Colombia

Bogotá tendrá cursos gratis en octubre para emprendedores y comerciantes: así puede participar

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo

Universidad - Colombia
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo - crédito Colprensa
Guardar

Comerciantes, emprendedores y empresarios de Bogotá podrán participar durante octubre de 2026 en una ruta gratuita de formación orientada a fortalecer competencias gerenciales, comerciales, de liderazgo y cultura organizacional.

La programación será ofrecida por la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, y estará dirigida a propietarios de negocios, emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la iniciativa busca entregar herramientas prácticas para mejorar la gestión empresarial, impulsar la productividad y desarrollar capacidades relacionadas con liderazgo, estrategia comercial, cultura organizacional y conformación de equipos.

Estudiantes en un aula sentados frente a computadoras portátiles con un pizarrón verde de fondo.
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa para poder participar.

Qué aprenderán los participantes

La ruta de formación incluirá contenidos sobre liderazgo efectivo y autogestión del desempeño, cultura organizacional, equipos de alto desempeño y competencias gerenciales y comerciales aplicadas.

También habrá asesorías grupales enfocadas en la construcción de equipos y en la alineación de la cultura interna de las empresas.

El objetivo es que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos directamente en sus negocios y fortalecer tanto la administración como el funcionamiento de sus equipos de trabajo.

PUBLICIDAD

La formación está pensada para empresarios y emprendedores que buscan mejorar procesos internos, elevar la productividad y desarrollar capacidades de dirección.

Además de las jornadas grupales, al finalizar la ruta los participantes podrán postularse para recibir acompañamiento personalizado sobre temas específicos de sus empresas, negocios o emprendimientos.

Esto les permitirá acceder a horas de asesoría individual, dependiendo de las necesidades identificadas durante el proceso de formación.

La programación combinará talleres de mayor duración con espacios de asesoría grupal, de manera que los asistentes puedan trabajar tanto conceptos generales como situaciones relacionadas con la gestión cotidiana de sus negocios.

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo - crédito Freepik
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá talleres y asesorías sobre liderazgo, gestión comercial, cultura organizacional y equipos de trabajo - crédito Freepik

Fechas de los cursos gratuitos en Bogotá

La primera actividad está programada para el martes 6 de octubre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

Ese día se desarrollará un taller sobre liderazgo efectivo y autogestión del desempeño, enfocado en fortalecer las capacidades de dirección y organización de quienes tienen a su cargo negocios o equipos de trabajo.

La segunda jornada será el jueves 8 de octubre, también entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

En esta ocasión, el taller estará dedicado a cultura organizacional y equipos de alto desempeño, con contenidos relacionados con el funcionamiento interno de las empresas y las dinámicas de trabajo colectivo.

La programación continuará el martes 13 de octubre, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., con una asesoría grupal sobre competencias gerenciales y comerciales aplicadas.

Finalmente, el jueves 15 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., se realizará una asesoría grupal sobre construcción de equipos y alineación cultural.

Todas las actividades forman parte de una misma ruta de formación gratuita para empresarios y emprendedores de la capital.

Según la información difundida, cada una de las jornadas contará con un proceso de registro para que los interesados puedan reservar su participación sin costo.

La iniciativa busca que pequeños y medianos negocios tengan acceso a herramientas que normalmente hacen parte de programas de formación empresarial y consultoría.

Quienes completen la ruta tendrán además la posibilidad de postularse a asesorías individuales, con las que podrán profundizar en aspectos específicos de sus negocios.

La programación de octubre se concentrará así en cuatro jornadas presenciales o de acompañamiento grupal destinadas a fortalecer el liderazgo, la gestión comercial y la organización interna de empresas y emprendimientos de Bogotá.

Temas Relacionados

emprendedores en Bogotácursos gratisCámara de Comercio de Bogotáliderazgo empresarialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraloría revisa $2,78 billones de MinIgualdad y alerta por pagos de $88.000 millones con insuficiencia documental

El contralor general, Jorge Laverde Vargas, explicó que la revisión abarcará transferencias, contratos, giros y soportes, además de los recursos administrados por FonIgualdad entre 2023 y 2026

Contraloría revisa $2,78 billones de MinIgualdad y alerta por pagos de $88.000 millones con insuficiencia documental

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

Cuáles son los automóviles que no circulan este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 28 de septiembre

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 28 de septiembre

Capturan en Tibú a alias ‘El Pollo’, señalado de coordinar ataques con drones explosivos en el Catatumbo

El Ejército indicó que el detenido sería cabecilla de una comisión de la Estructura 33 y estaría relacionado con el crimen de la menor Mónica Beltrán

Capturan en Tibú a alias ‘El Pollo’, señalado de coordinar ataques con drones explosivos en el Catatumbo

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este martes 29 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este martes 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

Concierto de Shakira en Madrid, España, se transmitirá gratis por plataformas digitales: así puede verlo en vivo

Deportes

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: también está la competición donde juega Cristiano

Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores