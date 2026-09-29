Bogotá tendrá cursos gratis en octubre para emprendedores y comerciantes: así puede participar

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo - crédito Colprensa

Guardar

Comerciantes, emprendedores y empresarios de Bogotá podrán participar durante octubre de 2026 en una ruta gratuita de formación orientada a fortalecer competencias gerenciales, comerciales, de liderazgo y cultura organizacional.

La programación será ofrecida por la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, y estará dirigida a propietarios de negocios, emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la iniciativa busca entregar herramientas prácticas para mejorar la gestión empresarial, impulsar la productividad y desarrollar capacidades relacionadas con liderazgo, estrategia comercial, cultura organizacional y conformación de equipos.

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa para poder participar.

Qué aprenderán los participantes

La ruta de formación incluirá contenidos sobre liderazgo efectivo y autogestión del desempeño, cultura organizacional, equipos de alto desempeño y competencias gerenciales y comerciales aplicadas.

También habrá asesorías grupales enfocadas en la construcción de equipos y en la alineación de la cultura interna de las empresas.

El objetivo es que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos directamente en sus negocios y fortalecer tanto la administración como el funcionamiento de sus equipos de trabajo.

PUBLICIDAD

La formación está pensada para empresarios y emprendedores que buscan mejorar procesos internos, elevar la productividad y desarrollar capacidades de dirección.

Además de las jornadas grupales, al finalizar la ruta los participantes podrán postularse para recibir acompañamiento personalizado sobre temas específicos de sus empresas, negocios o emprendimientos.

Esto les permitirá acceder a horas de asesoría individual, dependiendo de las necesidades identificadas durante el proceso de formación.

La programación combinará talleres de mayor duración con espacios de asesoría grupal, de manera que los asistentes puedan trabajar tanto conceptos generales como situaciones relacionadas con la gestión cotidiana de sus negocios.

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo - crédito Freepik

Fechas de los cursos gratuitos en Bogotá

La primera actividad está programada para el martes 6 de octubre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

Ese día se desarrollará un taller sobre liderazgo efectivo y autogestión del desempeño, enfocado en fortalecer las capacidades de dirección y organización de quienes tienen a su cargo negocios o equipos de trabajo.

PUBLICIDAD

La segunda jornada será el jueves 8 de octubre, también entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

En esta ocasión, el taller estará dedicado a cultura organizacional y equipos de alto desempeño, con contenidos relacionados con el funcionamiento interno de las empresas y las dinámicas de trabajo colectivo.

La programación continuará el martes 13 de octubre, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., con una asesoría grupal sobre competencias gerenciales y comerciales aplicadas.

Finalmente, el jueves 15 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., se realizará una asesoría grupal sobre construcción de equipos y alineación cultural.

PUBLICIDAD

Todas las actividades forman parte de una misma ruta de formación gratuita para empresarios y emprendedores de la capital.

Según la información difundida, cada una de las jornadas contará con un proceso de registro para que los interesados puedan reservar su participación sin costo.

La iniciativa busca que pequeños y medianos negocios tengan acceso a herramientas que normalmente hacen parte de programas de formación empresarial y consultoría.

Quienes completen la ruta tendrán además la posibilidad de postularse a asesorías individuales, con las que podrán profundizar en aspectos específicos de sus negocios.

La programación de octubre se concentrará así en cuatro jornadas presenciales o de acompañamiento grupal destinadas a fortalecer el liderazgo, la gestión comercial y la organización interna de empresas y emprendimientos de Bogotá.

PUBLICIDAD