Colombia

Cargamento de droga incautado en Costa Rica tenía calcomanías con la foto de Abelardo de la Espriella: por qué motivo

El operativo llevado a cabo el jueves 1 de octubre permitió detener a dos costarricenses tras interceptar un automóvil por reportes de movimientos sospechosos y remitirlos a la Fiscalía local junto con el cargamento

Costa Rica decomisó 242 paquetes de cocaína marcados con la imagen del presidente colombiano Abelardo De La Espriella en Santo Domingo de Heredia - crédito El Expediente Costa Rica
Costa Rica decomisó 242 paquetes de cocaína marcados con la imagen del presidente colombiano Abelardo De La Espriella en Santo Domingo de Heredia - crédito El Expediente Costa Rica
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Autoridades de Costa Rica decomisaron 242 paquetes de cocaína marcados con la imagen del presidente colombiano Abelardo De La Espriella durante un operativo del 1 de octubre en Santo Domingo de Heredia.

En el operativo fueron capturados dos ciudadanos costarricenses que quedaron a disposición de la Fiscalía de Heredia por el cargamento, hallado dentro de un automóvil interceptado tras reportes de movimientos sospechosos.

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Cada paquete pesaba aproximadamente un kilogramo y tenía adherida una imagen impresa del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella. Las pruebas de campo de la Policía de Control de Drogas confirmaron que la sustancia localizada era cocaína, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.

El cargamento tendría un valor cercano a USD 7.000 por kilogramo en Costa Rica, según las cifras divulgadas por los cuerpos policiales. Durante la inspección del vehículo también se incautaron ¢ 90.000 y $ 5 en efectivo.

Las imágenes como marcas de identificación entre organizaciones criminales

Dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo y uso de documento falso quedaron a disposición de la Fiscalía tras la interceptación del vehículo - crédito El Expediente Costa Rica
Dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo y uso de documento falso quedaron a disposición de la Fiscalía tras la interceptación del vehículo - crédito El Expediente Costa Rica

La fotografía de De la Espriella no implicaría una vinculación del presidente con la operación ilegal. Las organizaciones narcotraficantes emplean imágenes de figuras conocidas como códigos visuales para distinguir cargamentos y establecer referencias entre sus integrantes.

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El periodista costarricense Álvaro Sánchez confirmó que todos los paquetes llevaban la imagen del presidente colombiano. El uso de rostros públicos en cargamentos de droga ya había sido detectado en otras incautaciones.

En agosto, autoridades decomisaron 469 kilos de cocaína en la frontera entre Ecuador y Colombia con imágenes del futbolista noruego Erling Haaland adheridas a los paquetes. Esa marca tampoco fue relacionada con una participación del jugador en actividades criminales.

La intervención en Santo Domingo de Heredia fue realizada de forma conjunta por la Policía Municipal local y la Policía de Control de Drogas. El alcalde del cantón Florense, Jorge Luis Fonseca, confirmó el decomiso y el hallazgo de la droga dentro del vehículo.

Los detenidos tienen antecedentes por robo agravado, uso de documento falso y resistencia agravada. Si se confirma el delito, el artículo 18 del Código Penal de Costa Rica contempla penas de ocho a 20 años de prisión para quien distribuya o comercialice sustancias ilícitas sin autorización legal.

La Policía Nacional de Colombia incauta 3.679 kilos de cocaína en Guayas con apoyo de la DEA

La Policía Nacional de Colombia y la DEA incautaron 3.679 kilos de clorhidrato de cocaína en Guayas, Ecuador - crédito @mindefensa/X
La Policía Nacional de Colombia y la DEA incautaron 3.679 kilos de clorhidrato de cocaína en Guayas, Ecuador - crédito @mindefensa/X

La Policía Nacional de Colombia incautó 3.679 kilos de clorhidrato de cocaína en la provincia ecuatoriana de Guayas, con apoyo de la DEA y de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas de Ecuador (Uian-SIU). La operación fue orientada por información de inteligencia e investigación criminal colombiana.

Más de 3,6 toneladas de cocaína que ya no llegarán a los mercados internacionales: en una operación entre la @PoliciaColombia, la @DEAHQ y las autoridades de Ecuador, fueron incautados 3.679 kilos de clorhidrato de cocaína, ocultos en dos lanchas tipo ‘Go-Fast’, en la provincia de Guayas, del vecino país”, dice una publicación del Ministerio de Defensa en X.

La organización Los Choneros articulaba alianzas con estructuras colombianas para el envío de estupefacientes, según informó el Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X
La organización Los Choneros articulaba alianzas con estructuras colombianas para el envío de estupefacientes, según informó el Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X

El decomiso representa una afectación superior a USD 123 millones para las organizaciones dedicadas al narcotráfico y evitó la comercialización de aproximadamente 9 millones de dosis de cocaína, según las autoridades.

Las investigaciones apuntan a una presunta coordinación entre estructuras criminales de Colombia y Ecuador, incluida la organización Los Choneros, para trasladar la droga desde zonas de producción de Tumaco, Nariño, hacia Estados Unidos mediante rutas marítimas internacionales.

“La droga tendría origen en Tumaco, Nariño, y estaría destinada a EE. UU. Además, pertenecería a una articulación de grupos criminales colombianos y ecuatorianos, como ‘Los Choneros’. El golpe representa una afectación superior a 123 millones de dólares a sus finanzas”, se agrega en el mensaje.

El cargamento estaba oculto en dos lanchas tipo Go-Fast ubicadas en un centro de acopio conocido como camaronera. El general William Castaño, comandante de la Policía Antinarcóticos, destacó la coordinación entre los organismos de seguridad de Colombia, Ecuador y Estados Unidos para afectar las rutas marítimas del tráfico internacional de estupefacientes.

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