Levy Rincón aseguró que la UNP le quitó otra vez su esquema de seguridad y arremetió contra el gobierno de Abelardo de la Espriella: “La orden es asesinarme”

Al influencer ya le habían suspendido su esquema en septiembre - crédito Instagram de Levy Rincón/UNP

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Levy Rincón, reconocido creador de contenido político colombiano, informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le habría retirado su esquema de seguridad, pese a que un estudio de riesgo señalara posibles vulneraciones a su integridad.

En su cuenta de X, el influencer afín a la administración de Gustavo Petro sostuvo que esta decisión tendría como responsable al actual director de la entidad, Didier Blanco, así como al presidente Abelardo de la Espriella y al director de la Policía general Jesús Alejandro Barrera Peña, acusándolos de una persecución en su contra.

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“El criminal Didier Blanco (director de la UNP) me quiere asesinar. Dejo constancia en este tuit de que este señor ha emprendido una persecución en mi contra por orden de Abelardo de la Espriella y Jesús Alejandro Barrera (director de la Policía Nacional)”, escribió el activista en su red social, sumando además al ministro de Justicia, Iván Cancino, en su denuncia pública.

Levy Rincón aseguró que le quitaron nuevamente su esquema de seguridad - crédito @LevyRincon/X

Rincón recalcó que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) había autorizado la continuidad de su protección en el mes de septiembre por riesgo extraordinario. Sin embargo, denunció que los funcionarios mencionados estarían detrás de un posible atentado en su contra.

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“Hoy decidió, nuevamente, desmontarme el esquema de seguridad, saltándose el estudio de riesgo del CERREM, que ya había autorizado que continuara haciendo uso del esquema por riesgo extraordinario. ¡La orden es asesinarme!”, advirtió.

Del mismo modo, el creador de contenido aprovechó su denuncia para lanzar fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional, y expresó que la administración estaría detrás de un plan contra quienes han dado cuestionamientos hacia el oficialismo.

Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Defensores de la Patria

“Abelardo de la Espriella, Jesús Alejandro Barrera y Didier Blanco están al servicio del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia ¡La agenda es ejecutar un plan de exterminio y persecución contra activistas, políticos, líderes sociales e influenciadores de izquierda! (...) Junto con Iván Cancino (ministro de Justicia), ya están listos para empezar con los falsos positivos judiciales”, indicó.

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Por el momento, desde la Unidad Nacional de Protección no han emitido algún pronunciamiento sobre la nueva denuncia de Levy Rincón, cuyo esquema asignado está compuesto por dos escoltas y una camioneta convencional para sus desplazamientos por Colombia.

Ya le habían suspendido su esquema

No es la primera vez que el influencer cercano al expresidente Petro ha denunciado riesgos por su seguridad.

El 12 de septiembre, el creador de contenido manifestó su inconformidad por el retiro de su equipo de protección, luego de que la UNP, en su versión, realizó una evaluación ‘expres’ en la que concluyó que ya no requería medidas de protección.

El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X

En su denuncia, Rincón señaló al director de la entidad de ordenar dicho requerimiento, pese a que, según su relato, enfrenta un riesgo extraordinario por amenazas, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá, de acuerdo con un estudio realizado en junio del año en curso.

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“El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes @ABDELAESPRIELLA pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace 4 años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, había escrito en su momento.

El influencer denunció que el oficial estaría implicado en una persecución en su contra - crédito @PoliciaColombia / X

También señaló al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, de haber emprendido una persecución en su contra. De acuerdo con Rincón, esa situación habría comenzado en 2020, a causa de sus denuncias que formuló sobre la compra de un software que presuntamente habría servido para realizar interceptaciones ilegales contra sectores de la oposición, cuando el oficial dirigía la Dirección de Inteligencia.

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No obstante, un día después de su denuncia, indicó que la UNP reversó la decisión y que podría mantener su esquema de seguridad. “Desde la UNP acaban de enviarme un correo ratificando mi esquema de seguridad debido al estudio de riesgo que se me realizó en el mes de julio”, escribió Rincón.

El activista ratificó la permanencia de su esquema de seguridad en las redes sociales - crédito @LevyRincon/X