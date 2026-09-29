EPS Sanitas cambiará los dispensarios para entregar medicamentos a partir de octubre: estos serán los nuevos puntos de atención para sus afiliados

Colsubsidio asumirá la entrega de medicamentos no PBS de EPS Sanitas en Bogotá desde el 1 de octubre en reemplazo de Audifarma - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

EPS Sanitas cambiará desde el 1 de octubre de 2026 la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) en Bogotá: Colsubsidio reemplazará a Cruz Verde con cuatro puntos de dispensación, una modificación que alcanza a más de 1,8 millones de afiliados en la capital.

La EPS es la de mayor cantidad de usuarios en Bogotá, donde concentra el 22% de la población. De sus afiliados en la ciudad, 1,6 millones pertenecen al régimen contributivo y más de 157.000 al subsidiado; a nivel nacional, Sanitas reúne más de 6,1 millones de personas.

PUBLICIDAD

Los tratamientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud mantendrán durante octubre una red diferente. Cruz Verde continuará entregando esos medicamentos hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que los usuarios deberán confirmar si su fórmula corresponde al PBS o a un medicamento no PBS antes de acudir a una farmacia.

Los afiliados de Sanitas en Bogotá que tengan autorizaciones para medicamentos no PBS podrán reclamarlos en Colsubsidio Calle 26, ubicado en la calle 27 #25-45, local 3. La sede atenderá de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m..

PUBLICIDAD

En Bogotá la entrega de medicamentos PBS y NO PBS estará a cargo de Colsubsidio en cuatro puntos ubicados en diferentes sectores de la capital - crédito EPS Sanitas

El punto de Portal Norte funcionará en la avenida carrera 45 #176-31, piso uno. Su horario será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m..

En el sur de la ciudad, la atención estará disponible en Clínica Roma, carrera 80 #53-20 sur, local 3. El establecimiento abrirá de lunes a sábado, entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m..

La cuarta alternativa será el Centro Comercial Unicentro Occidente, en la carrera 111 C #86-74. También atenderá de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m..

PUBLICIDAD

La entidad sostuvo que la modificación busca “fortalecer la red de atención, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso continuo a los tratamientos médicos de nuestra población afiliada”. La entidad indicó que, en la mayoría de municipios, los medicamentos PBS y no PBS se dispensan en una misma farmacia, aunque pueden existir excepciones temporales.

Las fórmulas médicas y los Mipres, la plataforma en la que los médicos ordenan tratamientos por fuera del PBS, mantendrán su validez hasta su fecha de vencimiento. Por lo tanto, el nuevo gestor farmacéutico no obliga a solicitar otra cita ni una nueva fórmula.

PUBLICIDAD

Quienes tengan medicamentos pendientes deberán presentar la orden médica en el establecimiento asignado. Si el tratamiento requiere autorización, será necesario llevar el número o soporte respectivo; Sanitas también informó que enviará un mensaje de texto a los usuarios que necesiten autorización con el nombre de su nueva farmacia.

Al momento de reclamar el medicamento, el afiliado deberá pagar el valor de la cuota moderadora o del copago, cuando corresponda. Los medicamentos de control especial también serán entregados en el nuevo punto asignado.

Consultas por municipio y canales de atención

Puntos autorizados para dispensación de medicamentos de la EPS Sanitas en Barranquilla - crédito EPS Sanitas

Los usuarios pueden consultar la red de dispensación en el sitio web de EPS Sanitas (https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/gestores-farmaceuticos#gsc.tab=0), en las secciones “Red de atención”, “Medicamentos PBS” y “Medicamentos no PBS”. Allí deberán seleccionar el departamento y el municipio para identificar el gestor, la dirección, los horarios y las condiciones de cada autorización.

PUBLICIDAD

La entidad también dispone de su aplicación móvil, oficina virtual y el chatbot de WhatsApp Ana María, en el número +57 320 2550525. Estos canales atenderán consultas sobre cambios de farmacia, restricciones territoriales y eventuales excepciones en la entrega.

En Cajicá, Chía, Cota, Fusagasugá, Girardot, La Calera, Soacha, Villeta y Zipaquirá, los medicamentos de Sanitas se entregarán en Disfarma. Droguerías Colsubsidio será el gestor en Funza, Madrid, Mosquera y Tocancipá.

La red también tendrá cambios en otras ciudades. En Bucaramanga, Disfarma asumirá desde el 1 de octubre la entrega de medicamentos PBS y no PBS que estaba en manos de Cruz Verde: los afiliados del régimen contributivo serán atendidos en Gold Green y los del subsidiado en un punto de la calle 34, de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. y los sábados hasta las 1:00 p. m..

PUBLICIDAD

Las fórmulas médicas y las órdenes de Mipres conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento sin necesidad de solicitar un nuevo trámite - crédito EPS Sanitas

En Medellín, Ramédicas asumirá de forma progresiva, entre el 1 y el 15 de octubre, la dispensación que realizaba Cruz Verde. La atención estará disponible en sedes ubicadas en las carreras 80, 46 y 43 A, además del Mall La Gran Vía, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados hasta las 12:00 p. m..

Eticos reemplazó a Cruz Verde en agosto en Barranquilla, con puntos en Alto Prado, Torcoroma y avenida Cordialidad. En Cali, Cafam comenzó ese mismo mes a asumir la entrega en Tequendama, calle 6, calle 5, carrera 1, avenida 4 Norte y Punto Belalcázar, aunque la cobertura PBS y no PBS depende de cada sede.

PUBLICIDAD

Puntos de entrega de medicamentos para afiliados a la EPS Sanitas en Cali - crédito EPS Sanitas

Puntos de entrega de medicamentos para afiliados a la EPS Sanitas en Cali - crédito EPS Sanitas

En Cali, la entrega de medicamentos PBS y NO PBS estará a cargo de Cafam en los diferentes puntos que están publicados en la página oficial de la EPS Sanitas.

Discolmets asumirá la dispensación en Leticia, Florencia, San Vicente del Caguán y Yopal; Medisfarma operará en Popayán; y Disfarma atenderá en Ibagué, en el Paseo Comercial Arkacentro de la carrera Quinta #64A-15. En Arauca y Arauquita, Suministros y Dotaciones Cañahuate reemplazará a MYT.

La entrega domiciliaria continuará para los pacientes priorizados por Sanitas, quienes serán contactados por teléfono. Los demás afiliados podrán solicitar ese servicio a la nueva farmacia, aunque la modalidad no estará disponible en todos los municipios.

PUBLICIDAD