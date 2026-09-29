Colombia

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, ofreció disculpas al Centro Democrático por fuerte trino en campaña: “No es mi postura personal”

El funcionario aseguró que la UNP, con un presupuesto anual de 2,6 billones de pesos, debe atender las solicitudes de seguridad sin criterios partidistas, después de que congresistas de esta colectividad cuestionaran sus garantías para opositores y dirigentes amenazados

Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ofreció disculpas públicas al partido Centro Democrático por afirmaciones que hizo durante la campaña - crédito Canal Congreso
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Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), presentó disculpas en la jornada del martes 29 de septiembre al Centro Democrático durante un debate de control político y aclaró que sus expresiones de campaña definan el criterio de protección de la entidad: a la que llegó por encargo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pese a las polémicas en su contra.

Esta especie de retractación de Blanco respondió a los congresistas de la colectividad que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en la sesión que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes cuestionaron si sus antiguos ataques contra ese partido afectarían as garantías de seguridad que debe ofrecer a dirigentes políticos amenazados por su ejercicio.

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“Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo Blanco que, acto seguido, explicó que la función de la entidad no puede depender de afinidades políticas hacia el Gobierno nacional.

Didier Fabián Blanco Rodríguez será el nuevo directo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Defensores de la Patria
Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, Didier Blanco llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Defensores de la Patria

Así presentó disculpas Didier Blanco a los miembros del Centro Democrático

En efecto, el funcionario relacionó esas situaciones de riesgo con la actividad política de los protegidos y se dirigió de forma directa al partido opositor. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

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Con ello, también señaló que entiende la responsabilidad asociada con el cargo que ocupa. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, agregó Blanco, que es poligrafista y psicólogo de profesión.

La respuesta del funcionario se dio tras conocerse posturas como la del representante Manuel Alexander Pérez, que intervino en la citación para exponer su situación personal y la de su partido en Arauca. “Yo soy fundador del Centro Democrático en el departamento de Arauca, con la familia desplazada, con cinco amenazas el año pasado, amenazas de muerte, listas”, señaló Pérez.

Fue entonces cuando el parlamentario preguntó si las expresiones previas de Blanco corresponden a una postura institucional y si guardan relación con la reducción de esquemas de protección para integrantes de la colectividad en ese departamento. Según el congresista, varios beneficiarios mantienen sus medidas de seguridad mediante acciones de tutela falladas a favor.

El peridista Daniel Coronell criticó la designación de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @DCoronell/X
De esta forma, el periodista Daniel Coronell criticó en su momento la designación de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @DCoronell/X

Estos eran los mensajes de Didier Blanco antes de llegar al Gobierno de Abelardo de la Espriella

En sus duras publicaciones en las redes sociales, Blanco había lanzado ataques contra sectores políticos enfrentados al llamado abelardismo, entre ellos el gobierno de Gustavo Petro, la izquierda y el Centro Democrático. El hoy funcionario, que es cercano al senador Alejandro Bermeo, hoy investigado por presunto abuso sexual, intentó sin éxito ser representante a la Cámara por el Tolima.

También fue activista de Defensores de la Patria y escribió que quería que, entre otras, La Silla Vacía fuera un medio impreso para “poderme limpiar el culo con (Iván) Cepeda, (Gustavo) Petro, (Daniel) Coronell, (Juan Manuel) Santos y el Centro Democrático”; un mensaje que le valió duras críticas en las plataformas digitales y por el cual tuvo que retractarse en su visita al legislativo.

Por ello, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, planteó en su momento una serie de observaciones sobre la confianza que debía generar Blanco, el nuevo responsable de la entidad. “Nunca he sentido garantías con el actual director de la UNP y con este tipo de cosas será muy difícil sentirlas con el señor Didier Blanco”, sostuvo Briceño en su perfil de X.

Didier Blanco - Alejandro Bermeo
Didier Blanco, el designado director de la UNP, sería cuota del senador Alejandro Bermeo, involucrado en un caso de presunto abuso sexual - crédito suministradas a Infobae Colombia

Director de la UNP atribuyó los esquemas incompletos a una transición con vehículos sin devolver

Por su parte, el representante Pedro Alejandro Murcia pidió que el nuevo director garantice un trato respetuoso y protección para los miembros del Centro Democrático. “Esperamos de usted altura, esperamos respeto y esperamos que se cumpla su función de protegernos”, expresó Murcia durante su intervención en la referida comisión cameral, que analizó la actualidad de la UNP.

En respuesta, Blanco explicó que parte de las dificultades para completar algunos esquemas se relaciona con la devolución pendiente de vehículos asignados a congresistas, exministros y exfuncionarios. “Algunos congresistas, exministros y funcionarios se llevaron los vehículos y no los han entregado”, destacó el titular de la unidad, que espera regularizar esta situación.

Y con respecto a estos trámites, el director añadió que los que ya no pertenecen al Congreso deben iniciar un trámite distinto si mantienen situaciones personales de seguridad. Mientras ese procedimiento comienza, pueden quedar temporalmente sin esquema; una situación que, según Blanco, dificulta la transición de las medidas de protección que deben brindarse a los ciudadanos.

La controversia alcanza a una entidad con un presupuesto anual de 2,6 billones de pesos y a cargo de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos que pueden afrontar dificultades en materia de seguridad. En la administración de Gustavo Petro la entidad fue blanco de críticas, por cuenta de su papel protector.

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