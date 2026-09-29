Colombia

Isabel Zuleta le pidió al Papa León XIV excomulgar al presidente Abelardo de La Espriella: “Por invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia”

La senadora del Pacto Histórico pidió una medida canónica contra el jefe de Estado por sus intervenciones públicas

Isabel Zuleta pidió excomulgar a Abelardo de la Espriella tras un mensaje del papa León XIV- crédito @ISAZULETA/X - @Pontifex_es/X - Luisa González/Reuters
Isabel Zuleta pidió excomulgar a Abelardo de la Espriella tras un mensaje del papa León XIV- crédito @ISAZULETA/X - @Pontifex_es/X - Luisa González/Reuters
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El Papa León XIV publicó un mensaje en X el lunes 28 de septiembre de 2026 en el que cuestionó el uso de la religión para justificar agresiones o formas de sometimiento. La reflexión fue difundida en el proceso de su viaje apostólico a Francia y luego fue citada por la senadora colombiana Isabel Zuleta en una petición dirigida a la Iglesia católica.

“Invocar el nombre de Dios” para respaldar la violencia o la opresión constituye una profanación, escribió el pontífice en su cuenta. También sostuvo que ninguna conducta que afecte la dignidad humana puede presentarse como una inspiración de carácter divino.

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El mensaje incluyó un llamado a que las intervenciones religiosas promuevan la paz. “Desarmar los corazones y las palabras”, señaló León XIV al referirse a la responsabilidad de los creyentes y de quienes ejercen liderazgo espiritual.

La publicación estuvo acompañada por las etiquetas #ViajeApostólico y #Francia, además de un enlace al sitio oficial del Vaticano. El pronunciamiento no hizo mención a Colombia, a dirigentes políticos ni a situaciones particulares.

El papa León XIV rechazó el uso de la religión para justificar violencia y opresión - crédito @Pontifex_es/X
El papa León XIV rechazó el uso de la religión para justificar violencia y opresión - crédito @Pontifex_es/X

Isabel Zuleta pidió la excomunión de Abelardo de la Espriella

Después de la publicación del Papa, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta respondió en la misma red social con un mensaje dirigido a León XIV y a los sacerdotes de la Iglesia católica, apostólica y romana en Colombia.

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La congresista solicitó formalmente que se excomulgue al mandatario Abelardo de la Espriella. En su mensaje, Zuleta lo acusó de invocar el nombre de Dios para “legitimar la violencia y la opresión” contra ciudadanos colombianos. También afirmó que el dirigente habría profanado el nombre de Dios durante sus intervenciones públicas.

La legisladora incluyó cuestionamientos por lo que describió como persecución e indignidad derivadas de actuaciones que, según su postura, contradicen la fe y la piedad. La parlamentaria agregó que De la Espriella no obedecería al Papa, una afirmación expuesta en su publicación.

“Les solicito formalmente que se excomulgue al señor @ABDELAESPRIELLA por invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia y la opresión en contra de las y los colombianos, por profanar su santo nombre en vano en cada alocución, por la persecución e indignidad que generan sus actos contrarios a la fe y la piedad como no obedecer al Papa”, señaló Zuleta.

Isabel Zuleta citó al papa León XIV para pedir una sanción eclesiástica contra De la Espriella - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta citó al papa León XIV para pedir una sanción eclesiástica contra De la Espriella - crédito @ISAZULETA/X

“Que viva Cristo Rey”, la frase de De la Espriella que llegó a los tribunales

La expresión “Que viva Cristo Rey”, utilizada por el presidente Abelardo de la Espriella en intervenciones públicas, llegó a los estrados judiciales por una tutela relacionada con el acto de posesión del 7 de agosto de 2026 y por otra acción que cuestionó la difusión de imágenes de operativos militares.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el 26 de agosto de 2026 al jefe de Estado ofrecer disculpas por incluir un momento de “invocación y alabanza” con representantes de varias confesiones durante su investidura. La acción fue presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra.

De la Espriella cumplió la orden el 30 de agosto, durante una alocución. “Ofrezco excusas”, manifestó el mandatario ante la posibilidad de que el acto hubiera causado incomodidad u ofensa a alguna persona.

Al finalizar su mensaje, añadió: “Que viva Cristo Rey”. Luego expresó: “Que Dios bendiga a Colombia”.

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión inicial

La semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la orden emitida en primera instancia. La corporación concluyó que la ceremonia de posesión no vulneró el derecho a la libertad religiosa.

El fallo inicial había planteado reparos por la participación de representantes religiosos en un acto oficial. Tras la revisión, el Tribunal consideró que ese espacio no configuró una afectación a las garantías constitucionales invocadas por el accionante.

La frase también apareció en comunicaciones del mandatario sobre acciones de la fuerza pública. El 4 de septiembre, De la Espriella se refirió en Riohacha, La Guajira, a un operativo en el que murieron cuatro personas.

Entre los fallecidos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito menor. En una publicación sobre el resultado de la operación, el presidente escribió: “Que viva Colombia, que viva Cristo Rey”.

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