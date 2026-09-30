‘Santa Marta te abraza’, la propuesta para reactivar el comercio y la ocupación hotelera en la región tras millonaria caída comercial

La iniciativa busca reunir a instituciones, empresarios y prestadores de servicios con el fin de restablecer la confianza de los viajeros después de las afectaciones por el paro armado - crédito Suminisrado a Infobae Colombia

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La senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, presentó ante la mesa directiva del Senado una solicitud para crear una comisión accidental que impulse la reactivación turística y económica de Santa Marta, afectada por el paro armado, el cierre masivo de comercios y las cancelaciones de reservas.

La iniciativa, denominada Santa Marta te abraza, busca reunir a autoridades, empresarios, comerciantes y representantes del sector turístico para definir una ruta de recuperación de la imagen de la ciudad y de la confianza de los visitantes. La propuesta surge en un momento en el que hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportadores y vendedores informales reportaron una caída en su actividad.

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“Vengan a Santa Marta, apoyemos a nuestra gente buena y trabajadora”, expresó Caicedo al pedir respaldo para una ciudad cuya economía depende en buena medida de la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

La comisión buscará una respuesta conjunta para el sector turístico

La senadora Patricia Caicedo solicitó ante el Senado la creación de una comisión accidental para la reactivación económica de Santa Marta - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La senadora sostuvo que el propósito de la Comisión Accidental será crear un mecanismo de coordinación institucional frente a las consecuencias que dejó el paro armado sobre la actividad comercial y turística de Santa Marta.

“Esta iniciativa busca crear una herramienta interinstitucional para crear una ruta de recuperación integral de la imagen de la ciudad, de la confianza de los visitantes y de la tranquilidad de la población”, explicó la congresista.

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De acuerdo con Caicedo, el plan deberá contar con la participación de los distintos sectores económicos que operan en el distrito. La intención es establecer medidas que permitan recuperar el flujo de viajeros, contener las cancelaciones y reactivar los ingresos de quienes dependen de la actividad turística.

La legisladora advirtió que la situación trasciende los días en los que se mantuvieron las restricciones y amenazas. El principal reto, según planteó, pasa por revertir la percepción de inseguridad que quedó entre potenciales visitantes y operadores turísticos.

Cerca del 95% por ciento de los establecimientos comerciales de la ciudad cerró durante la jornada más crítica del paro armado - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Le decimos a todos los visitantes que vengan a Santa Marta; esta es una ciudad de gente buena y trabajadora que necesita hoy más que nunca el respaldo de todos”, afirmó Patricia Caicedo.

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Hoteles, restaurantes y comercios sienten la caída en la actividad

El paro armado obligó al cierre de numerosos negocios en diferentes zonas de la capital del Magdalena. Comerciantes suspendieron sus actividades ante las amenazas atribuidas a hombres encapuchados, mientras el movimiento habitual en áreas urbanas y rurales se redujo de forma considerable.

Los hoteles informaron niveles mínimos de ocupación, tanto en la ciudad como en poblaciones cercanas. A esa situación se sumaron aplazamientos y cancelaciones de reservas, un impacto que alcanzó a restaurantes, agencias de viajes, guías, transportadores y otros prestadores de servicios.

La Cámara de Comercio de Santa Marta estimó un impacto económico diario de casi cuarenta mil millones de pesos por la parálisis de la actividad - crédito Leonardo Muñoz/ EFE

La Cámara de Comercio de Santa Marta calculó que el impacto económico preliminar del paro armado fue de $39.590 millones diarios. El dato refleja la dimensión de una interrupción que afectó actividades comerciales, transporte de mercancías y servicios asociados con la llegada de visitantes.

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La Federación Colombiana de Empresarios de Transporte de Carga y Logística (Fedetranscarga) estimó, por su parte, pérdidas cercanas a $42.000 millones en el Caribe por la paralización de despachos de mercancía. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) calculó pérdidas por $ 150.000 millones para el comercio durante el 22 y 23 de septiembre de 2026.

Según los balances conocidos, cerca del 95% de los establecimientos comerciales permaneció cerrado durante la jornada más crítica. El efecto sobre el turismo preocupa por la proximidad de una temporada en la que la ciudad recibe cruceros y un mayor número de viajeros.

El objetivo es recuperar la confianza antes de la temporada turística

La baja ocupación en los hoteles y la cancelación de reservas afectan al sector previo a la temporada de llegada de cruceros - crédito Instituto de Turismo de Santa Marta

Aunque el paro armado terminó, empresarios y operadores coinciden en que la recuperación no será automática. La actividad turística depende de la percepción de tranquilidad, de la continuidad de los servicios y de las garantías para quienes visitan la ciudad.

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Entre las medidas que plantearon representantes del sector figura una presencia permanente de las autoridades en los principales puntos turísticos. El propósito es brindar condiciones de seguridad para residentes, trabajadores y viajeros en las playas, el centro urbano, corredores viales y zonas rurales que reciben visitantes.

La comisión accidental propuesta por Caicedo deberá definir si articula acciones de promoción, seguridad, comercio, transporte y atención a los prestadores turísticos. La iniciativa plantea que la respuesta no se limite a restablecer la normalidad tras el paro armado, sino que incluya medidas para recuperar la credibilidad del destino.