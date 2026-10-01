Gasolina sube $46 desde el 1 de octubre y ACPM mantiene su precio: así quedan los combustibles en Colombia

El ajuste está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Desde el 1 de octubre de 2026 comenzarán a regir los nuevos precios de referencia de los combustibles establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La gasolina motor corriente tendrá un aumento promedio de $46 por galón a nivel nacional, equivalente a una variación de 0,29% frente al precio de septiembre.

En contraste, el ACPM mantendrá su precio durante octubre, en continuidad con la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Así queda el precio de la gasolina en octubre

El precio promedio de venta al público de la gasolina motor corriente pasará de $15.886 a $15.933 por galón en octubre.

En Bogotá D. C., el precio de referencia aumentará de $16.331 a $16.377 por galón. En Medellín pasará de $16.251 a $16.297, mientras que en Cali subirá de $16.339 a $16.386.

La actualización también contempla variaciones de $46 en la mayoría de las ciudades incluidas en la resolución. Cali y Cúcuta registrarán un aumento de $47 frente al valor de septiembre.

Los precios de referencia para la gasolina motor corriente quedan de la siguiente manera:

Ciudad Precio en septiembre Precio desde el 1 de octubre Variación Bogotá D. C. $16.331 $16.377 +$46 Medellín $16.251 $16.297 +$46 Cali $16.339 $16.386 +$47 Barranquilla $15.964 $16.010 +$46 Cartagena $15.921 $15.967 +$46 Montería $16.171 $16.217 +$46 Bucaramanga $16.089 $16.135 +$46 Villavicencio $16.431 $16.477 +$46 Pereira $16.276 $16.322 +$46 Manizales $16.304 $16.350 +$46 Ibagué $16.245 $16.291 +$46 Pasto $13.920 $13.966 +$46 Cúcuta $14.281 $14.328 +$47 Promedio PVP GMC $15.886 $15.933 +$46

Los valores corresponden a los precios de referencia establecidos por el Gobierno Nacional para cada ciudad. A partir de estos montos se determina el precio de venta al público en las estaciones de servicio.

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El comunicado precisa que el precio final puede presentar variaciones de acuerdo con las condiciones particulares de cada municipio y los componentes aplicables.

¿Por qué sube el precio de la gasolina?

De acuerdo con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, el incremento está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes que hace parte de la estructura de precios de la gasolina.

El etanol es producido a partir de caña de azúcar, actividad que tiene especial importancia para el Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Según el Gobierno Nacional, la actualización busca acompañar a los productores de caña de azúcar y generar alivios que contribuyan a la recuperación de este sector después del sismo.

De esta manera, el ajuste del componente asociado al etanol se verá reflejado en el precio de referencia de la gasolina motor corriente durante octubre. El incremento promedio nacional será de $46 por galón, aunque en Cali y Cúcuta la variación reportada será de $47.

El precio del ACPM se mantiene estable

Mientras la gasolina tendrá un incremento, el precio del ACPM permanecerá sin cambios durante octubre de 2026. La medida continúa la decisión adoptada en septiembre, cuando el Gobierno Nacional resolvió mantener estable el valor de este combustible frente a los efectos del terremoto.

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Los precios de referencia para el ACPM continúan de la siguiente manera:

Ciudad Precio en septiembre Precio desde el 1 de octubre Bogotá D. C. $11.616 $11.616 Medellín $11.616 $11.616 Cali $11.763 $11.763 Barranquilla $11.291 $11.291 Cartagena $11.256 $11.256 Montería $11.506 $11.506 Bucaramanga $11.364 $11.364 Villavicencio $11.716 $11.716 Pereira $11.703 $11.703 Manizales $11.688 $11.688 Ibagué $11.607 $11.607 Pasto $10.529 $10.529 Cúcuta $9.486 $9.486 Promedio PVP Diésel - 13 ciudades principales $11.320 $11.320

La decisión también tiene en cuenta a las familias y sectores productivos afectados por el terremoto. De acuerdo con el Gobierno, la actualización de los componentes que hacen parte de la estructura de precios del ACPM permitió mantener estable el valor para los consumidores durante octubre.

El mecanismo evita trasladar al precio final mayores costos correspondientes al periodo, según la información suministrada por las entidades.

Gobierno estima ahorro fiscal de $15.803 millones

La estabilidad del precio del ACPM durante octubre también tendrá un efecto sobre los recursos requeridos por la Nación para sostener el valor del combustible.

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Según el comunicado, la actualización de los componentes de la estructura de precios permitirá utilizar menos recursos para mantener el precio del ACPM sin cambios. El ahorro fiscal estimado para octubre es de $15.803 millones.

Los ministerios señalaron que esta reducción en los recursos necesarios para sostener el precio contribuye a una gestión más eficiente de los recursos asociados a la política de combustibles.

Los precios de referencia son establecidos por el Gobierno para cada ciudad y sirven como base para determinar el valor de venta al público. - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

Con los cambios establecidos para octubre, la gasolina motor corriente aumentará en promedio $46 por galón, mientras que el ACPM conservará los precios de referencia vigentes durante septiembre.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el 1 de octubre de 2026. Los precios de referencia corresponden a los montos establecidos por el Gobierno para cada ciudad y el valor efectivamente cobrado en las estaciones de servicio puede variar según las condiciones particulares de cada municipio y los componentes aplicables.

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El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicaron que la actualización hace parte de la política de combustibles para atender las condiciones del mercado, contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y acompañar el desarrollo económico y social de las regiones del país.