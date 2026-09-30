Colombia

Proyecto de ley liderado por Amaranta Hank busca castigar la violencia sexual digital y las imágenes falsas con IA: “Sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo”

La propuesta de la senadora del Pacto Histórico incluye fotografías, videos y piezas elaboradas o modificadas con inteligencia artificial que se compartan sin autorización de la persona afectada

Iniciativa plantea incluir en el Código Penal la difusión de material sexual no autorizado - crédito @aleomanao/X

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, presentó una iniciativa que busca incorporar al Código Penal el delito de difusión no consentida de material íntimo, incluidos contenidos creados o alterados con inteligencia artificial.

La propuesta, denominada “Para la prevención y sanción de la violencia sexual digital”, fue discutida por la congresista durante un desayuno con organizaciones sociales y colectivos feministas.

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El encuentro tuvo como objetivo recoger aportes sobre las formas de agresión sexual que se producen en plataformas, redes y otros espacios virtuales.

“Conversamos sobre un proyecto de ley que radicamos”, señaló Omaña. La senadora explicó que la iniciativa plantea una respuesta penal ante la circulación de fotografías, grabaciones u otras piezas de carácter sexual sin autorización de la persona involucrada.

Amaranta Hank impulsa un delito por difundir contenido íntimo sin consentimiento - crédito @aleomanao/X
Amaranta Hank impulsa un delito por difundir contenido íntimo sin consentimiento - crédito @aleomanao/X

El texto apunta a sancionar la publicación, envío o distribución de videos y fotos íntimas cuando no exista consentimiento, incluso si la persona afectada produjo ese material o lo compartió previamente en un ámbito privado.

La iniciativa contempla, además, las imágenes modificadas o fabricadas con herramientas de inteligencia artificial. Bajo ese criterio, la conducta podría abarcar piezas audiovisuales que aparenten mostrar a una persona en una situación íntima, aunque no hayan sido registradas de forma real.

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Omaña sostuvo que el propósito es impedir que esos contenidos sean utilizados para ejercer violencia, exponer a víctimas o afectar su vida personal, laboral y familiar. “Son videos y fotografías reales o hechas a través de inteligencia artificial”, afirmó durante la reunión.

El proyecto define este tipo de hechos como parte de la violencia sexual digital, una categoría que busca reconocer las agresiones que ocurren mediante dispositivos, servicios de mensajería, sitios web y redes sociales.

El Congreso debatirá un proyecto contra la circulación de contenido íntimo y montajes digitales - crédito @aleomanao/X
El Congreso debatirá un proyecto contra la circulación de contenido íntimo y montajes digitales - crédito @aleomanao/X

La propuesta legislativa plantea una protección especial para las mujeres en toda su diversidad, aunque el eventual delito alcanzaría a cualquier persona cuya intimidad sexual sea divulgada sin permiso.

Según lo expuesto por la senadora, el consentimiento previo para crear o enviar una fotografía o video no habilita su reproducción posterior por terceros.

La norma busca diferenciar entre la entrega voluntaria de un archivo en un contexto determinado y su difusión pública o privada sin autorización.

El debate con organizaciones feministas y sociales formó parte de la etapa inicial de difusión de la iniciativa. El proyecto deberá avanzar ahora en el trámite legislativo correspondiente para que el Congreso defina su alcance, las sanciones previstas y los mecanismos de protección para las personas afectadas.

Amaranta Hank propuso comisión para vigilar la ley contra la violencia política hacia las mujeres

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña Ortiz, radicó ante la Secretaría del Senado una proposición para crear una comisión accidental que supervise la aplicación de la Ley 2453 de 2025, norma orientada a prevenir la violencia política contra las mujeres.

La congresista, conocida como Amaranta Hank, informó la presentación de la iniciativa a través de su cuenta de X. Allí divulgó una imagen del documento, que incluye firmas de legisladoras de distintas bancadas.

“Hoy radicamos”, escribió Omaña al anunciar la propuesta. La senadora sostuvo que la participación de las mujeres en cargos de representación no puede estar sometida a agresiones, obstáculos o prácticas de exclusión.

Alejandra Omaña propone una comisión para vigilar la violencia política contra las mujeres - crédito @aleomanao/X
Alejandra Omaña propone una comisión para vigilar la violencia política contra las mujeres - crédito @aleomanao/X

El texto solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República la conformación de un grupo encargado de revisar el cumplimiento de la Ley 2453. La petición invoca el numeral octavo del artículo 43 y los artículos 66 y 67 de la Ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.

Entre sus funciones figura el seguimiento a las medidas de prevención, atención y respuesta frente a la violencia política contra las mujeres. También propone elaborar un protocolo para recibir y atender posibles casos dentro del Capitolio.

Esa herramienta incluiría rutas institucionales para congresistas, funcionarias, trabajadoras y otras mujeres vinculadas con la actividad legislativa que denuncien hechos de este tipo.

El documento plantea acciones de sensibilización sobre conductas que puedan restringir los derechos políticos de las mujeres. A la vez, prevé observar eventuales afectaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto parlamentario.

La comisión buscaría coordinar acciones con organizaciones sociales y abrir espacios de diálogo con universidades, colectivos ciudadanos y grupos especializados.

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