de los elementos que contribuyeron a que la Dirección de Infraestructura autorizara la ejecución del proyecto mediante la modalidad de obras por impuestos. Esta modalidad permite que determinados proyectos de inversión sean ejecutados con mecanismos asociados al pago del impuesto de renta, de acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de iniciativas.

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La investigación también incorporó información sobre los contactos que el entonces contratista habría mantenido con la persona interesada en desarrollar las obras. Según el ente acusador, Henao habría sostenido reuniones presenciales y conversaciones mediante chats con el particular interesado en el proyecto.

De acuerdo con los elementos presentados por el ente judicial, esos contactos tuvieron lugar durante el proceso de estructuración y trámite de la iniciativa vial.

El carro de $90 millones y los delitos imputados

El excontratista estuvo vinculado a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte durante 2018, mediante un contrato de prestación de servicios - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Fiscalía General de la Nación

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con un vehículo que, según la Fiscalía, habría recibido Henao después de emitir los conceptos técnicos.

La persona interesada en ejecutar las obras habría entregado un vehículo avaluado en $90 millones. De acuerdo con la segunda versión de los hechos suministrada por la Fiscalía, la entrega se habría producido entre el 19 y el 22 de diciembre de 2018, mientras que la formalización del traspaso del automotor se habría realizado nueve meses después.

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El órgano fiscal continúa investigando la relación entre la entrega del vehículo y las actuaciones realizadas por Henao durante el trámite del proyecto de infraestructura. El ente acusador sostiene que el automotor habría sido entregado como contraprestación por los conceptos técnicos favorables que permitieron respaldar la iniciativa.

La primera información suministrada sobre el caso señala que el procesado estuvo vinculado a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte desde el 18 de enero hasta el 18 de diciembre de 2018. La segunda versión señala que su vinculación se extendió hasta el 28 de diciembre de ese año. En ambos casos, se coincide en que las actuaciones investigadas corresponden a ese periodo en cuestión.

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El proyecto contemplaba el mejoramiento de un tramo de la vía rural entre Corinto y Toribío, dos municipios del norte del Cauca, por lo que su ejecución estaba relacionada con las condiciones de movilidad de las comunidades ubicadas en esta zona - crédito Colprensa

Dentro de las evidencias mencionadas por la Fiscalía se encuentran documentos relacionados con el trámite del proyecto, así como información sobre las comunicaciones y reuniones que Henao habría sostenido con el particular interesado en la ejecución de las obras.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Rafael Antonio Henao los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho impropio.