Camioneta quedó colgando tras golpear un muro en un parqueadero de Zipaquirá: la conductora se salvó de caer de un quinto piso

Las ruedas traseras del carro quedaron suspendidas en el aire tras ceder la estructura durante una maniobra en reversa - crédito @RolloPublico/X

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Una camioneta quedó suspendido en el quinto piso de un conjunto residencial de Zipaquirá (Cundinamarca) después de que golpeó el muro del parqueadero mientras maniobraba en reversa.

La intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio permitió controlar la situación sin personas lesionadas. El hecho ocurrió durante la tarde del martes 29 de septiembre en el conjunto residencial Carrera, situado en el sector de La Toscana.

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El vehículo Renault familiar impactó contra una pared del edificio cuando la persona que lo conducía intentaba estacionarlo. El choque destruyó parte de los ladrillos y dejó las llantas traseras del vehículo en el vacío. La emergencia se produjo en un parqueadero ubicado en un quinto piso.

Esa condición obligó a desplegar una maniobra para evitar que el carro se desplazara y cayera desde la estructura.

De acuerdo con la versión de un medio local, al volante iba una mujer que estaba acompañada por su bebé. Ambos salieron sin afectaciones.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá desplegó un camión, una camioneta y dos ambulancias para atender el reporte - crédito @RolloPublico/X

La conductora logró abandonar el Renault con ayuda de vecinos del conjunto antes de que culminaran las tareas de rescate. Las dos ambulancias que acudieron al lugar no tuvieron que atender a ninguna persona.

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El incidente ocurrió cerca de las 4.30 p. m., a pocos minutos del comienzo de la hora pico. La ubicación del edificio, próxima a la glorieta de la vía Cajicá-Zipaquirá-Ubaté, generó congestión en uno de los accesos al municipio.

Los Bomberos Voluntarios de Zipaquirá enviaron un camión y una camioneta para atender la emergencia. El personal aseguró el vehículo mediante apuntalamiento antes de iniciar las labores para retirarlo de la zona comprometida.

La camioneta de la institución subió hasta el quinto nivel del parqueadero para colaborar con el movimiento del automóvil. La operación buscó alejarlo del borde afectado y evitar un desenlace más grave.

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La emergencia ocurrió en la tarde del martes 29 de septiembre cerca de la glorieta de la vía Cajicá-Zipaquirá-Ubaté- crédito Zipaquirá Travel

Mujer murió tras caer con su camioneta desde un parqueadero en Medellín: al parecer fue víctima de su inexperiencia

Una mujer de 29 años murió después de que la camioneta que conducía cayera desde el tercer piso de un parqueadero en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, en el suroccidente de Medellín.

La víctima fue identificada como Verónica David Tuberquia. El accidente ocurrió a las 4:30 a. m. del lunes 3 de agosto, en el sector de Loma de los Bernal, según la información preliminar conocida por las autoridades.

La joven manejaba una camioneta Foton Tunland y realizaba una maniobra para estacionarla cuando perdió el control. El vehículo impactó contra un muro de contención, lo atravesó y cayó al vacío desde el parqueadero.

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El siniestro dejó destruida la camioneta, que quedó con la carrocería retorcida y las ruedas hacia arriba. Los agentes judiciales recuperaron el cuerpo de la conductora entre los restos del automotor.

Una mujer murió en Medellín tras caer con su camioneta desde tres pisos en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal - crédito Redes sociales/X

La primera hipótesis apunta a una pérdida de control durante la maniobra de parqueo. Las autoridades aún investigan las causas del accidente y no han establecido de forma definitiva qué ocurrió antes de la caída.

La emergencia movilizó a los organismos de socorro, a la Secretaría de Movilidad y a la Fiscalía General de la Nación. Las entidades realizaron la inspección judicial en el lugar y acordonaron el área.

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La Secretaría de Movilidad informó que el proceso contempla la recolección de pruebas para esclarecer la secuencia de los hechos. Entre las diligencias previstas figuran el análisis de la estructura del muro de contención y la revisión de las cámaras de seguridad del conjunto residencial.

La investigación busca determinar si la caída se produjo únicamente por la maniobra de la conductora o si existió alguna condición adicional que incidiera en el accidente.