Abelardo de la Espriella reveló cuántas horas duerme a diario desde que es presidente: “Vamos a tener conversaciones en la madrugada”

El mandatario anticipó que mantendrá contacto de madrugada con Alejandro Char para solucionar imprevistos en la infraestructura aeroportuaria - crédito Presidencia

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Durante el evento ‘El Cortissoz despega’, el presidente Abelardo De la Espriella planteó que la nueva etapa para el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, exigirá terminar obras pendientes y mejorar la atención a los usuarios.

El jefe de Estado también reafirmó que trabajará con el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, para impulsar el desarrollo de la ciudad. La actividad se realizó este jueves 1 de octubre en la terminal aérea de Barranquilla. Allí, el mandatario puso el foco en la ejecución de los compromisos asumidos para el aeropuerto y en la coordinación con la administración local.

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“Ahora viene lo verdaderamente complejo, pero al tiempo lo que más nos gusta: ejecutar, terminar lo pendiente y prestar un mejor servicio a quienes utilizan el Ernesto Cortissoz”, expresó De la Espriella durante su intervención.

El jefe de Estado vinculó esa tarea con una relación directa con Char. Según planteó, la comunicación con el alcalde será parte de la respuesta a los problemas cotidianos que puedan surgir en la terminal.

La declaración sobre las horas de descanso del mandatario ocurrió durante el evento El Cortissoz despega en Barranquilla - crédito Luisa González/Reuters

En ese mensaje dirigido a Char, De la Espriella reveló que, desde que llegó a la Presidencia, descansa menos de cuatro horas diarias. El comentario surgió mientras hablaba de la necesidad de atender con rapidez los reclamos de los pasajeros y las fallas operativas del aeropuerto.

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“Lo bueno es que ya tengo a quién llamar. Alcalde: no sirve el aire, se dañó el baño”, dijo el presidente, al aludir a eventuales inconvenientes en las instalaciones del Ernesto Cortissoz.

Luego sumó el dato sobre su rutina personal: “Así que agárrate porque yo duermo solamente tres horas cincuenta”. El mandatario comparó ese descanso con el del alcalde de Barranquilla. “¿Estamos por ahí, verdad? El alcalde duerme media horita más, o sea que vamos a tener conversaciones a la madrugada”, añadió.

La afirmación dejó abierta una pregunta que ha circulado con frecuencia en redes sociales: cuánto tiempo logra descansar el presidente en medio de una agenda que combina viajes, reuniones, consejos de seguridad y actos públicos.

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El presidente conversó sobre el tiempo de sueño con integrantes de las Fuerzas Militares al término de una jornada de trabajo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El propio De la Espriella no precisó durante el evento a qué hora se acuesta o cuándo inicia su jornada. Sí sostuvo que duerme tres horas y cincuenta minutos, una cifra que presentó en tono distendido ante Char.

La agenda oficial incluyó viajes y consejos de seguridad en varias ciudades

Durante las últimas semanas, De la Espriella encabezó actividades oficiales en distintas regiones de Colombia. La Presidencia informó sobre desplazamientos y consejos de seguridad en Santa Marta, Cúcuta y Barranquilla.

El mandatario también participó en intervenciones públicas desde la sede alterna del Gobierno en la capital del Atlántico. Esa sucesión de compromisos alimentó la curiosidad sobre su ritmo de trabajo y sus horas de descanso.

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En Barranquilla, el discurso estuvo atravesado por dos ejes: la promesa de trabajar con Char y el compromiso de resolver pendientes en el aeropuerto. La referencia a sus horas de sueño apareció como parte de esa idea de disponibilidad permanente.

Detalles del evento

Ante el alcalde Alejandro Char, el jefe de Estado planteó que ambos trabajarán de manera conjunta por el desarrollo de la ciudad. La intervención se dio durante la oficialización de un convenio entre el Gobierno nacional y el Distrito para modernizar y fortalecer la terminal aérea.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El acuerdo dispone que el aeropuerto seguirá bajo propiedad de la Nación, mientras el Distrito de Barranquilla asumirá de forma temporal la operación y la administración de determinadas áreas. La medida busca avanzar en el fortalecimiento de una infraestructura que el presidente definió como estratégica para la ciudad y el país.

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“Querido alcalde, como se lo dije desde principio, vamos a trabajar juntos por esta ciudad”, expresó De la Espriella durante su discurso.

El mandatario también destacó su vínculo con la capital del Atlántico y afirmó: “Usted sabe del cariño que yo le tengo a Barranquilla y siempre lo he dicho, los barranquilleros somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana”.

La firma del convenio tuvo lugar cerca del mediodía, con la presencia del alcalde Char y del presidente. El acto reunió además a integrantes del gabinete nacional, funcionarios distritales, empresarios, representantes de los gremios y trabajadores del aeropuerto.

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Entre los asistentes estuvieron la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.