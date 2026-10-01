Colombia

José Félix Lafaurie arremetió contra Juan Manuel Santos por defender lo pactado con las Farc en 2016: “No hubo acuerdo”

El presidente de Fedegán, crítico acérrimo de los acuerdos del Estado colombiano con las extintas Farc-EP, arremetió contra los resultados del pacto de La Habana

José Félix Lafaurie cuestionó al expresidente Santos y rechazó que el pacto con las extintas Farc pueda considerarse un acuerdo de paz - crédito Colprensa
José Félix Lafaurie cuestionó al expresidente Santos y rechazó que el pacto con las extintas Farc pueda considerarse un acuerdo de paz - crédito Colprensa
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El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, respondió al expresidente Juan Manuel Santos la defensa que hizo en un evento en la Universidad del Rosario, donde defendió la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y alertó sobre las consecuencias de incumplir los compromisos adquiridos en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Por eso en Colombia muchos, muchos colombianos y muchos miembros de la comunidad internacional vemos con alarma la falta de voluntad para implementar plenamente lo pactado”, dijo el exmandatario.

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Lafaurie rechazó estas declaraciones y cuestionó el significado de las palabras “acuerdo de paz”; de hecho, el empresario aseguró que estos pactos representaron, según su concepto, una concesión del Estado frente a la antigua guerrilla.

No hubo ‘acuerdo de paz’. Hubo genuflexión del Estado ante un grupo terrorista que nunca se desmovilizó y cuyos cabecillas nunca pagaron por sus múltiples y horrendos crímenes”, escribió Lafaurie en la red social X.

José Félix Lafaurie cuestionó la defensa de Juan Manuel Santos al Acuerdo de Paz de 2016 y afirmó que el Estado cedió ante las antiguas Farc - crédito @jflafaurie/X
José Félix Lafaurie cuestionó la defensa de Juan Manuel Santos al Acuerdo de Paz de 2016 y afirmó que el Estado cedió ante las antiguas Farc - crédito @jflafaurie/X

Estas fueron las declaraciones de Juan Manuel Santos que provocaron la reacción de Lafaurie

Durante el evento académico, el expridente Santos expresó preocupación por lo que describió como las actuales presiones que se estarían ejerciendo en contra de la implementación del Acuerdo de Paz y la ejecución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Hay que precisar que el plazo general de implementación del Acuerdo Final de 2016 se proyectó a 15 años, hasta 2031, pero eso no significa que todos sus compromisos individuales tengan exactamente esa misma fecha de vencimiento. Además, la justicia transicional requiere diferenciar su propio periodo de funcionamiento del plazo general de implementación del acuerdo. De allí surgen las alertas del expresidente.

También cuestionó propuestas sobre una eventual salida de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Corte Penal Internacional. De hecho, el exjefe de Estado planteó que el país debe medir las consecuencias de eliminar la JEP o dejar de ejecutar lo pactado con las extintas Farc.

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder rebelde marxista de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko" - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder rebelde marxista de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko" - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“Cumplir o no cumplir el acuerdo no debería ser un debate en este momento, pero la polarización que está afectando al mundo entero y a Colombia nos ha llevado a esa absurda discusión. ¿Cuáles serían las implicaciones de no cumplir con el acuerdo de paz y abolir, por ejemplo, la justicia transicional?”, dijo el expresidente.

El nobel de paz de 2016 preguntó qué ocurriría con los actores que, según él, sí han cumplido con lo acordado: “¿Qué pasaría con las más de diez millones de víctimas que confiaron en la promesa de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Qué pasaría con los más de 11.000 integrantes de las Farc que dejaron las armas y hoy, hoy, siguen honrando su compromiso con el acuerdo? ¿Qué pasaría con los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz y con los miles, miles de personas que han comparecido ante ella? ¿Qué sucedería con la misión de verificación de las Naciones Unidas, que durante una década ha contado renovación tras renovación, como ya lo expresé, con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad?“.

- crédito Presidencia de Chile
La firma del Acuerdo de Paz fue en 2016, diez años atrás - crédito Presidencia de Chile

Santos afirmó que una eventual salida de Colombia de organismos internacionales no eliminaría las obligaciones del país y podría generar consecuencias jurídicas y políticas.

“Pero sobre todo, sobre todo, ¿qué valor tendría en adelante la palabra empeñada del Estado colombiano?”, cuestionó el exmandatario al insistir en que el cumplimiento de los compromisos asumidos debe hacer parte de las decisiones de política exterior y de paz, al recordar que fue él y su gobierno quienes lograron dicho acuerdo.

Juan Manuel Santos pidió garantías para la JEP

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos pidió garantizar los recursos y el funcionamiento de la justicia transicional (investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016) durante los 15 años previstos para su mandato, que se extiende hasta 2033.

El exjefe de Estado afirmó que el Estado colombiano tiene una obligación constitucional de cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz - crédito @JuanManSantos/X

El exmandatario afirmó que el Estado tiene “la obligación constitucional” de cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 y respetar las instancias creadas a partir de ese proceso.

“Es fundamental garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP durante los quince años que estaba previsto, hasta el año 2033”, señaló.

El exmandatario sostuvo que la continuidad de la jurisdicción es necesaria para avanzar en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas de las antiguas Farc, de agentes del Estado y del conflicto armado en general.

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