Delincuentes suplantaron la página web de la Cancillería para expedir supuestos pasaportes: el ministerio explicó cómo no caer en la trampa

La entidad confirmó que la única página web oficial para realizar gestiones institucionales es www.cancilleria.gov.co - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Hay preocupación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia después de que recibieran varias denuncias sobre la creación de una página web fraudulenta que estaría ofreciendo supuestos servicios vinculados con la expedición de los pasaportes.

La Cancillería advirtió en la tarde del jueves 1 de octubre que el sitio identificado como micancilleria.com imita la apariencia de sus canales oficiales para intentar engañar a los ciudadanos.

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La cartera recordó que su única página oficial es www.cancilleria.gov.co. Por esta razón, pidió revisar con atención la dirección del sitio antes de entregar datos personales o efectuar pagos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria .com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte”, señaló la Cancillería.

La alerta se concentra en una plataforma que busca captar a personas interesadas en tramitar el pasaporte. La Cancillería indicó que el procedimiento es personal y que no exige la intervención de gestores ni intermediarios.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia alertó sobre el sitio fraudulento micancilleria.com que suplanta su portal para tramitar pasaportes - crédito captura de pantalla

En las oficinas de Bogotá, los solicitantes no deben hacer pagos anticipados. El pago se realiza únicamente una vez que la persona completó el trámite ante la entidad.

La Cancillería recomendó no compartir información personal con terceros que prometan gestionar la expedición del documento. También aconsejó evitar cualquier pago a personas o páginas que ofrezcan resolver el proceso por fuera de los canales institucionales.

“El trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios. Por ello, se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite”, señaló la cartera en un comunicado.

Para consultar los datos oficiales sobre pasaportes, los ciudadanos deben ingresar directamente al portal del Ministerio. Allí deberán seguir la ruta: Atención y servicio al ciudadano, Trámites y servicios, Pasaportes y Lugares de expedición.

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Quienes necesiten realizar el trámite fuera de Bogotá deben revisar primero la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, deben comprobar que el sitio de la gobernación o del consulado correspondiente sea el oficial.

La falsa plataforma emite este código Qr para recibir la transferencia de las víctimas y robar su dinero. La Cancillería advirtió que el pago se hará unicamente después de haber acudido personamente a la oficina de pasaportes a realizar el trámite - crédito captura de pantalla

La entidad precisó que las oficinas Centro y Norte de Bogotá no exigen cita previa para adelantar el trámite de pasaporte. Esta condición elimina la necesidad de acudir a terceros que ofrezcan turnos, formularios o gestiones a cambio de dinero.

La advertencia también abarca los enlaces que llegan por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico. La recomendación es no abrir direcciones sospechosas ni ingresar datos en páginas cuya autenticidad no haya sido verificada.

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Finalmente, la Cancillería pidió a los ciudadanos comprobar la dirección de internet antes de hacer clic. La revisión debe hacerse antes de suministrar información de identificación, datos de contacto o información financiera.

También aconsejó desconfiar de quienes se presenten como intermediarios para obtener el pasaporte. El trámite debe realizarse de forma directa ante las autoridades competentes.

“El Ministerio recuerda que su única página web oficial es www.cancilleria.gov.co y recomienda a los ciudadanos verificar siempre la dirección del sitio antes de ingresar sus datos personales o realizar cualquier pago”, señaló la cartea.

La Cancillería reiteró que los canales oficiales del Ministerio, de las gobernaciones y de los consulados son las únicas vías para verificar requisitos, lugares de expedición y condiciones del proceso.

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Contraloría le puso la lupa a contrato de los pasaportes

La Contraloría vigilará los contratos que suscriba la Cancillería de Colombia bajo la figura de urgencia manifiesta para impedir que se interrumpa la expedición de pasaportes.

El organismo revisará la necesidad de los servicios, los valores pactados, los plazos de ejecución y la idoneidad de los contratistas. Según informó Blu Radio, el seguimiento buscará comprobar que los recursos públicos se usen conforme a las exigencias legales.

La medida surgió después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera de forma provisional instrumentos vinculados al nuevo modelo de pasaportes. La decisión, adoptada el 2 de septiembre, ordenó preservar la continuidad del servicio.

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La Cancillería declaró la urgencia manifiesta el 17 de septiembre de 2026 para asegurar el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana.

Los contratos serán transitorios mientras el Ministerio estructura una licitación pública para una solución permanente. Blu Radio indicó que todavía no hay una decisión sobre una eventual participación de Thomas Greg & Sons en esta etapa.