Gustavo Petro reclamó el crédito por la primera megacárcel que inauguraría Abelardo de la Espriella: “Se construyó por mi gobierno”

El expresidente aseguró que en su administración se avanzó con la construcción del centro penitenciario - crédito Colprensa/Uspec

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La cárcel Renacer, ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, entró en su etapa final de construcción. La obra, que permaneció inconclusa durante más de seis años, finalmente será inaugurada tras obtener la financiación del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La fecha de apertura fue acordada, aunque todavía no se divulgó, según informó la gobernadora Margarita Guerra. De hecho, en días recientes, se difundieron imágenes donde se muestran edificaciones de gran escala destinadas a la reclusión, corredores internos y estructuras que aún requieren trabajos antes de entrar en servicio.

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Ante la expectativa por la inauguración del centro penitenciario en el Caribe colombiano, se han conocido diferentes reacciones en la clase política colombiana. Mientras que algunos celebraron la gestión del actual Gobierno nacional para la finalización de la obra, otros consideraron que debe tener reconocimiento de la administración anterior.

El Ejecutivo impulsa un plan nacional para la construcción de diez megacárceles en diferentes zonas de Colombia - crédito @mmarguiguerra / X

Ese fue el caso del expresidente Gustavo Petro que, por medio de su cuenta de X, expresó que en su mandato habría puesto con prioridad la construcción de la cárcel de máxima seguridad. En su intervención, el exmandatario enfatizó en que su gobierno tiene un alto porcentaje en los trabajos realizados a dicha edificación.

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“La cárcel de Sabanas de Santa Ángel del Magdalena se construyó hasta en un 84% por mi gobierno”, escribió el exjefe de Estado en la plataforma digital.

El comentario de Petro rápidamente generó diferentes reacciones en las redes sociales. Algunos recordaron que las obras del centro penitenciario iniciaron en 2019, durante el gobierno de Iván Duque.

- crédito @petrogustavo/X

Otros cuestionaron al exmandatario por no dar prioridad a la construcción de la edificación, pero que será culminada en el mandato de Abelardo de la Espriella, como parte de su política de seguridad.

No obstante, desde el entorno del expresidente respaldó la cifra mencionada. El exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respaldó que la nueva administración avance en la finalización de la obra, aunque detalló que el centro penitenciario tiene un faltante para ser catalogado como una ‘megacárcel’.

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“De esto he hablado, si quieren una cárcel de máxima seguridad, la de Sabanas de San Ángel en el Magdalena se dejó con un % importante de ejecución (84% + -), y el Ministerio de Hacienda asignó los recursos para su terminación y puesta en funcionamiento. Para volverla de máxima seguridad se necesita una inversión adicional. Cabrían cerca de 2000 personas privadas de la libertad. Esto no sería una mega cárcel. Para eso, tendría que ser arriba de 5.000”, precisó.

- crédito @cuervoji/X

Detalles de la ‘megacárcel’

De acuerdo con datos recopilados por El Tiempo, el complejo penitenciario se levanta en una zona rural de Sabanas de San Ángel, a varios kilómetros del casco urbano, sobre un predio de 22 hectáreas, prevista a que alberguen 1.974 cupos previstos para población privada de la libertad, aunque inicialmente se tenía considerado una disposición de 3.500 reclusos.

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Su acceso parte de la Ruta del Sol y conecta con el sector de Estación Villa, una vía que las autoridades buscan intervenir para permitir el ingreso permanente de personal de custodia, funcionarios, proveedores y vehículos de servicio.

La infraestructura cuenta con módulos de reclusión, áreas administrativas, servicios internos, cerramientos, controles perimetrales, puntos de vigilancia y zonas de acceso restringido. También contempla paneles solares, de acuerdo con Noticias RCN.

- crédito Uspec

El proyecto fue concebido durante el gobierno de Juan Manuel Santos y contratado en la administración de Iván Duque. La capacidad inicialmente proyectada era de unas 3.500 personas, pero ajustes técnicos y operativos redujeron la cifra a 1.974 plazas.

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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario supervisan la terminación del establecimiento.

La apertura comenzaría de manera paulatina a partir de diciembre, aunque antes deben concluir las obras, resolverse los accesos viales y garantizarse el personal, los sistemas de seguridad y el bloqueo de señales tecnológicas. La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, explicó a Noticias Caracol que el recinto recibirá detenidos de alta seguridad cuando estén dadas esas condiciones operativas.

“Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario (...) no solo se estableció la fecha de apertura, sino que se aseguraron los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura”, indicó la mandataria local al medio citado.

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La gobernadora Margarita Guerra y el viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados inspeccionaron el estado de las instalaciones - crédito @mmarguiguerra / X

El costo inicial, estimado en 183.000 millones de pesos, casi se duplicó tras años de interrupciones y deterioro de la estructura expuesta a la intemperie. Guerra sostuvo que la obra estuvo congelada durante cuatro años por falta de asignación presupuestal del Gobierno nacional.

Durante cuatro años, tropas del Ejército custodiaron la obra inconclusa para prevenir actos de vandalismo. “Cuidaron una obra inconclusa durante 4 años para evitar vandalismo”, declaró la gobernadora.

El Gobierno estudia además el uso de buques de la Armada como cárceles de máxima seguridad para aislar a cabecillas que, según las autoridades, continúan impartiendo órdenes desde prisión. Esos buques cárcel podrían entrar en funcionamiento antes de fin de año mientras se definen la ubicación, financiación y capacidad de los demás centros previstos.

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