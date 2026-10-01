Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 1 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Antes de tomar las llaves, revise si su carro puede transitar debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este jueves 1 de octubre en Villavicencio.El Pico y Placa es diferente de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: 9 y 0

Motos: No aplica

Taxis: 7

Transporte público colectivo: Todos

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Sanciones ¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Cartagena: qué autos descansan este 1 de octubre de 2026

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Infobae

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de septiembre

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de septiembre

Gasolina sube $46 desde el 1 de octubre y ACPM mantiene su precio: así quedan los combustibles en Colombia

El ajuste responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, con medidas dirigidas a acompañar al sector de la caña de azúcar del Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto

Gasolina sube $46 desde el 1 de octubre y ACPM mantiene su precio: así quedan los combustibles en Colombia

Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

El atacante argentino de Independiente Santa Fe, que llegó al club en enero de 2026, elogió la calidez del país y admitió que aún se adapta al clima y a la altura de Bogotá

Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior en el debut de James Rodríguez como titular y capitán: así fue su asistencia para el segundo gol

Con un doblete de Andrés Felipe Román, uno de sus goles a pase del número 23 Rodríguez, y una anotación de Andrés Sarmiento, los dirigidos por Lucas González volvieron al triunfo después de tres juegos

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior en el debut de James Rodríguez como titular y capitán: así fue su asistencia para el segundo gol
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Pipe Bueno salió al paso de sus detractores por revelar sus problemas con Luisa Fernanda W: “Hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida”

Barranquilla será sede de la elección de Miss Universe Colombia 2026: estos son los presentadores y artistas confirmados para la gala

Shakira deslumbró con su sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París: su vestido se robó las miradas

La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

Deportes

Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior en el debut de James Rodríguez como titular y capitán: así fue su asistencia para el segundo gol

Concejal denunció “monopolio” de la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero para amistoso ante Chile

Así fue la segunda asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional: Andrés Román fue el anotador del gol

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y presentó su primera queja: “Uno no tiene el tiempo de descansar bien”