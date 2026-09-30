Colombia

Representante a la Cámara del Pacto Histórico presentó iniciativa para proteger la libertad de prensa en Colombia: “Hay que contenerlo a tiempo”

El representante Hernán Muriel pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y Reporteros Sin Fronteras vigilen posibles afectaciones a la libertad de prensa y al trabajo periodístico en Colombia

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Congresistas de distintos partidos en la Cámara de Representantes firmaron una carta para solicitar una misión internacional de observación sobre la libertad de prensa y de expresión en Colombia. Lo anterior, ante la preocupación expresada por el representante a la Cámara Hernán Muriel, del Pacto Histórico, referente a la vulneración de derechos.

La petición del parlamentario antioqueño, que busca blindar según él al ejercicio de actuaciones judiciales promovidas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, será enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y otras entidades.

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Además, otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y Reporteros Sin Fronteras también serían destinatarios de esta comunicación, que tendría como fin esas organizaciones mantengan una veeduría permanente sobre situaciones que puedan afectar el ejercicio del periodismo y la comunicación.

La petición del congresista Hernán Muriel incluiría gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) - crédito Lenin Ocampo/EFE
La petición del congresista Hernán Muriel incluiría gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) - crédito Lenin Ocampo/EFE

“Lo que se ha depositado es una esperanza, pero ante todo una solicitud a organizaciones internacionales que se encargan de salvaguardar y proteger el derecho, principalmente de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, afirmó. También pidió que los episodios sean examinados “a la luz del periodismo académico”.

Muriel sostuvo que el acuerdo entre dirigentes de sectores enfrentados en otros debates refleja una coincidencia alrededor de garantías básicas para el sistema político. La iniciativa recibió respaldos de legisladores del Centro Democrático, Cambio Radical, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Verde e interés de Salvación Nacional.

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Una observación internacional sobre la libertad de prensa

La carta propone que organismos dedicados a proteger derechos fundamentales conformen una misión que evalúe los casos cuestionados y determine si corresponden a actos de censura o a medidas legítimas de gobierno. En su argumentación, Muriel mencionó lo sucedido con las emisoras de Paz y periodistas de Blu Radio, entre otros.

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La periodista Camila Zuluaga fue mencionada en los argumentos de los defensores de esta iniciativa, debido a las advertencias sobre intereses de pedir su salida de Blu Radio - crédito @camilazuluaga/Instagram

El buen puerto de este país solamente puede encontrarse cuando tengamos libertad para expresarnos, para criticar y que no tengamos miedo”, señaló Muriel, que advirtió que, a su juicio, gobiernos autoritarios suelen comenzar por eliminar las voces críticas y alternativas a su gestión, como desde su perspectiva podría ocurrir.

Con ello, cimentó esa defensa con la figura del periodista y humorista Jaime Garzón, al que recordó como una persona asesinada por ejercer un contrapoder y generar conciencia frente al accionar de los grupos armados ilegales. En su intervención, afirmó que las voces críticas han sido blanco de los que buscan eliminar la disidencia.

Así pues, recordó el caso de la periodista Camila Zuluaga, que antes de salir de Blu Radio expresó que muchas personas “están pidiendo nuestra cabeza”; lo que dejó abierto el interrogante sobre si habría sido el Gobierno de Abelardo de la Espriella el que estaría detrás de esta desvinculación, sin que exista respuesta a los señalamientos.

"La seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía para la vida y el acceso a la información", señaló el comunicado oficial emitido por la Flip, en el que se hicieron varias observaciones al mandatario - crédito Catalina Olaya / Colprensa | @FLIP_org/X
En sus pronunciamientos, la Flip ha hecho énfasis en sus inquietudes frente a la relación del presidente Abelardo de la Espriella con la prensa nacional - crédito Catalina Olaya/Colprensa - @FLIP_org/X

En relación con este asunto, la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, cuestionó que ningún integrante de la plenaria se solidarizara con Zuluaga, pese a que, según dijo, algunos habían advertido anteriormente sobre un posible silenciamiento de medios. “Esta gente viene por todo, viene por nuestros derechos”, refirió.

Iniciativa tendría respaldo de parlamentarios de seis partidos

El representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, consideró que la democracia está “en absoluto riesgo” si un gobierno recién llegado genera un ambiente agresivo; y mencionó presuntos incumplimientos de los acuerdos de paz relacionados con las emisoras de Paz y supuestos sabotajes contra periodistas de medios comerciales.

Sobre esto, Beltrán afirmó que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha documentado que, desde 2018, De la Espriella ha hostigado a periodistas con acciones judiciales. Por su parte, Muriel dijo que así como hay cuestionamientos contra comunicadores de medios establecidos, también existe para publicaciones alternativas.

La elección de los nuevos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes será determinante en la promoción de proyectos de ley y temas de interés nacional - crédito Colprensa
Inicialmente, los respaldos a la iniciativa del representante Hernán Muriel han sido recolectados en la plenaria de la Cámara - crédito Colprensa

Entre quienes suscribieron la petición figuran Daniel Briceño, José Gregorio Orjuela, Andrés Guerra y Jesús Bedoya, del Centro Democrático; Alfredo Mondragón, Yolanda Silva, Jorge Palacio, Paola D’Haro, María del Mar Pizarro y Beltrán, del Pacto Histórico; y Hernando González, de Cambio Radical, entre otros congresistas del legislativo.

También se destacan Jaime Cano y Guillermo León Blanco, del Partido Conservador; Santiago Osorio, del Partido Verde, y en el video que compartió en sus redes sociales el promotor de esta idea muestra su diálogo con Carol Borda, de Salvación Nacional; aunque no se precisa si puso su rúbrica en el citado documento, siendo ella de Gobierno.

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