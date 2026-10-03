Colombia

Gobierno dio nuevo ultimátum a Comandos de la Frontera para que abandonen zona de concentración en Putumayo: esta es la resolución

La Resolución 216 concede dos meses adicionales para culminar el retiro, definir la situación jurídica de los combatientes y desmontar gradualmente el espacio, sin permitir nuevos ingresos ni permanencias

Un juzgado de Valle del Guamuez rechazó la nulidad presentada por la Presidencia y mantuvo la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal para disidencias de las Farc en Putumayo - crédito EFE
Un total de 58 integrantes de los Comandos de Frontera concentrados en el área tienen como fecha límite de salida el 30 de noviembre - crédito EFE
Guardar

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) prorrogó mediante la Resolución 216 la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Putumayo donde permanecen 58 integrantes de los Comandos de Frontera, una facción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), hasta el 3 de diciembre de 2026.

La extensión busca completar su salida, definir su situación jurídica y desmontar progresivamente el espacio, aunque todos deberán abandonarlo antes del 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

La medida concede dos meses adicionales para realizar las actuaciones operativas, logísticas, administrativas e interinstitucionales necesarias. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) estableció que el período final permitirá cerrar la zona sin autorizar nuevas permanencias ni reingresos.

“Por medio de la cual se prorroga el cronograma operativo de la comisión humanitaria para la salida ordenada, gradual y articulada de las personas ubicadas en la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez —ZUT-ZOCUT—, y se establecen medidas para garantizar la continuidad de sus rutas institucionales, y se dictan otras disposiciones”, se observa en el comunicado.

PUBLICIDAD

Las 58 personas concentradas en el lugar podrán salir durante la prórroga a medida que resuelvan sus procesos judiciales o administrativos. La continuidad de esos trámites no exigirá que permanezcan físicamente en la zona, pues podrán adelantarse ante las dependencias territoriales y seccionales de las entidades competentes.

La salida obligatoria antes del cierre definitivo

El Dapre prorrogó la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo mediante la Resolución 216 hasta el 3 de diciembre de 2026 - crédito Dapre
El Dapre prorrogó la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo mediante la Resolución 216 hasta el 3 de diciembre de 2026

La resolución fija el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para que se materialice la salida de todos los excombatientes. Entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026, la zona quedará reservada exclusivamente para completar las gestiones administrativas, operativas, logísticas y de desmonte requeridas para su cierre definitivo.

El Dapre dispuso que las instituciones mantengan las acciones de coordinación para asegurar una salida gradual, segura y digna. También deberán sostener las rutas institucionales ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades involucradas.

Entre las tareas pendientes figura definir la situación jurídica de quienes permanecen en el lugar, revisar la existencia de órdenes de captura vigentes y establecer quiénes pueden continuar en procesos de reintegración. La prórroga no modifica esas obligaciones ni suspende las actuaciones que correspondan ante las autoridades.

El período final entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026 se destinará exclusivamente a tareas logísticas y administrativas para el cierre definitivo - crédito AFP
El período final entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026 se destinará exclusivamente a tareas logísticas y administrativas para el cierre definitivo - crédito AFP

El cierre de la Zona de Ubicación Temporal había sido ordenado inicialmente para el 30 de septiembre por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que puso fin a la mesa de negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dentro de su decisión de desmontar la política de paz total.

Sin embargo, un juez de Puerto Asís suspendió provisionalmente esa decisión mientras estudia una tutela que advierte riesgos para la seguridad y la reincorporación de las personas concentradas. Pese a esa orden judicial, el Ejecutivo dispuso después una comisión humanitaria para retirarlas entre el 1 y el 2 de octubre.

Los abogados de los excombatientes presentaron entonces un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la suspensión provisional. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís requirió al consejero comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos Puerta, para que informe si efectivamente acató la orden de frenar el cierre.

Una comisión de alto nivel para coordinar el retiro

La Resolución 216 estableció un espacio interinstitucional de alto nivel integrado por ministerios y órganos de control - crédito delegación del Gobierno
La Resolución 216 estableció un espacio interinstitucional de alto nivel integrado por ministerios y órganos de control - crédito delegación del Gobierno

La Resolución 216 ordena instalar un espacio de articulación interinstitucional de alto nivel bajo la coordinación de la Consejería Comisionada de Paz. El mecanismo deberá orientar, coordinar y adoptar las decisiones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la Comisión Humanitaria.

Participarán el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

También estarán delegados con capacidad de decisión de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República.

Temas Relacionados

DapreZona de Ubicación TemporalPutumayoCoordinadora Nacional Ejército BolivarianoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla quiere cerrar su triple jornada de juegos amistosos con una victoria que fue esquiva ante México y Paraguay

Colombia vs. Perú: día, hora y dónde ver en vivo el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA

Chontico Día resultados de hoy sábado 3 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy sábado 3 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Revelan los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda, declarado insubsistente por De la Espriella: habría hecho una supuesta intermediación ante la Fiscalía

En las conversaciones, el funcionario pide manejar la información con reserva y evita que el asunto se comente dentro de la entidad

Revelan los audios que salpican al director de Bomberos, Germán Miranda, declarado insubsistente por De la Espriella: habría hecho una supuesta intermediación ante la Fiscalía

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

El cantante colombiano contó que una mujer lo abordó en una gasolinera, rompió en llanto y le pidió que tuviera cuidado para que no le ocurriera algo parecido al accidente del “aventurero”

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

Pipe Bueno contó la advertencia que recibió de una desconocida tras la muerte de Yeison Jiménez: “Ay mijito, pilas pues”

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Marc Anthony encabezará la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027: este es el cartel completo

Deportes

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club

Deportivo Cali volvió a ganar y alcanzó al América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El portero Aldair Quintana habló del susto que se llevó en su debut con la selección Colombia: “Por qué me pasa esto”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Néstor Lorenzo quedó preocupado tras la derrota de Colombia ante Paraguay en la fecha FIFA: “Siempre en construcción”