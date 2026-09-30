Colombia

Se disparó el costo del terremoto de agosto: los daños ya superarían las primeras estimaciones y aseguradoras ajustan cuentas, según Fasecolda

El balance financiero de la emergencia sigue aumentando mientras las compañías reciben nuevas solicitudes y destinan recursos para atender a los afectados y avanzar con la reconstrucción

Las reclamaciones relacionadas con el sismo ya llegan a 92.336 y continúan aumentando semana a semana -crédito Paula Orozco/Foto AP
Las reclamaciones relacionadas con el sismo ya llegan a 92.336 y continúan aumentando semana a semana -crédito Paula Orozco/Foto AP
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La magnitud de los daños que dejó el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto de 2026 sigue tomando forma. Para Fasecolda, las primeras estimaciones sobre el costo de la emergencia resultaron insuficientes frente al volumen de solicitudes recibidas.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, explicó durante la Convención Internacional de Seguros 2026, realizada en Cartagena, que las aseguradoras ya constituyeron reservas técnicas por 5,7 billones de pesos para atender los siniestros reportados. La cifra sigue aumentando.

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Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda - crédito Fasecolda
El dirigente explicó que las aseguradoras ya han constituido reservas técnicas por $5,7 billones para responder por los siniestros reportados - crédito Fasecolda

Hasta ahora, las compañías recibieron 92.336 reclamaciones relacionadas con el sismo. Solo durante la última semana, las reservas crecieron en 250.000 millones de pesos, mientras que el número de reclamaciones aumentó cerca de 11%.

“Son familias que están recibiendo dinero, empresas que pueden empezar a reconstruir, colegios que pueden retomar su actividad”, sostuvo Morales. Los pagos efectuados ya alcanzan 401.000 millones de pesos, 46% más que en la semana anterior. Esos recursos, según explicó, están llegando a familias, empresas, colegios y centros comerciales de las zonas afectadas para comenzar los procesos de reconstrucción.

El dirigente gremial advirtió que la previsión inicial de entre 4 y 6 billones de pesos en siniestros probablemente no será suficiente.

“La cifra de 6 billones seguramente era muy corta”, insistió Morales al referirse al ritmo con el que continúan llegando y cuantificándose los daños. Los datos muestran una diferencia frente a los primeros cálculos sobre el costo. El Gobierno estimo inicialmente daños por 30 billones de pesos, mientras que el Pnud elevó posteriormente la cifra a 45 billones. Las reclamaciones del sector asegurador muestran otra dimensión del impacto.

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Las aseguradoras han desembolsado $401.000 millones para atender los daños reportados por familias, empresas, colegios y centros comerciales -crédito REUTERS TV/vía REUTERS
Las aseguradoras han desembolsado $401.000 millones para atender los daños reportados por familias, empresas, colegios y centros comerciales -crédito REUTERS TV/vía REUTERS

No todas las solicitudes fueron aceptadas. Fasecolda reportó que 2,2% de las reclamaciones fue objetado, equivalente a 2.119 pólizas por cerca de 25.000 millones de pesos. Entre las razones identificadas aparecen casos en los que se presentaron solicitudes sobre pólizas que no correspondían al siniestro informado o que ya no estaban vigentes cuando ocurrió el terremoto.

Morales también destacó que el desastre puso a prueba la capacidad de respuesta de las aseguradoras. Aunque las compañías habían preparado protocolos para atender catástrofes, la emergencia permitió identificar dificultades que no habían sido dimensionadas completamente.

El gremio había realizado un simulacro de terremoto a finales del año pasado, con observadores internacionales. Sin embargo, el evento real evidenció cuellos de botella operativos, logísticos y burocráticos. Entre ellos estuvieron las dificultades de movilidad para los ajustadores por restricciones de pico y placa. “Eso revela el tipo de problemas que hemos tenido que enfrentar en el despliegue”, comentó.

Fasecolda señaló que la emergencia volvió a evidenciar la amplia brecha de aseguramiento que existe en el país -crédito Juan Felipe León/REUTERS
Fasecolda señaló que la emergencia volvió a evidenciar la amplia brecha de aseguramiento que existe en el país -crédito Juan Felipe León/REUTERS

Sobre la solidez financiera de la industria, el presidente de Fasecolda aseguró que ninguna compañía se va a quebrar por el terremoto. Según explicó, los niveles de capital, solvencia y reservas, junto con el respaldo de las reaseguradoras internacionales, permiten afrontar las pérdidas. La emergencia también puso sobre la mesa una dificultad estructural del mercado asegurador colombiano: la baja cobertura de los inmuebles. Hay 2,68 millones de inmuebles asegurados y el valor total asegurado llega a 2.500 billones de pesos.

Sin embargo, la cobertura potencial todavía es mucho mayor. En vivienda, apenas 9% de lo que podría estar asegurado cuenta con una póliza, lo que deja una brecha de aseguramiento de 91%. Para este terremoto, la situación es distinta. Morales explicó que varias de las zonas más afectadas corresponden a sectores formales de ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde existe una mayor cultura de aseguramiento. Por esa razón, estimó que cerca de 20% de los inmuebles afectados por el sismo podría contar con cobertura.

La cifra supera el promedio nacional, pero aún deja muchos bienes expuestos sin protección frente a estos eventos. El panorama explica por qué, para el sector asegurador, el terremoto no solo representa un reto por el monto de las indemnizaciones.

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