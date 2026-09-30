Colombia

Fedearroz pidió refinanciar las deudas de arroceros por bajos precios e inundaciones que afectaron las cosechas, especialmente en Casanare

La caída en los rendimientos y las dificultades durante la comercialización han complicado las finanzas de los productores, especialmente en el principal departamento arrocero del país

Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y solo en el primer semestre de 2025 registró 216.847 hectáreas sembrada - crédito Fedearroz
Los productores han enfrentado menores rendimientos por factores climáticos durante las últimas cosechas - crédito Fedearroz
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La situación de los productores de arroz en Colombia evidencia las dificultades de la cadena para sostener los ingresos. Fedearroz advierte que los resultados de las cosechas de 2025 y 2026, afectados por los bajos precios y por condiciones climáticas adversas, han reducido la capacidad de pago de los productores.

El llamado del gremio apunta directamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fedearroz pidió adoptar medidas que permitan refinanciar las obligaciones financieras de los agricultores y darles un alivio frente a las pérdidas acumuladas durante los últimos ciclos productivos.

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La situación tiene uno de sus principales focos en Casanare, departamento que concentra la mayor producción de arroz del país. Allí, además de las dificultades derivadas de los precios, las inundaciones afectaron el desempeño de los cultivos y profundizaron los problemas económicos de los productores.

Fedearroz cuestionó que los incrementos en los precios de compra se produjeran cuando ya había salido cerca del 80% de la cosecha -crédito @FEDEARROZGREMIO/X
Fedearroz cuestionó que los incrementos en los precios de compra se produjeran cuando ya había salido cerca del 80% de la cosecha -crédito @FEDEARROZGREMIO/X

Para la federación, uno de los principales problemas está en que el valor recibido por la cosecha no permite cubrir los costos de producción. A esto se sumó la reducción de los rendimientos provocada por factores climáticos, una combinación que golpeó los ingresos de los agricultores y su capacidad para responder por las obligaciones adquiridas. En Casanare, el gremio también cuestionó la forma en que se desarrolló la comercialización de la cosecha. Fedearroz señaló a la industria molinera por el momento en que se produjeron los aumentos en los precios de compra del arroz paddy.

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Según la federación, esas mejoras en el precio comenzaron cuando ya había salido cerca del 80% de la cosecha. Para entonces, una parte mayoritaria de la producción ya había sido comercializada sin alcanzar a cubrir los costos de los agricultores. El gremio recordó que los productores de Casanare habían asumido el compromiso de disminuir el área destinada a la siembra de arroz. Sin embargo, esa decisión no logró impedir que las condiciones de comercialización terminaran afectando sus resultados económicos.

“Frente a los arroceros casanareños, también ha sido cuestionable el trato injusto y desconsiderado por parte de la industria molinera, pues los incrementos en los precios de compra del paddy, solo fueron dados cuando ya el 80% de la cosecha había salido, por lo que la mayor parte de la misma se hizo en forma tal que no cubrió los costos de producción”.

Fedearroz pidió fortalecer las condiciones de comercialización y establecer herramientas que tengan en cuenta los costos de producción de los agricultores - crédito Ministerio de Agricultura
Fedearroz pidió fortalecer las condiciones de comercialización y establecer herramientas que tengan en cuenta los costos de producción de los agricultores - crédito Ministerio de Agricultura

Fedearroz plantea que el escenario actual debe analizarse también a partir de las herramientas que operaron durante buena parte de la historia reciente del sector. Hasta 2023 existieron mecanismos como los precios de referencia y el incentivo al almacenamiento, instrumentos que estuvieron vigentes durante cerca de tres décadas dentro de la cadena arrocera colombiana. De acuerdo con la federación, esas herramientas ayudaron a mantener el equilibrio de la cadena y evitaron que la concentración de la oferta durante las temporadas de cosecha terminara generando un deterioro de los precios recibidos por los productores.

“Es importante recordar que tradicionalmente, existieron hasta el 2023, mecanismos como los precios de referencia y el incentivo al almacenamiento, que contribuyeron por cerca de 3 décadas al equilibrio de la cadena, evitando que la concentración de la oferta durante las cosechas se tradujera en un deterioro de los precios pagados al productor y si por el contrario buscando una distribución más equilibrada de los riesgos entre los diferentes actores de la cadena”, señalaron en el comunicado.

Ante las dificultades actuales, el gremio considera necesario fortalecer el seguimiento y el ordenamiento de la comercialización. Su propuesta incluye mecanismos que permitan prevenir manejos de precios que deterioren las condiciones económicas de los agricultores en las distintas regiones del país.

El Plan Exportador busca mejorar la calidad del arroz colombiano y desarrollar productos con valor agregado - crédito Colprensa
os agricultores de Casanare redujeron el área de siembra como parte del compromiso asumido por el sector, pero continuaron enfrentando dificultades económicas - crédito Colprensa

La discusión, según Fedearroz, pasa por establecer condiciones más previsibles para quienes producen el cereal. La federación sostiene que la sostenibilidad de la actividad requiere reglas claras de comercialización y herramientas que tengan en cuenta tanto los costos de producción como las particularidades de cada zona productora.

Las dificultades financieras tienen un efecto que va más allá del valor obtenido por cada cosecha. El gremio señala que detrás de cada ciclo productivo se encuentran las inversiones realizadas por los agricultores, las obligaciones que han adquirido y el sustento de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.

Por esa razón, Fedearroz considera necesaria una respuesta coordinada entre el Gobierno y los diferentes actores de la cadena. La federación asegura que está dispuesta a aportar alternativas para enfrentar las dificultades que atraviesa el sector y contribuir a la protección de la actividad arrocera nacional.

“Ante esta compleja realidad, Fedearroz ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adoptar con urgencia medidas de apoyo dirigidas a la refinanciación de las obligaciones de los productores”, afirmó el gremio. Además de la refinanciación, la federación pidió avanzar en soluciones que permitan proteger a los productores, fortalecer la competitividad y mantener la producción nacional de arroz.

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